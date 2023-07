Reklama

Turkuć podjadek to gatunek owada z rodziny turkuciowatych. Jest jednym z największych owadów występujących w Polsce. Może osiągnąć do 7 cm długości. Charakteryzuje się wydłużonym, masywnym ciałem i ciemnobrązową lub brunatnorudawą barwą. Na głowie ma długie czułki, a na końcu odwłoku wyrostki. To właśnie za ich pomocą może poruszać się do tyłu w wąskich podziemnych tunelach.

Przednie odnóża turkucia są silnie zbudowane i mają "zęby" służące do drążenia korytarzy pod ziemią. Turkuć podjadek może wydrążyć nawet do 30 metrów korytarza. Owady aktywne są głównie w okresie wiosennym i letnim.

Turkuć podjadek w ogrodzie oznacza zagrożenie

Szkodnik powoduje więdnięcie roślin. Kiedy drąży tunele podziemne, narusza system korzeniowy roślin, a nawet zjada napotkane korzenie, a rośliny wciąga do wydrążonych korytarzy, wygryza też dziury w bulwach i kłączach roślin. W podziemnych częściach rośliny uszkadza to, co napotka – są to zarówno młode rośliny jak i duże drzewa.

Ma też cechę pozytywną – turkuć jest mięsożerny i w pierwszej kolejności zjada występujące w ogrodach ślimaki, pędraki i drutowce. Jednak, gdy ma zbyt mało pożywienia, zjada korzenie roślin albo warzywa.

Widzisz gniazdo turkucia podjadka? Od razu je usuń

Turkuć podjadek powoduje większe szkody, gdy występuje licznie w ogrodach. Owady lubią pojawiać się w wilgotnych, próchniczych glebach. Znajdują tam stare pryzmy kompostu.

Samica turkucia podjadka może złożyć jednorazowo nawet 300 jaj. Najczęściej składa je pod koniec czerwca i na początku lipca. Kiedy zauważymy gniazdo z jajami, należy od razu je usunąć.

Jeśli w ogrodzie zauważymy smugi lekko wzniesionej ziemi, a rośliny będą usychać, to zapewne będzie to wina turkucia. Gniazda turkuci znajdują się w miejscu, gdzie gleba się zapada, a rośliny usychają. W takie miejsce można wlać trochę oleju zmieszanego z wodą. Umożliwi to schwytanie turkuci, ponieważ wyjdą one na powierzchnię.

Jak nie dopuścić, by turkuć podjadek pojawił się w twoim ogrodzie?

Można zapobiec pojawieniu się turkucia w naszym ogrodzie. Wczesną wiosną warto zasadzić rośliny, które turkucie omijają szerokim łukiem. Są to na przykład: szałwia, macierzanka, korona cesarska lub szachownica kostkowata. Dwie ostatnie rośliny są trujące i należy sadzić je w rękawiczkach i nie umieszczać obok roślin jadalnych.

Turkuć podjadek: Jak pozbyć się szkodnika z ogródka?

Turkucie można zwabić też na obornik. Jesienią w miejscach, gdzie turkuci było najwięcej, trzeba wykopać doły i wypełnić je obornikiem końskim, a następnie przysypać ziemią i oznaczyć kijem. Turkucie w nagrzanym oborniku lubią zapaść w zimowy sen. Zimą albo wczesną wiosną wykopuje się obornik i wyjmuje zwabione turkucie.

Na turkucia można zastosować też domowy oprysk z wywaru z kory i liści czarnej olszy. Kilogram rozdrobnionej kory i liści trzeba zalać 5 litrami wody i gotować przez pół godziny, a po ostygnięciu podlać miejsca, w których pojawia się szkodnik.