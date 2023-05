E-book interaktywny: Interaktywne e-booki, które mogą pomóc dzieciom nauczyć się nowych umiejętności, takich jak kodowanie czy nauka nowego języka.

Zestaw do uprawy roślin: To prezent, który pomaga dzieciom nauczyć się cierpliwości i troski o naturę. Mogą to być np. rośliny, które szybko rosną, takie jak groszek czy fasola.

Zestaw do malowania po numerach: To jest zarówno relaksujące, jak i edukacyjne, ucząc dzieci cierpliwości, koncentracji i umiejętności rysunkowych.

Kursy online: Dzieci mogą nauczyć się nowych umiejętności, takich jak język obcy, kodowanie, sztuka, muzyka i wiele innych.

Personalizowana książka: Można zamówić książki, które są spersonalizowane dla dziecka, z jego imieniem i obrazem jako głównym bohaterem.

Druk 3D: Można wydrukować model, który dziecko zaprojektowało na komputerze.

Interaktywny dywan do gier: To coś więcej niż tradycyjny dywan - jest to miejsce, gdzie dzieci mogą bawić się i uczyć zarazem, z wbudowanymi grami i aktywnościami.

Zestaw do tworzenia biżuterii lub ubrań: To wspaniały prezent dla dzieci, które uwielbiają rękodzieło. Można stworzyć własne bransoletki, naszyjniki, czy nawet ubrania.