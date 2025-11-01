Co daje roślinom siarka?

Siarka jest mikroelementem, którego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju, choć w mniejszych ilościach niż np. azotu czy potasu. Odpowiada m.in. za:

prawidłowy wzrost i rozwój liści,

intensywną, zdrową zieleń,

wzmocnienie odporności roślin na choroby grzybowe,

wspomaganie pobierania innych składników odżywczych z podłoża,

poprawę kwitnienia i ogólnej kondycji roślin.

W naturze siarka trafia do roślin m.in. wraz z wodą deszczową i z gleby, ale w domowych warunkach często jej brakuje – szczególnie w podłożach przesuszonych, starych lub wyjałowionych przez częste podlewanie. Z tego powodu dostarczenie jej dodatkowo może znacząco poprawić kondycję roślin doniczkowych.

Jak zrobić nawóz zapałek do roślin?

Zapałki mają główki bogate m.in. w siarkę, dlatego można je wykorzystać jako prosty i naturalny nawóz. Istnieją dwa popularne sposoby stosowania zapałek w uprawie roślin doniczkowych:

Nawóz wodny z zapałek

Jak przygotować nawóz:

Weź około 10–15 zapałek. Umieść je w szklance lub słoiku główkami do dołu. Zalej ok. 200–300 ml wody. Odstaw na 24 godziny. Wyjmij zapałki (nie są już potrzebne). Podlej roślinę wodą z roztworem.

Taka „mikstura” powoli uwalnia siarkę i mikroelementy do podłoża.

Zapałki włożone do ziemi

Instrukcja:

Wbij 4–6 zapałek do ziemi główkami w dół, wokół rośliny.

Odsuń je od łodygi, aby nie uszkodzić korzeni.

Podlewaj roślinę jak zwykle.

Z czasem siarka i inne składniki przenikają do podłoża.

Jak często podlewać rośliny nawozem z zapałek?

Aby nie przesadzić z siarką, stosuj nawóz z zapałek:

co 3–4 tygodnie w sezonie wzrostu (wiosna–lato),

co 6–8 tygodni jesienią i zimą, gdy rośliny rosną wolniej.

Nie stosuj nawozu częściej – zbyt duża ilość siarki może zakwasić podłoże i osłabić rośliny.

Efekty podlewania roślin nawozem z zapałek

Przy regularnym stosowaniu roztworu z zapałek możesz zaobserwować:

szybkie wypuszczanie nowych liści,

intensywniejszy zielony kolor,

lepsze kwitnienie (w przypadku roślin kwitnących),

mocniejszy system korzeniowy,

poprawę ogólnej kondycji roślin doniczkowych,

zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w glebie oraz ograniczenie ryzyka pleśni.

Efektów nie widać natychmiast – zwykle pojawiają się po około 2–4 tygodniach.

Jakie rośliny można podlewać nawozem z zapałek?

Nawóz z siarki szczególnie dobrze wpływa na rośliny, które preferują lekko kwaśne lub kwaśne podłoże. Wśród nich znajdują się m.in.:

skrzydłokwiaty,

paprocie,

azalie doniczkowe,

gardenie,

storczyki,

begonie,

fikusy,

draceny,

filodendrony.

Tego nawozu nie zaleca się stosować przy roślinach lubiących zasadową ziemię (np. niektóre sukulenty i rośliny śródziemnomorskie).