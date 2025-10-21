Figi i ich zdrowotne właściwości. Działają jak naturalny eliksir młodości

Figi to prawdziwy skarb natury – nie bez powodu nazywane są „owocami długowieczności”. Ich wyjątkowe właściwości zdrowotne sprawiają, że działają jak naturalny eliksir młodości, ale ich dobroczynny wpływ na organizm sięga znacznie dalej. Oto, dlaczego warto sięgać po nie każdego dnia:

Reklama

spowalniają procesy starzenia – bogactwo antyoksydantów neutralizuje wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i wspierając młody wygląd skóry;

– bogactwo antyoksydantów neutralizuje wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i wspierając młody wygląd skóry; wspierają układ krążenia – wysoka zawartość potasu pomaga regulować ciśnienie krwi, a błonnik obniża poziom „złego” cholesterolu, chroniąc przed miażdżycą;

– wysoka zawartość potasu pomaga regulować ciśnienie krwi, a błonnik obniża poziom „złego” cholesterolu, chroniąc przed miażdżycą; poprawiają trawienie – błonnik zawarty w figach usprawnia pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera detoksykację organizmu;

– błonnik zawarty w figach usprawnia pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera detoksykację organizmu; wzmacniają koncentrację i łagodzą stres – obecne w nich magnez i witaminy z grupy B korzystnie wpływają na układ nerwowy, poprawiają pamięć i samopoczucie;

– obecne w nich magnez i witaminy z grupy B korzystnie wpływają na układ nerwowy, poprawiają pamięć i samopoczucie; dbają o mocne kości – figi dostarczają wapnia, fosforu i żelaza, dzięki czemu wzmacniają układ kostny;

– figi dostarczają wapnia, fosforu i żelaza, dzięki czemu wzmacniają układ kostny; działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie – zawarte w nich związki fenolowe wspomagają odporność i chronią przed infekcjami;

– zawarte w nich związki fenolowe wspomagają odporność i chronią przed infekcjami; poprawiają wygląd skóry – regularne spożywanie fig nawilża i regeneruje skórę, nadając jej zdrowy blask i elastyczność.

Figi to zatem nie tylko smaczny owoc, ale również naturalny sprzymierzeniec zdrowia i urody – jesienny superfood, który warto włączyć do codziennej diety.

Czy figi są dobre na jelita?

Figi to doskonały sprzymierzeniec zdrowych jelit. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego wspierają prawidłowe trawienie i regulują pracę układu pokarmowego. Zawarty w nich błonnik działa jak naturalna „miotełka” – oczyszcza jelita z resztek pokarmowych, wspomaga perystaltykę i zapobiega zaparciom. Regularne spożywanie fig, zarówno świeżych, jak i suszonych, pomaga utrzymać równowagę mikroflory jelitowej, co ma ogromne znaczenie dla odporności i ogólnego samopoczucia. Dodatkowo figi zawierają naturalne enzymy trawienne, które ułatwiają rozkład białek i tłuszczów, wspierając tym samym przyswajanie składników odżywczych. Włączenie ich do diety to prosty i naturalny sposób na zdrowy układ pokarmowy i płaski brzuch.

Reklama

Ile można zjeść fig dziennie?

Choć figi są niezwykle zdrowe, warto zachować umiar w ich spożywaniu. Ze względu na wysoką zawartość naturalnych cukrów i błonnika, zaleca się zjadać od 2 do 3 świeżych fig dziennie lub 2–3 sztuki suszonych owoców. Taka porcja dostarczy organizmowi cennych składników odżywczych – potasu, wapnia, żelaza, magnezu i antyoksydantów – bez ryzyka nadmiernego obciążenia układu trawiennego czy podniesienia poziomu cukru we krwi. Osoby cierpiące na cukrzycę lub stosujące dietę redukcyjną powinny sięgać po figi z umiarem, najlepiej w towarzystwie produktów białkowych lub tłuszczowych, które spowalniają wchłanianie glukozy. W przypadku suszonych fig warto też pamiętać, że są one bardziej kaloryczne niż świeże, dlatego garść dziennie w zupełności wystarczy, by cieszyć się ich dobroczynnym działaniem.

Kto nie powinien jeść fig?

Mimo wielu korzyści zdrowotnych, figi nie są odpowiednie dla każdego. Ostrożność powinny zachować przede wszystkim osoby z cukrzycą, ponieważ owoce te, zwłaszcza w wersji suszonej, zawierają sporo naturalnych cukrów, które mogą podnosić poziom glukozy we krwi. Nie zaleca się ich również osobom z tendencją do biegunek lub zespołem jelita drażliwego (IBS), gdyż wysoka zawartość błonnika może nasilać dolegliwości trawienne. Alergicy także powinni uważać – figi, zwłaszcza świeże, mogą u niektórych osób wywoływać reakcje uczuleniowe, objawiające się swędzeniem jamy ustnej lub wysypką. Wreszcie, osoby z kamicą nerkową lub wysokim poziomem potasu we krwi (hiperkaliemią) powinny ograniczyć ich spożycie, ponieważ figi są bogate w ten pierwiastek. Jak w przypadku większości produktów, kluczem jest umiar i obserwowanie reakcji własnego organizmu.