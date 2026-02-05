Błonnik w batatach – wsparcie dla jelit i stróż regularnego wypróżniania

Chodzi bataty, zarówno te pomarańczowe, jak i fioletowe. Jedne i drugie zawierają błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Dzięki temu działają wielotorowo na układ trawienny. Błonnik rozpuszczalny jest pożywką dla dobrych bakterii jelitowych i wspiera produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te wzmacniają barierę jelitową i pomagają ograniczać stany zapalne.

Błonnik nierozpuszczalny pobudza perystaltykę jelit i ułatwia regularne wypróżnianie. Taka kombinacja zmniejsza ryzyko zaparć, pod warunkiem odpowiedniego nawodnienia organizmu. Dla osób z wrażliwym układem trawiennym polecane jest gotowanie batatów na parze lub w wodzie. Wtedy struktura błonnika jest łagodniejsza. Z kolei pieczone bataty, zwłaszcza ze skórką, dostarczają więcej błonnika.

Bataty a serce – potas i antyoksydanty

Bataty są naturalnym źródłem potasu, który odgrywa istotną rolę w regulacji ciśnienia krwi i utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Jednocześnie zawierają niewielkie ilości sodu, co sprzyja zachowaniu korzystnych proporcji między tymi pierwiastkami w diecie.

W miąższu batatów znajdują się również karotenoidy, czyli związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Neutralizują one wolne rodniki, które przyczyniają się do uszkodzeń naczyń krwionośnych i nasilania procesów zapalnych. Im intensywniejszy kolor miąższu batata, tym większa zawartość tych związków.

Czy bataty tuczą? Kalorie i indeks glikemiczny

Słodki smak batatów często budzi obawy o ich wpływ na masę ciała. W praktyce jednak wszystko zależy od porcji i sposobu przygotowania. Porcja około 150 g pieczonych batatów dostarcza przeciętnie 120–140 kcal. Bataty zawierają sporo wody i błonnika, dzięki czemu dobrze sycą i pomagają kontrolować apetyt. Ich indeks glikemiczny nie jest stały, po pieczeniu bywa wyższy, a po gotowaniu na parze niższy. Duże znaczenie mają także dodatki, jak zawsze masło czy śmietana szybko podnoszą kaloryczność całego dania. Natomiast bataty podane z warzywami i źródłem białka, mogą z powodzeniem znaleźć miejsce także w diecie redukcyjnej.

Witaminy i barwniki – nie tylko beta-karoten

Bataty są powszechnie kojarzone z beta-karotenem, który w organizmie przekształcany jest w witaminę A. Składnik ten wspiera odporność, wzrok i kondycję skóry. Bataty dostarczają również witaminy C potrzebnej do syntezy kolagenu, witaminy B6 ważnej dla pracy układu nerwowego oraz niewielkich ilości innych witamin z grupy B, uczestniczących w przemianach energetycznych. Intensywnie pomarańczowe i fioletowe odmiany batatów zawierają więcej barwników o działaniu antyoksydacyjnym. Fioletowe bataty są dodatkowo źródłem antocyjanów, które wspierają naczynia krwionośne i pomagają ograniczać stres oksydacyjny.

Jak przygotować bataty, by wzmocnić ich działanie?

Sposób obróbki batatów wpływa zarówno na ich smak, jak i właściwości zdrowotne. Gotowanie na parze lub pieczenie bez dodatku tłuszczu pozwala zachować większość składników odżywczych i utrzymać umiarkowaną kaloryczność.

Niewielka ilość dobrej jakości tłuszczu, takiego jak oliwa z oliwek lub olej rzepakowy, poprawia wchłanianie beta-karotenu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Do batatów dobrze pasują zioła, między innymi rozmaryn, tymianek czy oregano, które wzbogacają smak i wspierają trawienie.

Najwięcej błonnika i barwników znajduje się tuż pod skórką, dlatego warto jeść bataty nieobrane, o ile są dobrze umyte. Przy regularnym spożyciu najlepiej wybierać proste formy podania, które nie zaburzają ich naturalnych właściwości.