Gotowanie ścierek kuchennych skuteczniejsze od prania

Pralka, choć wygodna, nie zawsze radzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami tłuszczowymi, zaschniętymi plamami czy bakteriami, które rozwijają się w wilgotnym materiale. Nawet pranie w temperaturze 60°C nie usuwa wszystkiego, zwłaszcza gdy ściereczki są wykonane z grubszej bawełny lub mają szary, tłusty nalot po wielu cyklach używania.

Reklama

Gotowanie ścierek to metoda znana od pokoleń. Polega na zanurzeniu ich w wodzie z dodatkiem środków czyszczących i doprowadzeniu roztworu do wrzenia. Wysoka temperatura – znacznie wyższa niż ta, którą zapewnia większość pralek – rozpuszcza brud, neutralizuje tłuszcz, zabija bakterie i usuwa nieprzyjemne zapachy. Efekt jest często porównywalny do odświeżenia nowych tekstyliów. Ścierki nie tylko odzyskują świeżość, ale i pierwotną miękkość.

Ta prosta czynność jest szczególnie skuteczna, gdy:

  • ścierki są mocno zatłuszczone,
  • brzydko pachną mimo prania,
  • mają szare przebarwienia,
  • były długo używane bez prania,
  • służyły do wycierania surowego mięsa, jaj lub powierzchni po gotowaniu.
Reklama

Jak gotować ścierki kuchenne?

Proces jest łatwy i można go przeprowadzić w dużym garnku ustawionym na kuchence.

1. Przygotuj naczynie i składniki.

Potrzebne będą:

  • duży garnek lub rondel,
  • woda,
  • soda oczyszczona,
  • szare mydło lub płatki mydlane,
  • ewentualnie ocet.

2. Włóż ścierki do garnka.

Najlepiej gotować same ścierki kuchenne, aby uniknąć przenoszenia zapachów i barwników na inne tekstylia.

3. Zalej je wodą i dodaj środki czyszczące.

Sprawdzone proporcje:

  • 2–3 łyżki sody oczyszczonej,
  • 1 łyżka startego szarego mydła lub 2 łyżki płatków,
  • opcjonalnie ½ szklanki octu (dodaj dopiero po zdjęciu z ognia, aby uniknąć nadmiernego pienienia).

4. Gotuj na małym ogniu 20–30 minut.

Woda nie musi mocno bulgotać – delikatne wrzenie w zupełności wystarczy.

5. Wypłucz ściereczki w czystej wodzie.

Po ugotowaniu należy dokładnie wypłukać je i wysuszyć.

Efekt zazwyczaj widać od razu: ściereczki stają się jaśniejsze, sterylne, znika zapach i tłusty osad, a materiał zyskuje lekką, świeżą strukturę. Przy silnych zabrudzeniach gotowanie warto powtórzyć.

Wlej ten produkt do bębna pralki. Ręczniki po praniu będą miękkie i puszyste jak nigdy dotąd
Wlej ten produkt do bębna pralki. Ręczniki po praniu będą miękkie i puszyste jak nigdy dotąd

Zobacz również

Inne sposoby na pozbycie się plam ze ścierek kuchennych

Choć gotowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod czyszczenia, istnieją również inne sposoby, które pomagają pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Jednym z nich jest namaczanie ścierek w gorącej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej – takie moczenie przez kilka godzin rozpuszcza tłuszcz i rozjaśnia plamy, a przy tym jest delikatniejsze niż gotowanie. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie octu, który skutecznie usuwa zapachy i przebarwienia; wystarczy dodać niewielką jego ilość do gorącej wody i pozostawić w niej ściereczki na jedną lub dwie godziny. W przypadku jasnych materiałów sprawdzi się woda utleniona – połączona z sodą tworzy pastę, która świetnie radzi sobie z plamami organicznymi. Z kolei mydło galasowe, uznawane za jeden z najskuteczniejszych naturalnych odplamiaczy, działa bardzo efektywnie po namydleniu wilgotnej ściereczki i pozostawieniu jej na kilka minut przed praniem.

Jak często wymieniać ścierki kuchenne?

To jedno z najczęstszych pytań, a odpowiedź zależy od sposobu ich użytkowania. W kuchni ścierki mają kontakt z resztkami jedzenia, wilgocią i bakteriami, dlatego zbyt długie ich używanie może być niehigieniczne.

Przyjmuje się, że:

  • ścierkę do rąk należy wymieniać co 1–2 dni,
  • ścierkę do naczyń również co 1–2 dni,
  • ścierkę do blatów – nawet codziennie, jeśli wycierasz nią powierzchnie po surowym mięsie lub jajach,
  • ściereczki z mikrofibry używane do polerowania mogą być wymieniane rzadziej, ale muszą być regularnie prane.

Jeśli ściereczka zaczyna brzydko pachnieć mimo prania lub ma trwałe przebarwienia, warto rozważyć jej wymianę na nową.