Oto pięć propozycji przepisów na zdrowe i smaczne dania bezglutenowe:

Sałatka z quinoa i warzywami

1 szklanka quinoa

1 szklanka wody

1 cebula

2 papryki (żółta i czerwona)

1 cukinia

1 puszka czerwonej fasoli

sok z 1 cytryny

3 łyżki oliwy

sól i pieprz do smaku

Quinoa ugotuj w wodzie. Cebulę, papryki i cukinię pokrój w kostkę i podsmaż na patelni. Dodaj ugotowaną quinoa, fasolę, sok z cytryny, oliwę, sól i pieprz. Wymieszaj i podawaj na ciepło lub na zimno.

Kurczak z pieczonymi warzywami

4 filety z kurczaka

2 cukinie

2 papryki (czerwona i zielona)

1 cebula

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy

sól i pieprz do smaku

Cukinie, papryki i cebulę pokrój w grubą kostkę, a czosnek posiekaj drobno. Warzywa wrzuć na blaszkę do pieczenia, dodaj oliwę, sól i pieprz, wymieszaj. Na wierzchu ułóż filety z kurczaka i przypraw je solą i pieprzem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i piecz około 25 minut.

Krewetki z ryżem i warzywami

500g krewetek

2 szklanki ryżu brązowego

1 cebula

1 marchewka

1 cukinia

1 papryka (czerwona)

1 ząbek czosnku

3 łyżki oliwy

sól i pieprz do smaku

Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę i czosnek posiekaj drobno, marchewkę i cukinię pokrój w cienkie plasterki, a paprykę w paski. Krewetki umyj, osusz i podsmaż na patelni z oliwą, cebulą i czosnkiem. Dodaj pozostałe warzywa i smaż jeszcze około 5 minut. Na koniec wymieszaj z ugotowanym ryżem.

Tarta z warzywami i fetą

1 garść szpinaku baby

1 cebula

1 cukinia

1 papryka

1 opakowanie fety

2 łyżki oliwy z oliwek

Sól i pieprz

1/2 szklanki mleka kokosowego

4 jajka

2 łyżki mąki z ciecierzycy

Warzywa musisz pokroić w paski i podsmażyć na oliwie z oliwek. Przełóż warzywa do formy i posyp pokrojoną fetą. W osobnej misce wymieszaj mleko kokosowe, jajka i mąkę z ciecierzycy. Taką mieszaniną polej warzywa i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na 30-40 minut.

Sałatka z buraka i szpinaku

2 duże buraki

4 szklanki szpinaku baby

1/4 szklanki orzechów włoskich

1/4 szklanki sera feta

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka miodu

1 łyżka octu balsamicznego

Sól i pieprz

Buraki upiec w piekarniku w temp. 200°C przez około 45-50 minut. Ostudzić i pokroić w kostkę. Szpinak opłukać i osuszyć. Orzechy posiekać. Wymieszać buraki z szpinakiem, orzechami i serem feta. W osobnej misce wymieszać oliwę z oliwek, miód i ocet balsamiczny. Dodać do sałatki i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem.