Co daje roślinom siarka?
Siarka jest mikroelementem, którego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju, choć w mniejszych ilościach niż np. azotu czy potasu. Odpowiada m.in. za:
- prawidłowy wzrost i rozwój liści,
- intensywną, zdrową zieleń,
- wzmocnienie odporności roślin na choroby grzybowe,
- wspomaganie pobierania innych składników odżywczych z podłoża,
- poprawę kwitnienia i ogólnej kondycji roślin.
W naturze siarka trafia do roślin m.in. wraz z wodą deszczową i z gleby, ale w domowych warunkach często jej brakuje – szczególnie w podłożach przesuszonych, starych lub wyjałowionych przez częste podlewanie. Z tego powodu dostarczenie jej dodatkowo może znacząco poprawić kondycję roślin doniczkowych.
Jak zrobić nawóz zapałek do roślin?
Zapałki mają główki bogate m.in. w siarkę, dlatego można je wykorzystać jako prosty i naturalny nawóz. Istnieją dwa popularne sposoby stosowania zapałek w uprawie roślin doniczkowych:
Nawóz wodny z zapałek
Jak przygotować nawóz:
- Weź około 10–15 zapałek.
- Umieść je w szklance lub słoiku główkami do dołu.
- Zalej ok. 200–300 ml wody.
- Odstaw na 24 godziny.
- Wyjmij zapałki (nie są już potrzebne).
- Podlej roślinę wodą z roztworem.
Taka „mikstura” powoli uwalnia siarkę i mikroelementy do podłoża.
Zapałki włożone do ziemi
Instrukcja:
- Wbij 4–6 zapałek do ziemi główkami w dół, wokół rośliny.
- Odsuń je od łodygi, aby nie uszkodzić korzeni.
- Podlewaj roślinę jak zwykle.
Z czasem siarka i inne składniki przenikają do podłoża.
Jak często podlewać rośliny nawozem z zapałek?
Aby nie przesadzić z siarką, stosuj nawóz z zapałek:
- co 3–4 tygodnie w sezonie wzrostu (wiosna–lato),
- co 6–8 tygodni jesienią i zimą, gdy rośliny rosną wolniej.
Nie stosuj nawozu częściej – zbyt duża ilość siarki może zakwasić podłoże i osłabić rośliny.
Efekty podlewania roślin nawozem z zapałek
Przy regularnym stosowaniu roztworu z zapałek możesz zaobserwować:
- szybkie wypuszczanie nowych liści,
- intensywniejszy zielony kolor,
- lepsze kwitnienie (w przypadku roślin kwitnących),
- mocniejszy system korzeniowy,
- poprawę ogólnej kondycji roślin doniczkowych,
- zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w glebie oraz ograniczenie ryzyka pleśni.
Efektów nie widać natychmiast – zwykle pojawiają się po około 2–4 tygodniach.
Jakie rośliny można podlewać nawozem z zapałek?
Nawóz z siarki szczególnie dobrze wpływa na rośliny, które preferują lekko kwaśne lub kwaśne podłoże. Wśród nich znajdują się m.in.:
- skrzydłokwiaty,
- paprocie,
- azalie doniczkowe,
- gardenie,
- storczyki,
- begonie,
- fikusy,
- draceny,
- filodendrony.
Tego nawozu nie zaleca się stosować przy roślinach lubiących zasadową ziemię (np. niektóre sukulenty i rośliny śródziemnomorskie).
