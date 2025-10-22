Ile wytrzymają chryzantemy w doniczce?

Trwałość chryzantem zależy od kilku czynników: gatunku, warunków pogodowych oraz sposobu pielęgnacji. Świeżo zakupione rośliny w doniczce mogą cieszyć oko nawet przez 4–6 tygodni, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. W pomieszczeniu o temperaturze około 10–15°C i z umiarkowanym nasłonecznieniem kwiaty potrafią zachować świeżość bardzo długo. Z kolei na zewnątrz, na balkonie lub cmentarzu, wytrzymają do pierwszych większych przymrozków.

Reklama

Po przekwitnięciu nie trzeba ich wyrzucać. Wiele odmian chryzantem to rośliny wieloletnie, które można z powodzeniem przezimować. Wystarczy po kwitnieniu przyciąć pędy na wysokość 10–15 cm i umieścić doniczkę w chłodnym, jasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 5°C. Na wiosnę, po przesadzeniu do świeżej ziemi i przycięciu suchych pędów, roślina znów pięknie się rozkrzewi.

Jak pielęgnować chryzantemę w doniczce?

Reklama

Aby chryzantemy długo zachowały intensywny kolor i bujne kwiaty, należy zapewnić im kilka podstawowych warunków:

  • stanowisko: jasne, ale nie narażone na bezpośrednie słońce. Najlepsze będą miejsca z rozproszonym światłem;
  • temperatura: rośliny najlepiej czują się w chłodniejszych pomieszczeniach – zbyt wysoka temperatura skraca ich żywotność;
  • podlewanie: ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni. Najlepiej podlewać rośliny co kilka dni, wlewając wodę bezpośrednio do podłoża, nie na liście i kwiaty;
  • nawożenie: w okresie kwitnienia chryzantemy potrzebują składników mineralnych, które wspomagają rozwój pąków i intensywność barw. Tu właśnie sprawdzi się domowa, naturalna odżywka.

Warto również regularnie usuwać przekwitłe kwiaty i żółknące liście, aby nie osłabiały rośliny.

Kolor zniczy na grobie ma znaczenie. Warto to wiedzieć przed Wszystkimi Świętymi 2025
Kolor zniczy na grobie ma znaczenie. Warto to wiedzieć przed Wszystkimi Świętymi 2025

Zobacz również

Domowa odżywka dla chryzantem – zalej wodą te trzy składniki

Nie musisz sięgać po drogie, chemiczne nawozy z marketu. Wystarczy, że przygotujesz naturalną odżywkę z trzech prostych składników:

Składniki:

  • skórka z jednego banana,
  • 1 łyżka popiołu drzewnego,
  • pół łyżeczki sody oczyszczonej,
  • 1 litr ciepłej (nie gorącej) wody.

Jak przygotować:

  1. Skórkę banana pokrój na mniejsze kawałki i umieść w słoiku lub dzbanku.
  2. Dodaj popiół drzewny i sodę oczyszczoną.
  3. Zalej całość litrem ciepłej wody i odstaw na 24 godziny.
  4. Po tym czasie przecedź płyn i używaj go do podlewania chryzantem raz na 7–10 dni.

Dlaczego to działa?

  • Skórka banana to naturalne źródło potasu, fosforu i magnezu – pierwiastków, które wspomagają kwitnienie i wzmacniają łodygi.
  • Popiół drzewny zawiera wapń, żelazo i inne mikroelementy, które poprawiają strukturę gleby, regulują jej pH i wspomagają odporność roślin.
  • Soda oczyszczona działa jak naturalny środek ochronny – zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów, a jednocześnie neutralizuje zakwaszenie gleby.

Dzięki tej mieszance chryzantemy będą dłużej kwitły, a ich liście zachowają intensywną zieleń.

Czego nie lubi chryzantema?

Choć chryzantemy to stosunkowo odporne rośliny, istnieje kilka rzeczy, które mogą im poważnie zaszkodzić:

  • nadmierne podlewanie – zbyt mokre podłoże to prosta droga do gnicia korzeni i chorób grzybowych;
  • przeciągi i silny wiatr – zwłaszcza w czasie kwitnienia mogą łamać delikatne pędy;
  • zbyt wysoka temperatura – w ciepłych pomieszczeniach roślina szybko przekwita i traci turgor liści;
  • brak światła – chryzantemy potrzebują światła, ale nie bezpośredniego słońca. W cieniu kwitnienie jest skąpe;
  • zanieczyszczona lub twarda woda – najlepiej podlewać je miękką, przegotowaną lub deszczową wodą o temperaturze pokojowej.

Warto również pamiętać, że chryzantemy źle znoszą częste przestawianie z miejsca na miejsce – najlepiej raz wybrać im odpowiednie stanowisko i nie zmieniać go przez cały okres kwitnienia.