Jak powstaje czarny czosnek?

Czarny czosnek powstaje ze zwykłego białego czosnku, który przez kilka tygodni dojrzewa w kontrolowanych warunkach, przy podwyższonej temperaturze i wilgotności. To nie jest fermentacja z udziałem bakterii, tylko długotrwała reakcja Maillarda (proces chemiczny, który zachodzi między aminokwasami a cukrami redukującymi, pod wpływem wysokiej temperatury), w trakcie której czosnek zmienia kolor na czarny, traci ostry smak i zapach, staje się miękki i lekko słodki, rośnie w nim zawartość stabilnych przeciwutleniaczy. To właśnie ta zmiana składu chemicznego sprawia, że Czarny czosnek działa inaczej niż surowy.

Wpływ czarnego czosnku na wątrobę

Najwięcej danych odnośnie czarnego czosnku dotyczy ochrony komórek wątroby przed stresem oksydacyjnym. W badaniach laboratoryjnych i na zwierzętach wykazano, że ekstrakt z czarnego czosnku obniża poziom enzymów wątrobowych ALT i AST po toksycznym uszkodzeniu wątroby, zmniejsza stan zapalny w komórkach wątroby, zwiększa aktywność enzymów antyoksydacyjnych odpowiedzialnych za neutralizowanie wolnych rodników.

Przegląd badań opublikowany w "Journal of Nutrition" wskazuje, że czarny czosnek wykazuje silniejsze działanie ochronne na wątrobę niż świeży czosnek, głównie dzięki wyższej ilości związków siarkowych. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że większość tych badań dotyczy modeli zwierzęcych. U ludzi dane są ograniczone, ale mechanizm działania jest spójny z tym, co wiadomo o metabolizmie wątroby.

Ważne! Czarny czosnek nie leczy chorób wątroby i nie cofa marskości, może natomiast wspierać naturalne procesy ochronne i regeneracyjne, szczególnie u osób zdrowych lub narażonych na okresowe przeciążenie na przykład alkoholem lub dietą.

Wpływ czarnego czosnku na serce i układ krążenia

W przypadku serca pojawiają się już badania z udziałem ludzi. W badaniach klinicznych wykazano, że suplementacja czarnym czosnkiem może obniżać poziom cholesterolu LDL, może poprawić elastyczność naczyń krwionośnych, a u części osób z łagodnym nadciśnieniem prowadzić do niewielkiego spadku ciśnienia.

Opis badania opublikowanego w "Nutrition Research and Practice" wskazuje na poprawę profilu lipidowego u osób z podwyższonym cholesterolem po kilkunastu tygodniach stosowania ekstraktu z czarnego czosnku. Przegląd z 2022 roku w "Antioxidants" potwierdza jego działanie przeciwzapalne i ochronne dla śródbłonka naczyń.

Czarny czosnek po alkoholu - co naprawdę robi?

Czarny czosnek nie neutralizuje alkoholu i nie jest lekarstwem na kaca. Może jednak wspierać wątrobę w procesie rozkładu toksyn, zmniejszać stres oksydacyjny wywołany alkoholem, łagodzić uczucie ciężkości i zmęczenia. W badaniach na zwierzętach obserwowano mniejsze uszkodzenia komórek wątroby po ekspozycji na alkohol u osobników otrzymujących czarny czosnek.

Co odkryli naukowcy z Indii i Korei Południowej?

Naukowcy z Indii i Korei Południowej analizowali właściwości antybakteryjne czarnego czosnku, wykorzystując metodę statycznego rozpraszania światła (SLS). To technika fizykochemiczna, pozwalająca obserwować zmiany zachodzące w strukturze bakterii. W badaniu sprawdzano jak ekstrakt z czarnego czosnku oddziałuje na bakterię Escherichia coli, jak zachowuje się w różnych temperaturach oraz jak wpływa na wzrost i przeżywalność bakterii.

Co stwierdzono? Czarny czosnek hamował wzrost E.coli w warunkach laboratoryjnych, wykazywał działanie antybakteryjne, prawdopodobnie dzięki wysokiej zawartości związków siarkowych i antyoksydantów, a jego aktywność różniła się w zależności od temperatury i stężenia ekstraktu.

Czarny czosnek wzmacnia układ odpornościowy

Czarny czosnek zwiększa aktywność komórek obronnych w organizmie i pomaga mu w walce z infekcjami. Zawarty w nim cynk, magnez i żelazo poprawiają przemianę materii i dodaje energii. Czarny czosnek wspiera też pracę trzustki.

Jak stosować czarny czosnek w diecie? Ile ząbków dziennie?

Najczęściej czarny czosnek je się na surowo, bez obróbki termicznej. Wtedy zachowuje najwięcej związków aktywnych. Standardowo zjada się jeden do dwóch ząbków dziennie. Ta ilość uznawana jest za bezpieczną i wystarczającą w diecie profilaktycznej. Można jeść go na czczo, popijając wodą, albo po posiłku jeśli ktoś ma wrażliwy żołądek.

Czy czarny czosnek można jeść codziennie?

Tak, czarny czosnek można jeść codziennie, ale nie zaleca się dawki większej niż trzy ząbki dziennie. Najlepiej jeść go regularnie, a nie okazjonalnie.

Jak jeść czarny czosnek?

Czarny czosnek dobrze sprawdza się też jako dodatek do kanapek, sałatek, past warzywnych. Ma słodkawo balsamiczny smak więc nie dominuje smaku potrawy tak jak surowy czosnek. Przy stosowaniu liczy się systematyczność spożywania czosnku, a nie jego duża ilość zjedzona na raz. Czarny czosnek działa wspierająco, a nie doraźnie.

Przepis na pastę z czarnego czosnku

Składniki: 2-3 ząbki czarnego czosnku, 1 łyżka oliwy z oliwek lub masła, szczypta soli i pieprzu.

Ząbki czarnego czosnku rozgniatamy widelcem na pastę, dodajemy oliwę lub masło i doprawiamy do smaku. Możemy taką pastę jeść na pieczywie, dodać do makaronu lub jako dodatek do sosów lub warzyw.

Czy można zrobić czarny czosnek w domu?

Teoretycznie tak, praktycznie jest to trudne i obarczone ryzykiem niepowodzenia. Czarny czosnek powstaje w warunkach ściśle kontrolowanej temperatury i wilgotności utrzymywanych przez kilka tygodni bez przerw. Dlatego zalecamy raczej kupić gotowy czarny czosnek, gdyż dostępny jest w wielu miejscach.

Gdzie kupić czarny czosnek?

Przede wszystkim dostaniemy go w sklepachze zdrową żywnością, luzem lub w słoikach, w sklepach azjatyckich, ponieważ popularny jest w kuchniach Tajlandii, Korei czy Japonii. Możemy też szukać go w supermarketach na dziale ze zdrową żywnością. Jednak najprostszym i najchętniej wybieranym sposobem są zakupy online.

Kto nie powinien jeść czarnego czosnku?

Codzienne jedzenie czarnego czosnku warto skonsultować z lekarzem jeżeli przyjmujemy leki przeciwzakrzepowe, mamy bardzo niskie ciśnienie albo wrażliwy żołądek.