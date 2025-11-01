Co daje roślinom siarka?

Siarka jest mikroelementem, którego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju, choć w mniejszych ilościach niż np. azotu czy potasu. Odpowiada m.in. za:

  • prawidłowy wzrost i rozwój liści,
  • intensywną, zdrową zieleń,
  • wzmocnienie odporności roślin na choroby grzybowe,
  • wspomaganie pobierania innych składników odżywczych z podłoża,
  • poprawę kwitnienia i ogólnej kondycji roślin.

W naturze siarka trafia do roślin m.in. wraz z wodą deszczową i z gleby, ale w domowych warunkach często jej brakuje – szczególnie w podłożach przesuszonych, starych lub wyjałowionych przez częste podlewanie. Z tego powodu dostarczenie jej dodatkowo może znacząco poprawić kondycję roślin doniczkowych.

Jak zrobić nawóz zapałek do roślin?

Zapałki mają główki bogate m.in. w siarkę, dlatego można je wykorzystać jako prosty i naturalny nawóz. Istnieją dwa popularne sposoby stosowania zapałek w uprawie roślin doniczkowych:

Nawóz wodny z zapałek

Jak przygotować nawóz:

  1. Weź około 10–15 zapałek.
  2. Umieść je w szklance lub słoiku główkami do dołu.
  3. Zalej ok. 200–300 ml wody.
  4. Odstaw na 24 godziny.
  5. Wyjmij zapałki (nie są już potrzebne).
  6. Podlej roślinę wodą z roztworem.

Taka „mikstura” powoli uwalnia siarkę i mikroelementy do podłoża.

Zapałki włożone do ziemi

Instrukcja:

  • Wbij 4–6 zapałek do ziemi główkami w dół, wokół rośliny.
  • Odsuń je od łodygi, aby nie uszkodzić korzeni.
  • Podlewaj roślinę jak zwykle.

Z czasem siarka i inne składniki przenikają do podłoża.

Jak często podlewać rośliny nawozem z zapałek?

Aby nie przesadzić z siarką, stosuj nawóz z zapałek:

  • co 3–4 tygodnie w sezonie wzrostu (wiosna–lato),
  • co 6–8 tygodni jesienią i zimą, gdy rośliny rosną wolniej.

Nie stosuj nawozu częściej – zbyt duża ilość siarki może zakwasić podłoże i osłabić rośliny.

Efekty podlewania roślin nawozem z zapałek

Przy regularnym stosowaniu roztworu z zapałek możesz zaobserwować:

  • szybkie wypuszczanie nowych liści,
  • intensywniejszy zielony kolor,
  • lepsze kwitnienie (w przypadku roślin kwitnących),
  • mocniejszy system korzeniowy,
  • poprawę ogólnej kondycji roślin doniczkowych,
  • zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w glebie oraz ograniczenie ryzyka pleśni.

Efektów nie widać natychmiast – zwykle pojawiają się po około 2–4 tygodniach.

Jakie rośliny można podlewać nawozem z zapałek?

Nawóz z siarki szczególnie dobrze wpływa na rośliny, które preferują lekko kwaśne lub kwaśne podłoże. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • skrzydłokwiaty,
  • paprocie,
  • azalie doniczkowe,
  • gardenie,
  • storczyki,
  • begonie,
  • fikusy,
  • draceny,
  • filodendrony.

Tego nawozu nie zaleca się stosować przy roślinach lubiących zasadową ziemię (np. niektóre sukulenty i rośliny śródziemnomorskie).