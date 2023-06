Reklama

Ciepłe dni sprzyjają aktywności na łonie natury. Wiąże się to jednak z ryzykiem ukąszenia przez kleszcza. Można je spotkać w miejscach, w których występują drzewa, krzaki, a nawet niewysokie trawy. Aktualnie te pasożyty są najbardziej aktywne.

Ukłucie przez kleszcza nie jest bolesne. Natomiast warto mieć na uwadze, że te pajęczaki mogą przenosić groźne choroby odkleszczowe, w tym boreliozę.

Ugryzienie przez kleszcza: Które miejsca na ciele człowieka wybierają?

Wielkość kleszcza można porównać z główką od szpilki. Ma on niewiele ponad 1,5 mm. Po napiciu się krwi zwiększa swój rozmiar nawet kilkukrotnie.

Niektóre miejsca na ciele człowieka są bardziej narażone na ugryzienie przez kleszcza, dlatego po każdym spacerze należy dokładnie obejrzeć swoje ciało. Pajęczaki chętnie atakują miejsca, w których skóra jest bardzo delikatna – obszary za uszami, zgięcia stawów, pachwiny.

Dlaczego nie czuć ugryzienia przez kleszcza?

Kleszcze wycinają otwór w naskórku – górnej warstwie skóry- za pomocą ostrej części aparatu gębowego, po czym w tkance ofiary umieszczają jego część. Pasożyty te mocno przyczepiają się do ciała ofiary.

Ukłucie przez kleszcza nie jest bolesne, mimo że ich aparat gębowy jest grubszy i bardziej szorstki niż u innych pasożytów. Ślina kleszczy zawiera miejscowy środek znieczulający, dlatego nie czujemy momentu ukąszenia.

Jak wygląda miejsce ugryzienia przez kleszcza?

Po ugryzieniu przez kleszcza najczęściej pojawia się niewielki zaczerwieniony guzek. Czasami miejsce ugryzienia swędzi. Wielkość zaczerwienionej zmiany nie przekracza 5 cm średnicy. Jest to odczyn alergiczny lub zapalny. Występuje zaraz po ugryzieniu i najczęściej znika po kilku dniach. Taka zmiana nie jest oznaką boreliozy. Jednak istotne jest, by po ugryzieniu sprawdzać to miejsce na skórze i obserwować swoje samopoczucie.

Coś cię niepokoi po ugryzieniu przez kleszcza? Zgłoś się do lekarza

Niepokojącą zmianą po ugryzieniu przez kleszcza jest tzw. rumień wędrujący. Zmiana ma kształt owalny i wraz z czasem się powiększa. Rumień ma średnicę większą niż 5 cm. Czasami w środku zmiany można zauważyć jaśniejszy środek przypominający tarczę strzelniczą. Znajduje się tam plamka po ugryzieniu kleszcza, następnie blady okrąg niezmienionej zapaleniem skóry i na zewnątrz czerwona obręcz, która powiększa się z każdym dniem.

Rumień wędrujący może przebiegać wraz z objawami grypopodobnymi. Jest to dość charakterystyczna zmiana, która jest sygnałem, by zgłosić się do lekarza.

Zasadniczo jednak, jeśli po ugryzieniu przez kleszcza jakikolwiek objaw jest dla nas niepokojący, warto od razu udać się do lekarza.