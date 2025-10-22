Ile wytrzymają chryzantemy w doniczce?

Trwałość chryzantem zależy od kilku czynników: gatunku, warunków pogodowych oraz sposobu pielęgnacji. Świeżo zakupione rośliny w doniczce mogą cieszyć oko nawet przez 4–6 tygodni, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. W pomieszczeniu o temperaturze około 10–15°C i z umiarkowanym nasłonecznieniem kwiaty potrafią zachować świeżość bardzo długo. Z kolei na zewnątrz, na balkonie lub cmentarzu, wytrzymają do pierwszych większych przymrozków.

Po przekwitnięciu nie trzeba ich wyrzucać. Wiele odmian chryzantem to rośliny wieloletnie, które można z powodzeniem przezimować. Wystarczy po kwitnieniu przyciąć pędy na wysokość 10–15 cm i umieścić doniczkę w chłodnym, jasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 5°C. Na wiosnę, po przesadzeniu do świeżej ziemi i przycięciu suchych pędów, roślina znów pięknie się rozkrzewi.

Jak pielęgnować chryzantemę w doniczce?

Aby chryzantemy długo zachowały intensywny kolor i bujne kwiaty, należy zapewnić im kilka podstawowych warunków:

stanowisko : jasne, ale nie narażone na bezpośrednie słońce. Najlepsze będą miejsca z rozproszonym światłem;

: jasne, ale nie narażone na bezpośrednie słońce. Najlepsze będą miejsca z rozproszonym światłem; temperatura : rośliny najlepiej czują się w chłodniejszych pomieszczeniach – zbyt wysoka temperatura skraca ich żywotność;

: rośliny najlepiej czują się w chłodniejszych pomieszczeniach – zbyt wysoka temperatura skraca ich żywotność; podlewanie : ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni. Najlepiej podlewać rośliny co kilka dni, wlewając wodę bezpośrednio do podłoża, nie na liście i kwiaty;

: ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni. Najlepiej podlewać rośliny co kilka dni, wlewając wodę bezpośrednio do podłoża, nie na liście i kwiaty; nawożenie: w okresie kwitnienia chryzantemy potrzebują składników mineralnych, które wspomagają rozwój pąków i intensywność barw. Tu właśnie sprawdzi się domowa, naturalna odżywka.

Warto również regularnie usuwać przekwitłe kwiaty i żółknące liście, aby nie osłabiały rośliny.

Domowa odżywka dla chryzantem – zalej wodą te trzy składniki

Nie musisz sięgać po drogie, chemiczne nawozy z marketu. Wystarczy, że przygotujesz naturalną odżywkę z trzech prostych składników:

Składniki:

skórka z jednego banana,

1 łyżka popiołu drzewnego,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

1 litr ciepłej (nie gorącej) wody.

Jak przygotować:

Skórkę banana pokrój na mniejsze kawałki i umieść w słoiku lub dzbanku. Dodaj popiół drzewny i sodę oczyszczoną. Zalej całość litrem ciepłej wody i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź płyn i używaj go do podlewania chryzantem raz na 7–10 dni.

Dlaczego to działa?

Skórka banana to naturalne źródło potasu, fosforu i magnezu – pierwiastków, które wspomagają kwitnienie i wzmacniają łodygi.

to naturalne źródło potasu, fosforu i magnezu – pierwiastków, które wspomagają kwitnienie i wzmacniają łodygi. Popiół drzewny zawiera wapń, żelazo i inne mikroelementy, które poprawiają strukturę gleby, regulują jej pH i wspomagają odporność roślin.

zawiera wapń, żelazo i inne mikroelementy, które poprawiają strukturę gleby, regulują jej pH i wspomagają odporność roślin. Soda oczyszczona działa jak naturalny środek ochronny – zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów, a jednocześnie neutralizuje zakwaszenie gleby.

Dzięki tej mieszance chryzantemy będą dłużej kwitły, a ich liście zachowają intensywną zieleń.

Czego nie lubi chryzantema?

Choć chryzantemy to stosunkowo odporne rośliny, istnieje kilka rzeczy, które mogą im poważnie zaszkodzić:

nadmierne podlewanie – zbyt mokre podłoże to prosta droga do gnicia korzeni i chorób grzybowych;

– zbyt mokre podłoże to prosta droga do gnicia korzeni i chorób grzybowych; przeciągi i silny wiatr – zwłaszcza w czasie kwitnienia mogą łamać delikatne pędy;

– zwłaszcza w czasie kwitnienia mogą łamać delikatne pędy; zbyt wysoka temperatura – w ciepłych pomieszczeniach roślina szybko przekwita i traci turgor liści;

– w ciepłych pomieszczeniach roślina szybko przekwita i traci turgor liści; brak światła – chryzantemy potrzebują światła, ale nie bezpośredniego słońca. W cieniu kwitnienie jest skąpe;

– chryzantemy potrzebują światła, ale nie bezpośredniego słońca. W cieniu kwitnienie jest skąpe; zanieczyszczona lub twarda woda – najlepiej podlewać je miękką, przegotowaną lub deszczową wodą o temperaturze pokojowej.

Warto również pamiętać, że chryzantemy źle znoszą częste przestawianie z miejsca na miejsce – najlepiej raz wybrać im odpowiednie stanowisko i nie zmieniać go przez cały okres kwitnienia.