Chodzi o ser i to wcale nie w dużych ilościach

Wnioski pochodzą z wieloletnich badań obserwacyjnych prowadzonych w Szwecji, w ramach dużego projektu zdrowotnego obowiązującego dziesiątki tysięcy dorosłych osób. Uczestników obserwowano przez ponad 20 lat analizując ich codzienne nawyki żywieniowe i stan zdrowia w kolejnych dekadach życia. Naukowcy sprawdzili, które elementy diety mogą mieć związek z ryzykiem rozwoju demencji w późniejszym. Produktem, który najczęściej pojawiał się u osób z niższym ryzykiem demencji, był ser spożywany regularnie. Nie mówimy o objadaniu się ani o deskach serów każdego wieczoru. Ochronny efekt pojawiał się już przy niewielkiej, codziennej porcji, porównywalnej do kilku plasterków dodanych do kanapki czy posiłku.

Reklama

Co dokładnie robi ser dla mózgu?

Ser to nie tylko kalorie. To produkt, który naturalnie dostarcza składników ważnych dla układu nerwowego:

tłuszczów biorących udział w budowie komórek mózgowych,

biorących udział w budowie komórek mózgowych, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach , istotnych dla pracy neuronów,

, istotnych dla pracy neuronów, związków powstających w procesie dojrzewania, które mogą wspierać funkcje poznawcze,

To połączenie sprawia, że ser nie działa doraźnie, ale wpisuje się w długofalową ochronę mózgu.

Kluczowa jest regularność

Badania pokazują coś bardzo ważnego - nie trzeba zmieniać całego stylu życia, aby zauważyć potencjalne korzyści. Liczy się codzienne, regularne zjadanie malej porcji sera.

Nie każdy ser działa tak samo

Najlepiej wypadały sery pełnotłuste. Wersje odtłuszczone nie wykazywały tak wyraźnego związku z ochroną mózgu. To kolejny sygnał, że naturalny tłuszcz w rozsądnej ilości nie musi być wrogiem zdrowia, szczególnie jeśli pochodzi z mało przetworzonego produktu.

Mózg starzeje się powoli, a demencja rozwija się latami

Dlatego podkreślamy, że liczą się codzienne nawyki, nawet bardzo niepozorne. W badaniu u części osób zaobserwowano, że regularne spożywanie sera wiązało się z niższym ryzykiem demencji, a nawet choroby Alzheimera, zwłaszcza gdy nie występowały silne obciążenia genetyczne.

Ser dostarcza tłuszczów i składników odżywczych, które wspierają: strukturę komórek nerwowych, pomagają utrzymać sprawną komunikację między neuronami, mogą chronić mózg przed procesami prowadzącymi do jego stopniowego osłabiania.

To dlatego właśnie osoby, które regularnie sięgają po ser, a nie tylko od czasu do czasu, częściej zachowują lepszą sprawność poznawczą w starszym wieku.

Reklama

Na koniec warto wspomnieć o śmietanie

W analizach pojawił się jeszcze jeden ciekawy wątek. Pełnotłusta śmietana, spożywana w niewielkich ilościach, również była łączona z niższym ryzykiem demencji. Podobnie jak w przypadku sera, nie chodziło o nadmiar, ale o umiarkowaną, regularną obecność w diecie.

Skąd pochodzą dane?

Wnioski pochodzą z wieloletnich obserwacji prowadzonych w Szwecji. Szczegóły badań dostępne są TUTAJ (neurology.org)