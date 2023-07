Reklama

Stosuj krem do opalania:

Regularnie stosuj krem do opalania o szerokim spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Wybierz krem o odpowiednim czynniku ochrony przeciwsłonecznej (SPF) dla swojego typu skóry. Należy nakładać krem około 15-30 minut przed ekspozycją na słońce i regularnie go odnawiać co 2 godziny lub po kontakcie z wodą.

Unikaj intensywnego słońca:

Stosuj się do zasady unikania intensywnego słońca w godzinach od 10:00 do 16:00, gdy promieniowanie UV jest najmocniejsze. Jeśli musisz przebywać na słońcu w tych godzinach, staraj się szukać cienia i chronić swoje ciało za pomocą odzieży ochronnej.

Noszenie odpowiedniej odzieży:

Wybieraj odzież o ciasnym splocie, która będzie chronić twoją skórę przed promieniowaniem UV. Noszenie długich rękawów, długich spodni, kapelusza z szerokim rondem i okularów przeciwsłonecznych może zapewnić dodatkową ochronę.

Unikaj solarium:

Unikaj korzystania z solarium, które może zwiększyć ryzyko uszkodzenia skóry i prowadzić do poparzeń słonecznych oraz zwiększać ryzyko rozwoju raka skóry.

Zabezpiecz usta i oczy:

Stosuj ochronny balsam do ust z filtrem przeciwsłonecznym o wysokim SPF i nosić okulary przeciwsłoneczne z filtrami UV, które będą chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem.

Zadbane nawodnienie:

Pamiętaj, aby utrzymywać odpowiednie nawodnienie organizmu, picie odpowiedniej ilości wody może pomóc w utrzymaniu zdrowej skóry.

Monitoruj czas ekspozycji:

Staraj się ograniczać czas spędzany na słońcu, szczególnie w okresie, gdy promieniowanie jest najbardziej intensywne. Daj swojej skórze przerwę i schowaj się w cieniu, aby uniknąć poparzeń.

Pamiętaj, że poparzenia słoneczne mogą być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać ryzyko rozwoju raka skóry. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak bolesność, obrzęk, pęcherze lub gorączka, skonsultuj się z lekarzem.