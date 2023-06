Reklama

Boże Ciało należy do najważniejszych katolickich świąt w roku. Nic więc dziwnego, że wierni wciąż kultywują tradycję przystrajania swoich domów właśnie z tej okazji. Co można wykorzystać do udekorowania okien i jakiego koloru flagi wywiesić?

Dekoracja okien i parapetu – pomysły na Boże Ciało

Jeżeli chcesz udekorować swoje okno na Boże Ciało, warto na wewnętrznej szybie przykleić obrazek z podobizną papieża. Może to być zarówno święty Jan Paweł II, jak i obecna głowa Kościoła katolickiego – papież Franciszek. W oknie będzie też dobrze wyglądać święty obrazek przedstawiający Chrystusa czy Matkę Boską.

Inną opcją są plakaty z symbolami eucharystycznymi. Przed Bożym Ciałem są one często drukowane przez prasę katolicką. Znajdziesz je również w sklepach z dewocjonaliami. Taki domowy ołtarz warto przystroić kwiatami. Mogą to być kwietne wiązanki prosto z czerwcowego ogrodu, sztuczne kwiecie albo np. zielone gałązki wierzby.

Jakie przyozdobić parapet na Boże Ciało?

W Boże Ciało na zewnętrznym lub wewnętrznym parapecie postaw krzyżyk i świecę, którą należy zapalić podczas przechodzącej procesji. Sprawdzą się także figurki z podobiznami Maryi lub świętych. Parapet warto przykryć białą serwetą lub bieżnikiem, aby wyglądał odświętnie.

Jakie flagi na Boże Ciało wywiesić w oknach i przed domem?

Oprócz domowego ołtarzyka do przystrojenia domu wykorzystaj flagi. Ich miniaturki powtykaj do wazonu z kwiatami i doniczek. Flagi mogą być również przyklejone do szyby. Przed domem warto wywiesić dużą flagę. Najlepiej, aby chorągiew miała biało-żółte lub biało-niebieskie barwy. To pierwsze zestawienie to kolory flagi papieskiej, a drugie kolory maryjne. Alternatywą jest zawsze biało-czerwona flaga Polski podkreślająca podniosłość święta i jego wagę dla twojej rodziny.

Jak długo pozostawić dekorację okna i domu po Bożym Ciele?

Własnoręcznie przygotowana dekoracja powinna pozostać na swoim miejscu aż do końca tzw. oktawy Bożego Ciała, czyli przez kolejne osiem dni po święcie. W tym czasie w kościołach organizowane są procesje wokół świątyni. Gdy oktawa dobiegnie końca, możesz pochować flagi, obrazki, figurki oraz świeczki i przechować je do następnego roku.