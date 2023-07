Reklama

Ogórki kiszone, podobnie jak inne kiszonki, mają dobroczynny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o kiszone ogórki, jest przygotowanie ich samodzielnie. Jednak, jeśli zdecydujemy się na zakup gotowych ogórków kiszonych w sklepie, ważne jest zwrócenie uwagi na skład. Najlepszym i najzdrowszym składem jest: ogórki, woda, różne przyprawy (np. koper, chrzan, liść laurowy, czosnek) i sól, w różnych proporcjach.

Kiszone ogórki - źródło probiotyków i acetylocholiny

Kiszone ogórki są naturalnym źródłem probiotyków, czyli korzystnych bakterii jelitowych i kwasu mlekowego. Probiotyki wpływają na nasz układ pokarmowy, wzmacniając naturalną florę bakteryjną i poprawiając trawienie. Spożywanie kiszonych ogórków regularnie może pomóc w utrzymaniu zdrowej równowagi bakteryjnej w jelitach. Bakterie mlekowe nadają ogórkom smaku i korzystnie wpływają na odporność naszego organizmu.

Podczas procesu fermentacji wytwarzana jest acetylocholina. Jest to związek, który odpowiada za regulację ciśnienia krwi, poprawia pracę układu nerwowego i perystaltykę jelit. Ogórki kiszone to także źródło antyoksydantów, takich jak antocyjany.

Witaminy i minerały w ogórkach kiszonych

Kiszone ogórki są również bogate w witaminę C, która odgrywa kluczową rolę we wzmocnieniu naszego układu odpornościowego. Witamina C wspomaga produkcję białych krwinek, które są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji i chorób. Spożywanie kiszonych ogórków może pomóc w zapobieganiu przeziębieniom i infekcjom. Ogórki kiszone są też istotnym składnikiem antybiotykoterapii. Pomagają odbudować florę jelitową i chronią układ pokarmowy.

Oprócz witaminy C kiszone ogórki są również źródłem innych cennych witamin i minerałów. Zawierają witaminę K, która jest niezbędna do prawidłowego krzepnięcia krwi, oraz witaminę A, która wpływa na zdrowie oczu i skóry. Ogórki kiszone są także bogate w potas, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi. W ogórkach kiszonych znajdziemy również dużą zawartość błonnika pokarmowego, który sprzyja poprawie funkcjonowania układu pokarmowego i zmniejsza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Ogórki kiszone bogate są również w magnez i fosfor niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu kostnego człowieka.

Ile kalorii mają ogórki kiszone?

Jeśli zależy ci na utrzymaniu zdrowej wagi, kiszone ogórki są doskonałym wyborem. Mają niską zawartość kalorii, a jednocześnie są sycące. Możesz cieszyć się ich chrupkością i smakiem bez obaw o nadmierny przyrost kalorii. W 100 g ogórków znajduje się jedynie 11 kcal.