Jak często sprzątać mieszkanie?

Niezadowalająca, ale niestety jedyna poprawna odpowiedź brzmi: to zależy. Sprzątanie raz w tygodniu to dobra zasada. Oczywiście niektóre rzeczy trzeba posprzątać natychmiast, a inne mogą poczekać. Co więcej, nie wszystkie mieszkania są takie same. Nie powinno dziwić, że mieszkanie dzielone z pięcioma osobami wymaga częstszego sprzątania niż gospodarstwo domowe jednoosobowe. Lokalizacja mieszkania również ma znaczenie: w mieście wnosimy do domu inny brud niż na wsi; zamiast pyłków, na szybach osadzają się spaliny samochodowe. Eksperci zalecają sprzątanie „w razie potrzeby”. Odwołują się do oczu, głowy i nosa. Jeśli lodówka pachnie stęchlizną lub w kątach gromadzą się kłębki kurzu, można częściej niż planowano przecierać powierzchnie. Z drugiej strony, jeśli kuchnia jest rzadko używana, niekoniecznie trzeba ją porządkować codziennie. Aby przyzwyczaić się do regularnego sprzątania, pewna rutyna nie zaszkodzi. Dlatego na porządki warto zarezerwować sobie konkretny dzień. Jeśli masz mało czasu, możesz również podzielić pomieszczenia na różne dni – na przykład kuchnię w poniedziałki, łazienkę w czwartki, a sypialnię w soboty. Jeśli istnieje ryzyko pojawienia się szkodników lub w kuchni zaczyna unosić się nieprzyjemny zapach, czas na sprzątanie – niezależnie od osobistych preferencji. Poza tym każdy ma inne poczucie czystości.

Czysta kuchnia na co dzień – jak sprzątać by lśniła czystością?

Kuchnia zasługuje na szczególną uwagę. Z punktu widzenia higieny to zdecydowanie najważniejsze pomieszczenie. Większość ludzi jest zbyt skupiona na toalecie. W rzeczywistości jednak najgroźniejsze zarazki dostają się do domu poprzez żywność. Dotyczy to zarówno produktów zwierzęcych, jak i roślinnych, twierdzą mikrobiolodzy. Dlatego warto czyścić deski do krojenia, przybory kuchenne i blaty kuchenne natychmiast po użyciu – nawet jeśli jest to uciążliwe. Jednymi z najbardziej problematycznych miejsc w kuchni są lodówka i zlew. Jest takie powiedzenie: gdyby kosmici przybyli na Ziemię i zobaczyli mikroby, piliby wodę z naszych toalet i załatwiali swoje potrzeby w naszych zlewach. Zlew należy zawsze czyścić po użyciu. Wystarczy czysty ręcznik lub gąbka, woda i ewentualnie odrobina płynu do mycia naczyń.

Prawdziwym winowajcą, prawdziwą wylęgarnią zarazków, jest gąbka do mycia naczyń – fatalne połączenie dużej powierzchni, wysokiej wilgotności i bogactwa składników odżywczych. Dlatego należy ją wymieniać co tydzień lub dwa. Ręczniki kuchenne należy wymieniać co najmniej raz w tygodniu, a nawet częściej, jeśli są często używane. To samo dotyczy ręczników łazienkowych. Ważne jest również, aby nie mieszać ręczników z łazienki i kuchni, aby oddzielić różne zarazki.

Jakie środki czyszczące pomogą w porządkach?

Sprzątnie zawsze wiąże się z połączeniem czasu, mechaniki, temperatury i środków chemicznych. Zwiększenie jednego z tych czynników pozwala zmniejszyć pozostałe, wyjaśniają eksperci. Na przykład użycie czyścika ze stali nierdzewnej lub ściereczki z mikrofibry (mechanika) może zmniejszyć potrzebę stosowania środków chemicznych. Czyszczenie ciepłą wodą może być szybsze. Niestety, higiena i oszczędność energii często nie idą w parze, dlatego w tej kwestii trzeba znaleźć kompromis. Produkty czyszczące pomagające w zachowaniu porządku – „must-have. Eksperci ds. gospodarstwa domowego polecają mały, podstawowy zestaw wyposażenia: uniwersalny lub neutralny środek czyszczący, soda w płynie i proszek do pieczenia, płyn do naczyń, środek do czyszczenia toalet, kwasek cytrynowy (ocet ma podobne działanie, ale kwasek cytrynowy jest łagodniejszy dla uszczelek gumowych).

Czy niechęć do sprzątania może być niebezpieczna?

Co się dzieje, gdy nie sprzątamy? To oczywiste: gromadzi się kurz, brud i zarazki. Jest to niehigieniczne i staje się niebezpieczne, zwłaszcza gdy układ odpornościowy jest osłabiony przez infekcje, co czyni go jeszcze bardziej podatnym na zarazki. Im rzadziej się sprząta, tym większe prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak i niewielka infekcja przejdzie w stan chorobowy.

Sprzątanie dla większości ludzi nie jest przyjemnością. Rada ekspertów: sprzątaj przy dobrej muzyce. Dzięki niej pracy szybko ubywa. I najlepiej zaplanować nagrodę na koniec. Filiżankę kawy lub coś słodkiego – oczywiście bez kruszenia.