Jak dbać o gwiazdę betlejemską w domu?

Poinsecja jest rośliną niezwykle dekoracyjną, ale również dość wrażliwą. Źle znosi gwałtowne zmiany temperatury, przeciągi i przesuszone powietrze. Aby zachowała piękny kolor oraz jędrne liście, potrzebuje stabilnych warunków. Kluczowe są: umiarkowane podlewanie, odpowiednia temperatura, dostęp do światła oraz ochrona przed zimnem podczas transportu.

Podstawowa zasada brzmi: mniej znaczy lepiej. Nadmiar wody czy promieni słonecznych może zaszkodzić bardziej niż lekkie przesuszenie. Prawidłowo pielęgnowana gwiazda betlejemska zachowuje swoje kolory nawet przez kilka miesięcy.

W jakim miejscu powinna stać gwiazda betlejemska?

To jedna z najważniejszych kwestii, od której zależy wygląd rośliny. Poinsecja powinna stać w jasnym, ale nie nasłonecznionym miejscu. Idealnie sprawdzi się parapet od strony wschodniej lub zachodniej. Warto unikać intensywnego, bezpośredniego światła, które może powodować usychanie i żółknięcie liści.

Bardzo ważna jest także temperatura. Gwiazda betlejemska najlepiej czuje się w 20–22°C. Nie wolno ustawiać jej:

przy kaloryferze,

w przeciągu,

przy drzwiach wejściowych, które są często otwierane,

na zimnym parapecie lub w pobliżu nieizolowanego okna.

Nawet krótki kontakt z mrozem czy zimnym powietrzem może sprawić, że roślina zacznie tracić liście.

Czym podlewać gwiazdę betlejemską, żeby ładnie kwitła?

Poinsecja jest wrażliwa na nadmiar wody. Nie należy jej podlewać codziennie – lepiej sprawdzać palcem, czy wierzchnia warstwa ziemi jest sucha. Jeśli tak, można podlać ją niewielką ilością letniej, odstałej wody.

Najlepiej podlewać ją „od dołu”, czyli ustawić doniczkę na podstawce z wodą i pozwolić roślinie pobrać jej tyle, ile potrzebuje. Po około 20 minutach nadmiar wody należy wylać.

Zbyt mocne podlewanie prowadzi do gnicia korzeni i zrzucania liści, natomiast długie przesuszenie powoduje wiotczenie i brązowienie brzegów liści.

Jak długo utrzymuje się gwiazda betlejemska?

Kupiona w dobrym stanie i odpowiednio pielęgnowana poinsecja może utrzymać piękny wygląd przez cały grudzień, święta, a nawet do lutego czy marca. Zwykle dekoracyjną formę zachowuje 8–12 tygodni.

Kluczowe jest jednak miejsce zakupu. Rośliny stojące przy drzwiach lub na zimnych wystawach szybko przemarzają i choć wyglądają atrakcyjnie w sklepie, mogą zacząć gubić liście już po kilku dniach.

Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska była czerwona?

Czerwone „płatki” gwiazdy betlejemskiej to tak naprawdę barwne liście, czyli przylistki. Aby intensywnie się wybarwiły, roślina potrzebuje odpowiednich warunków świetlnych i pielęgnacji.

Najważniejsze zasady:

zapewnij jej dużo rozproszonego światła,

zadbaj o stabilną temperaturę,

stosuj umiarkowane podlewanie,

nie dopuść do przeciągów.

Jeśli chcesz, aby zakwitła ponownie w kolejnym sezonie, od października do listopada trzeba zapewnić jej długie noce – nawet 14 godzin ciemności dziennie. To tzw. roślina krótkiego dnia; tylko w takich warunkach jej przykwiatki zaczynają się wybarwiać.

Czego nie lubi gwiazda betlejemska?

Poinsecja to roślina delikatna i dość wymagająca, dlatego łatwo reaguje na niewłaściwe warunki. Źle znosi zimno i gwałtowne spadki temperatury, przeciągi oraz zbyt obfite podlewanie. Nie służy jej również bezpośrednie, ostre słońce ani suche powietrze, które często pojawia się w pobliżu kaloryferów. Dodatkowo nie lubi częstego przestawiania, bo każda zmiana miejsca może osłabić roślinę. Wystarczy krótki kontakt z temperaturą niższą niż 10°C, by gwiazda zaczęła żółknąć i szybko gubić liście.

Czy gwiazda betlejemska zakwitnie na drugi rok?

Gwiazda betlejemska może zakwitnąć na drugi rok, ale tylko wtedy, gdy zapewni się jej specjalne warunki – w przeciwnym razie ponownego kwitnienia raczej nie będzie. Poinsecja w naturalnym cyklu wymaga okresu spoczynku, przycięcia oraz odpowiedniego oświetlenia.

Po okresie świątecznym należy:

Zmniejszyć podlewanie i pozwolić roślinie odpocząć. Wiosną przyciąć pędy na wysokość kilku centymetrów, aby pobudzić wzrost nowych. Regularnie podlewać i nawozić aż do jesieni. Od października zacząć „program zaciemniania” – roślina musi mieć około 14 godzin ciemności dziennie przez 6–8 tygodni.

Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, przykwiaty ponownie się wybarwią i gwiazda betlejemska będzie mogła zdobić dom kolejny sezon.

Ile kosztuje gwiazda betlejemska?

Ceny gwiazdy betlejemskiej zależą od wielkości, odmiany i miejsca zakupu. Najmniejsze rośliny można kupić już za 10–15 zł, średnie kosztują 20–35 zł, a duże, okazałe egzemplarze w dekoracyjnych osłonkach to wydatek rzędu 40–70 zł, a niekiedy nawet więcej.

W supermarketach ceny są zwykle niższe, ale rośliny mogą być bardziej narażone na zimno. W kwiaciarniach i centrach ogrodniczych poinsecje są droższe, lecz przeważnie lepiej zadbane.