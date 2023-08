Reklama

Dlaczego twoje ogórki i pomidory mają zżółknięte liście? Co robić, aby zatrzymać ten proces? Poznaj kilka sprawdzonych metod, które stosują doświadczeni ogrodnicy.

Dlaczego liście ogórków i pomidorów żółkną?

Istnieje wiele przyczyn żółknięcia liści ogórków i pomidorów. Najczęściej powodem jest niewystarczające podlewanie upraw. Warzywa w okresie kwitnienia i wzrastania potrzebują dużo wody, zwłaszcza podczas upałów. Jeśli nie podlewasz roślin wystarczająco często, ich liście mogą się przebarwiać i tracić chlorofil.

Należy też wspomnieć o odwrotnej sytuacji, kiedy liście robią się żółte na skutek nadmiernego podlewania. Aby więc uniknąć gnicia korzeni i obumierania liści, musisz zachować umiar w nawadnianiu sadzonek. Najlepiej zawsze sprawdzaj podłoże, czy wymaga ono większej ilości wody. Żółknięcie liści może też być spowodowane błędami w uprawie – m.in. zbyt małym nasłonecznieniem sadzonek albo zbyt niską temperaturą.

Żółte liście? Inwazja szkodników albo zła gleba

Ogórki i pomidory mogą mieć żółte liście także wtedy, gdy w glebie nie ma wystarczającej ilości składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas. Jeśli nie nawozisz roślin wystarczająco często, ich liście mogą żółknąć.

Kolejną przyczyną są choroby, które atakują domowe uprawy. Bardzo często żółknięcie liści jest spowodowane inwazją szkodników (np. mszyc, przędziorków czy mączlików) oraz chorobami (np. mączniakiem prawdziwym, szarą pleśnią i patogennymi wirusami).

Co robić, żeby liście ogórków i pomidorów nie były żółte?

Przede wszystkim najpierw musisz określić przyczynę żółknięcia liści, aby potem podjąć odpowiednie działania. W zależności od problemu możesz bowiem:

podlewać rośliny regularnie, ale nie nadmiernie;

nawozić uprawy co 2-3 tygodnie odpowiednim nawozem;

zmienić miejsce doniczek z pomidorami i ogórkami, aby uprawy miały odpowiednią ilość słońca i temperaturę do wzrastania;

obserwować ogórki i pomidory pod kątem chorób i szkodników, a następnie reagować, gdy tylko je zauważysz;

zakładać siatki ochronne, aby zabezpieczyć rośliny przed szkodnikami.

Jak zrobić oprysk na żółte liście ogórków i pomidorów?

Możesz wykonać także uniwersalny oprysk zwalczający choroby grzybicze i wzmacniający rośliny. Przygotujesz go z kilku składników. Wymieszaj łyżkę sody oczyszczonej z łyżką suszonych kwiatów rumianku, dodaj aspirynę oraz litr ciepłej wody. Następnie połącz miksturę i odstaw ją do przestygnięcia. W kolejnym kroku przecedź oprysk i rozcieńcz go z dwoma litrami deszczówki. Przelej wszystko do butelki ze spryskiwaczem – i gotowe! Oprysk wykonuj do dwóch razy w miesiącu.

Aspiryna, która zawiera kwas salicylowy, przyspieszy regenerację roślin i uodporni je na szkodniki. Z kolei soda oczyszczona i rumianek odstraszą nieproszonych gości i pomogą pozbyć się pasożytów z liści.