Gotowanie ścierek kuchennych skuteczniejsze od prania

Pralka, choć wygodna, nie zawsze radzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami tłuszczowymi, zaschniętymi plamami czy bakteriami, które rozwijają się w wilgotnym materiale. Nawet pranie w temperaturze 60°C nie usuwa wszystkiego, zwłaszcza gdy ściereczki są wykonane z grubszej bawełny lub mają szary, tłusty nalot po wielu cyklach używania.

Gotowanie ścierek to metoda znana od pokoleń. Polega na zanurzeniu ich w wodzie z dodatkiem środków czyszczących i doprowadzeniu roztworu do wrzenia. Wysoka temperatura – znacznie wyższa niż ta, którą zapewnia większość pralek – rozpuszcza brud, neutralizuje tłuszcz, zabija bakterie i usuwa nieprzyjemne zapachy. Efekt jest często porównywalny do odświeżenia nowych tekstyliów. Ścierki nie tylko odzyskują świeżość, ale i pierwotną miękkość.

Ta prosta czynność jest szczególnie skuteczna, gdy:

ścierki są mocno zatłuszczone,

brzydko pachną mimo prania,

mają szare przebarwienia,

były długo używane bez prania,

służyły do wycierania surowego mięsa, jaj lub powierzchni po gotowaniu.

Jak gotować ścierki kuchenne?

Proces jest łatwy i można go przeprowadzić w dużym garnku ustawionym na kuchence.

1. Przygotuj naczynie i składniki.

Potrzebne będą:

duży garnek lub rondel,

woda,

soda oczyszczona,

szare mydło lub płatki mydlane,

ewentualnie ocet.

2. Włóż ścierki do garnka.

Najlepiej gotować same ścierki kuchenne, aby uniknąć przenoszenia zapachów i barwników na inne tekstylia.

3. Zalej je wodą i dodaj środki czyszczące.

Sprawdzone proporcje:

2–3 łyżki sody oczyszczonej,

1 łyżka startego szarego mydła lub 2 łyżki płatków,

opcjonalnie ½ szklanki octu (dodaj dopiero po zdjęciu z ognia, aby uniknąć nadmiernego pienienia).

4. Gotuj na małym ogniu 20–30 minut.

Woda nie musi mocno bulgotać – delikatne wrzenie w zupełności wystarczy.

5. Wypłucz ściereczki w czystej wodzie.

Po ugotowaniu należy dokładnie wypłukać je i wysuszyć.

Efekt zazwyczaj widać od razu: ściereczki stają się jaśniejsze, sterylne, znika zapach i tłusty osad, a materiał zyskuje lekką, świeżą strukturę. Przy silnych zabrudzeniach gotowanie warto powtórzyć.

Inne sposoby na pozbycie się plam ze ścierek kuchennych

Choć gotowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod czyszczenia, istnieją również inne sposoby, które pomagają pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Jednym z nich jest namaczanie ścierek w gorącej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej – takie moczenie przez kilka godzin rozpuszcza tłuszcz i rozjaśnia plamy, a przy tym jest delikatniejsze niż gotowanie. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie octu, który skutecznie usuwa zapachy i przebarwienia; wystarczy dodać niewielką jego ilość do gorącej wody i pozostawić w niej ściereczki na jedną lub dwie godziny. W przypadku jasnych materiałów sprawdzi się woda utleniona – połączona z sodą tworzy pastę, która świetnie radzi sobie z plamami organicznymi. Z kolei mydło galasowe, uznawane za jeden z najskuteczniejszych naturalnych odplamiaczy, działa bardzo efektywnie po namydleniu wilgotnej ściereczki i pozostawieniu jej na kilka minut przed praniem.

Jak często wymieniać ścierki kuchenne?

To jedno z najczęstszych pytań, a odpowiedź zależy od sposobu ich użytkowania. W kuchni ścierki mają kontakt z resztkami jedzenia, wilgocią i bakteriami, dlatego zbyt długie ich używanie może być niehigieniczne.

Przyjmuje się, że:

ścierkę do rąk należy wymieniać co 1–2 dni,

ścierkę do naczyń również co 1–2 dni,

ścierkę do blatów – nawet codziennie, jeśli wycierasz nią powierzchnie po surowym mięsie lub jajach,

ściereczki z mikrofibry używane do polerowania mogą być wymieniane rzadziej, ale muszą być regularnie prane.

Jeśli ściereczka zaczyna brzydko pachnieć mimo prania lub ma trwałe przebarwienia, warto rozważyć jej wymianę na nową.