Natura zamiast chemii
Świeżo pachnące pranie to nie tylko kwestia użytego detergentu, ale też czystości pralki i kilku prostych nawyków. Choć w drogeriach nie brakuje płynów do płukania i zapachowych kapsułek, wiele z nich działa tylko powierzchownie. Zamiast sięgać po chemię, warto wypróbować domowy sposób, który jest skuteczny i ma piękny naturalny zapach.
Domowy sposób na pachnące pranie
Wystarczy wsypać do bębna dwie łyżki domowego proszku zapachowego, by po praniu ubrania pachniały wyjątkowo świeżo. Naturalną mieszankę przygotujesz z trzech składników, które prawdopodobnie masz w domu:
- 1 szklanka gruboziarnistej soli,
- ½ szklanki sody oczyszczonej,
- 30 kropel ulubionego olejku eterycznego.
Wymieszaj składniki i przechowuj w słoiku. Przy każdym praniu wsyp do bębna 2 łyżki stołowe tej mieszanki. Ubrania będą miękkie, pachnące i pozbawione nieprzyjemnego zapachu wilgoci.
Soda działa zmiękczająco i odkażająco, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa bakteria, a do tego zmiękcza wodę, dzięki czemu detergent lepiej się rozpuszcza. Sól natomiast działa antystatycznie i pomaga zachować intensywność kolorów tkanin. Zapobiega też osadzaniu się kamienia w pralce.
Dlaczego ubrania po praniu nie pachną świeżo?
Jeśli mimo używania dobrych detergentów i naszej mieszanki zapachowej ubrania po wyjęciu z pralki mają zapach stęchlizny, winna może być sama pralka. W jej bębnie i uszczelkach gromadzi się osad z proszków, płynów i kamienia, który z czasem zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach.
Ważne: Regularne czyszczenie urządzenia to podstawa, w przeciwnym razie żadna środki zapachowe do płukania nie pomogą.
Jak oczyścić bęben pralki? Domowe sposoby
Raz w miesiącu uruchom program prania w 90°C z pustym bębnem, dodając do środka:
- szklankę sody oczyszczonej,
- kapsułkę do zmywarki, która rozpuści osad i tłuszcz.
Dodatkowo trzeba:
- przetrzeć uszczelkę roztworem wody z octem,
- po każdym praniu suszyć drzwi i szufladkę na proszek,
- wlać odrobinę octu spirytusowego do bębna co kilka cykli, który usuwa kamień i bakterie.
To najprostsze sposoby, by pralka zawsze pachniała czystością, a ubrania po wyjęciu były idealnie świeże.
Czyste, miękkie i pachnące pranie
Połączenie soli, sody i olejku eterycznego działa jak naturalny zmiękczacz i neutralizator zapachów. To ekologiczna i tania alternatywa dla sklepowych płynów, bez zbędnych konserwantów i sztucznych aromatów. Już po jednym praniu zauważysz różnicę, ubrania będą nie tylko pachnące, ale też delikatniejsze w dotyku.
