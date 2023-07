Reklama

Reklama

Podlewanie roślin:

Zebrana woda deszczowa może być używana do podlewania roślin. Możesz zainstalować system zbierania wody deszczowej, taką jak beczka deszczowa lub zbiornik z pompą, aby łatwo korzystać z wody podczas podlewania ogrodu. Woda deszczowa jest naturalna i nie zawiera chloru ani innych substancji chemicznych, które mogą być obecne w wodzie pitnej.

Mycie narzędzi ogrodowych:

Woda deszczowa może być używana do czyszczenia narzędzi ogrodowych, takich jak łopaty, grabie, wiadra i doniczki. Dzięki temu oszczędzisz wodę pitną i jednocześnie unikniesz stosowania wody z wodociągu.

Napełnianie oczka wodnego:

Jeśli masz oczko wodne w ogrodzie, możesz korzystać z wody deszczowej do jego napełniania. Woda deszczowa jest często bardziej korzystna dla roślin i organizmów wodnych niż woda z wodociągu, która może zawierać chemikalia do dezynfekcji.

Wieloletnie nawadnianie:

Jeśli posiadasz większy zbiornik na wodę deszczową, możesz wykorzystać go do nawadniania ogrodu przez dłuższy czas. Jest to szczególnie przydatne w okresach suszy, kiedy ogranicza się dostęp do wody pitnej.

Warto pamiętać, że woda deszczowa może być stosowana głównie do celów ogrodowych i nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi bez odpowiedniego przefiltrowania i oczyszczenia. Jeśli planujesz korzystać z wody deszczowej w inny sposób niż podlewanie ogrodu, należy zastosować odpowiednie środki oczyszczające i filtrujące, aby zapewnić bezpieczeństwo wody.