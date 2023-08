Reklama

O czym pamiętać przed suszeniem grzybów?

Do suszenia warto wybierać grzyby, które mają suchą strukturę kapelusza, jak np. podgrzybki albo prawdziwki. Natomiast tłuste grzyby, jak np. maślaki przed suszeniem trzeba obrać ze skóry. Przed suszeniem grzyby należy dokładnie wytrzeć wilgotną ściereczką. Nie wolno myć ich pod bieżącą wodą. Dobrze jest rozłożyć grzyby na ręcznikach papierowych i pozostawić na kilka godzin, by pozbyć się nadmiaru wilgoci. Dopiero po tym czasie pozbyć się zanieczyszczeń z grzybów za pomocą pędzelka ze sztywnym włosiem i nożyka. Kolejnym krokiem jest pokrojenie grzybów na grubość około 1 cm.

Wysusz grzyby na słońcu albo w piekarniku

Jednym ze sposobów na wysuszenie grzybów jest zostawienie ich na tarasie albo balkonie. Wcześniej trzeba je pokroić na kawałki, nawlec na nitkę albo równomiernie rozłożyć na tackach i przykryć gazą. Jest to sposób na naturalne wysuszenie grzybów, ale jego minusem jest to, że zabiera dużo czasu. W podobny sposób można wysuszyć grzyby, zostawiając je nad kuchenką albo na kaloryferze.

Drugim sposobem na suszenie grzybów jest wykorzystanie w tym celu piekarnika. Grzyby tą metodą można suszyć tylko w temperaturze 40-50°C na ustawionym termoobiegu i przy lekko uchylonych drzwiach piekarnika. Suszenie grzybów w piekarniku powinno trwać nawet do 12 godzin, by woda mogła całkiem wyparować z grzybów. W tym czasie trzeba pamiętać, by co jakiś czas obrócić grzyby. By upewnić się, że grzyby dobrze się wysuszyły, pozostaw je na blaszce przez następny dzień. Wysuszone grzyby będą łatwo się kruszyć i łamać. Jeśli będą niedosuszone, nie będzie można ich złamać i będą elastyczne. Grzyby po wysuszeniu powinny być jasne i mieć grzybowy aromat.

Jak mrozić grzyby?

Mrożenie grzybów to także dobry sposób na ich przechowywanie. Ważne jest, że nie wszystkie gatunki grzybów można mrozić surowe – warto sprawdzić to wcześniej. Niektóre grzyby muszą być przed zamrożeniem poddane blanszowaniu. Przed zamrożeniem można pokroić je w plasterki lub w kostkę, zwłaszcza gdy mrozimy duże okazy.

Mrożenie grzybów powinno przebiegać w dwóch etapach, co pomoże zapobiec ich sklejaniu. Najpierw trzeba rozłożyć je na tacy w taki sposób, by do siebie nie przylegały i włożyć do zamrażarki. Po takim wstępnym zamrożeniu można przełożyć je do woreczków i mrozić dalej. Mrożone grzyby zachowują swój smak i aromat, ale tracą część wartości odżywczych.

Surowe zamrożone grzyby mogą spędzić w zamrażarce nawet pół roku, a blanszowane rok. Temperatura mrożenia grzybów powinna wynosić minimum -20 stopni. Ważne jest, że po rozmrożeniu nie wolno ponownie mrozić grzybów, ponieważ grozi to zatruciem.