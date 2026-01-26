Czym jest babka płesznik i skąd pochodzi?

Babka płesznik (Plantago psyllium) to roślina pochodząca głównie z rejonów basenu Morza Śródziemnego i Azji. W kuchni i suplementacji wykorzystuje się nasiona oraz łuski nasienne, które są wyjątkowo bogate w rozpuszczalny błonnik.

Reklama

To właśnie ten błonnik odpowiada za większość korzystnych efektów. Po kontakcie z wodą pęcznieje i tworzy żel, który działa ochronnie na ściany przewodu pokarmowego.

Dlaczego babka płesznik działa jak „balsam” na jelita?

Po spożyciu babka płesznik wiąże wodę i tworzy śluzową, żelową masę, powleka błonę śluzową jelit, zmniejszając podrażnienia. Dzięki temu reguluje konsystencję stolca. Pomaga zarówno przy zaparciach, jak i biegunkach. Babka wspiera naturalną perystaltykę, łagodzi skurcze i ból. Dzięki temu jelita pracują spokojniej, a uczucie wzdęcia wyraźnie się zmniejsza.

Jak spożywać babkę płesznik – najprostsze sposoby

Najważniejsza zasada - zawsze z odpowiednią ilością płynu. Babka płesznik ma silne właściwości higroskopijne, dzięki czemu bardzo intensywnie chłonie wodę. Spożywana na sucho może zbyt szybko pęcznieć i oblepić górny odcinek układu pokarmowego. W takiej formie nie wszystkie ziarenka dotrą tam, gdzie powinny, a efekt działania na jelita będzie słabszy i wręcz powodować dyskomfort. Dlatego babkę płesznik zawsze należy przyjmować z odpowiednią ilością płynu lub, najpopularniejszy wariant, z jogurtem. To jeden z najłagodniejszych i najczęściej polecanych sposobów. Wystarczy:

1 łyżeczka babki płesznik,

porcja jogurtu naturalnego lub skyru.

Reklama

Dokładnie mieszamy i zjadamy, rano na czczo albo wieczorem, popijając dodatkową szklanką wody.

Na czczo – dla osób z wzdęciami i zaparciami

Babka płesznik może być spożywana na czczo, ale w delikatnej formie.

Rozmieszaj 1 łyżeczkę babki w szklance letniej wody, wypij od razu, zanim zgęstnieje, po chwili wypij jeszcze jedną szklankę wody. To wariant, który szczególnie dobrze sprawdza się u osób z wolną pracą jelit, gdyż mieszanka zaczyna pęcznieć w żołądku tworzy się delikatna, żelowa masa, coś w rodzaju naturalnej galaretki. Taka forma nie podrażnia przewodu pokarmowego, tylko powoli przesuwa się dalej, stopniowo przechodząc do jelit. Po drodze działa ochronnie, nawilżająco i łagodząco. Dlatego właśnie wiele osób porównuje jej działanie do "balsamu" dla jelit.

Babka płesznik dobrze komponuje się także z:

koktajlami owocowymi,

owsianką,

puddingiem chia.

Babka płesznik - ile wystarczy i jak często ją stosować?

Dla większości osób 1 łyżeczka dziennie to dawka w zupełności wystarczająca. Przy większych problemach jelitowych czasem stosuje się 2 porcje dziennie, ale zawsze warto zaczynać od mniejszej ilości. Efekty nie zawsze pojawiają się pierwszego dnia. Najczęściej poprawa komfortu jelit widoczna jest po kilku dniach regularnego stosowania.

Na co jeszcze pomaga babka płesznik?

Poza redukcją wzdęć i regulacją trawienia babka płesznik:

wspiera kontrolę poziomu cholesterolu,

pomaga stabilizować poziom cukru we krwi,

daje uczucie sytości, co bywa pomocne przy diecie redukcyjnej.

Kto powinien zachować ostrożność?

Babka płesznik jest uznawana za bezpieczną, ale, jak już wspominaliśmy, nie należy jej spożywać „na sucho”. Osoby z niedrożnością jelit powinny skonsultować się z lekarzem, przy lekach warto zachować odstęp czasowy, bo błonnik może wpływać na ich wchłanianie.

Gdzie kupić babkę płesznik?

Babka płesznik jest łatwo dostępna chociaż wciąż mało znana. Można ją kupić:

w aptekach,

w sklepach zielarskich,

w sklepach ze zdrową żywnością,

w marketach w działach „bio”.

Najlepiej wybierać produkt bez dodatków, w postaci czystych nasion lub łusek.