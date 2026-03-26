Przewlekłe zaparcia to problem wielu Polaków

Przewlekłe zaparcia to problem, który dotyczy znacznie większej liczby osób, niż się wydaje. w Polsce może zmagać się z nim nawet około 13% dorosłych osób, a w całej Europie średnio jest to nawet 16-20% populacji.

Co więcej, nie jest to tylko chwilowy dyskomfort. Zaparcia przewlekłe wpływają nie tylko na trawienie, ale także na samopoczucie, poziom energii i codzienne funkcjonowanie. Mogą powodować ból brzucha, wzdęcia, uczucie ciężkości, a w dłuższej perspektywie prowadzić nawet do poważniejszych problemów jelitowych.

W skrajnych przypadkach dochodzi do tzw. zalegania mas kałowych, które może wymagać leczenia i powodować silny ból oraz komplikacje zdrowotne. Dlatego coraz częściej szuka się prostych i bezpiecznych sposobów, które mogą poprawić pracę jelit, bez konieczności sięgania od razu po leki. I właśnie tutaj pojawiają się produkty, których działanie zostało sprawdzone w badaniach British Dietetic Association.

Babka jajowata - błonnik, który uruchamia jelita. Najczęściej polecana

Babka jajowata (psyllium) to jeden z najlepiej przebadanych produktów, jeśli chodzi o problemy z wypróżnianiem. To źródło rozpuszczalnego błonnika, który zwiększa objętość stolca, ułatwia jego przesuwanie w jelitach i poprawia regularność wypróżnień. W przeglądach badań naukowych wymieniono ją jako jedną z podstawowych metod wspomagających leczenie zaparć przewlekłych.

W dużym uproszczeniu, babka jajowata wiąże wodę w jelitach i sprawia, że stolec jest bardziej miękki, jest go więcej i jest łatwiejszy do przesunięcia. W badaniach klinicznych wykazano, że. psyllium zwiększa liczbę wypróżnień, poprawia ich regularność i zmniejsza wysiłek przy oddawaniu stolca. Mechanizm jest prosty - jelita reagują na większą objętość i zaczynają pracować intensywniej.

Kiwi - enzym i błonnik, które przyśpieszają wypróżnianie

Kiwi działa inaczej niż błonnik sam w sobie, ponieważ zawiera aktynidynę (enzym wspierający trawienie białek), błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny oraz naturalne związki stymulujące jelita. W badaniach z udziałem osób z przewlekłymi zaparciami wykazano, że jedzenie kiwi zwiększało liczbę tzw. spontanicznych wypróżnień. Nie miało ono wpływu na konsystencję stolca, ale jelita pracowały szybciej i sprawniej.

Suszone śliwki - naturalny "aktywator jelit

Śliwki to jeden z najbardziej znanych produktów spożywczych na zaparcia. Ich działanie jest wielotorowe. Zawierają sorbitol, czyli naturalny cukier, który zatrzymuje wodę w jelitach, błonnik oraz polifenole wpływające na mikrobiotę jelitową.

W badaniach porównujących śliwki z babką jajowatą wykazano, że śliwki w wielu przypadkach działały skuteczniej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sorbitol działa jak łagodny środek przeczyszczający, błonnik zwiększa wielkość stolca, dlatego jelita od razu dostają sygnał do pracy.

Wszystkie te trzy produkty nie działają przypadkowo. Każdy z nich wpływa na inny element. Babka jajowata zwiększa objętość i nawadnia stolec, kiwi przyspiesza wypróżnianie, a śliwki dają efekt osmotyczny i pobudzają jelita do działania.

Jest jeszcze jeden warunek

Badania wykazały jeszcze jedną ważną rzecz. Bez odpowiedniej ilości wody efekt będzie słabszy, szczególnie jeżeli chodzi o babkę jajowatą, brak nawodnienia może nawet pogorszyć zaparcia.

Jak i w jakich ilościach stosować te produkty żeby naprawdę zadziałały

Babkę jajowatą najlepiej stosować regularnie, każdego ranka na czczo lub wieczorem, zawsze z odpowiednią ilością wody. Zaczynamy od jednej łyżeczki (około 5 g) dziennie, zwiększając stopniowo do 10-15 g dziennie. Ważne jest aby wsypać babkę np. do jogurtu lub wody i zjeść albo wypić od razu, bo szybko gęstnieje. Bez względu na metodę, popijamy zawsze dwiema szklankami wody. Dzięki temu w żołądku utworzy się rodzaj galarety, który zrobi dalej swoje.

Badania wykazały też, że aby poprawić trawienie, trzeba jeść regularnie 2 kiwi dziennie.

Śliwki suszone działają szybciej i łatwo z nimi przesadzić. Należy jeść od 3 do 5 śliwek dziennie na początek, stopniowo zwiększając do 6 -10 sztuk. Najlepiej namoczyć je w wodzie na noc i zjeść razem z wodą. Efekt może pojawić się już po 1-2 dniach.

Przykładowy schemat:

rano babka jajowata,

w ciągu dnia 2 kiwi,

wieczorem kilka śliwek.

Ważne: bez odpowiedniej ilości wody błonnik nie zadziała, a jelita nie ruszą.