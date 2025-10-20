- Kompleksowe przygotowanie mieszkania przed sezonem grzewczym. Jak oszczędzać na ogrzewaniu?
Rozpoczęcie sezonu grzewczego to idealny moment, aby podjąć działania mające na celu zwiększenie komfortu cieplnego w mieszkaniu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogrzewania. Już proste czynności, takie jak uszczelnianie, odpowietrzanie grzejników czy optymalizacja ustawień temperatury, mogą znacząco zredukować zużycie energii i polepszyć warunki wewnątrz.
Uszczelnianie okien i drzwi to klucz do zatrzymania ciepła w domu/mieszkaniu
Najwięcej ciepła ucieka z mieszkania przez nieszczelne ramy okien i drzwi, co bezpośrednio podnosi rachunki. Dokładne sprawdzenie ich stanu i podjęcie działań uszczelniających to priorytet przed zimą. Ograniczenie tych strat zapewnia lepszy komfort od samego początku sezonu. Najskuteczniejsze metody uszczelniania to:
- Wymiana lub montaż uszczelek: Zaleca się użycie modeli silikonowych, lub gumowych, które zapewniają lepsze przyleganie do ramy i efektywniej izolują termicznie.
- Zastosowanie taśm izolacyjnych: Należy je nakleić w miejscach, gdzie szczeliny uniemożliwiają całkowite zamknięcie okna.
- Uszczelnienie drzwi (balkonowych i wejściowych): Jest to szczególnie ważne, gdy prowadzą do nieogrzewanych stref.
- Regulacja okuć okiennych: W okresie zimowym, lekkie dociśnięcie skrzydeł do ramy minimalizuje utratę ciepła.
Optymalne ustawienie ogrzewania to oszczędzanie bez utraty komfortu
Kluczowe dla niskich rachunków jest właściwe zarządzanie systemem grzewczym i unikanie błędnego przegrzewania pomieszczeń. Obniżenie temperatury zaledwie o 1 stopnień Celsjusza może skutkować nawet kilkunastoprocentową oszczędnością. Praktyczne zasady efektywnego grzania:
- Utrzymywanie stałej temperatury: System działa wydajniej, gdy zapobiegamy znacznemu wychładzaniu się mieszkania. Zalecane temperatury to 20 do 21 stopni Celsjusza w dzień oraz 18 do 19 stopni Celsjusza w sypialni.
- Odsłanianie grzejników: Zasłony, firanki czy meble blokują swobodną cyrkulację ciepłego powietrza, co zmniejsza efektywność ogrzewania.
- Montaż termostatów lub głowic termostatycznych: To stosunkowo niewielki wydatek, który automatycznie reguluje temperaturę zgodnie z ustawieniami i porą dnia.
- Wietrzenie z rozwagą: Otwieraj okna na krótko (kilka minut), ale tylko po zakręceniu grzejników. Pozwala to na szybką wymianę powietrza, minimalizując stratę ciepła.
- Regularne odpowietrzanie kaloryferów: Nagromadzone powietrze w grzejnikach pogarsza ich wydajność i prowadzi do większego zużycia energii.
Ochrona instalacji przed zamarznięciem. W ten sposób zapobiegniesz awariom
Poza kwestiami komfortu i oszczędności, należy pomyśleć o zabezpieczeniu instalacji wodnej i grzewczej przed mrozem. Jest to szczególnie istotne w starszych domach i wszędzie tam, gdzie rury przebiegają przez nieogrzewane miejsca (np. piwnice, strychy, ściany zewnętrzne). Jak chronić instalację zimą:
- Ocieplanie rur i zaworów: Należy użyć specjalnych materiałów termoizolacyjnych, takich jak piankowe otuliny lub maty, w miejscach najbardziej narażonych na niskie temperatury.
- Podtrzymywanie minimalnego ogrzewania: Nawet podczas dłuższej nieobecności, nie wolno całkowicie wyłączać ogrzewania. Utrzymywanie temperatury na poziomie 10 do 12 stopni Celsjusza jest wystarczające, by zapobiec zamarznięciu.
- Kontrola stanu instalacji wodnej: Przed nadejściem mrozów trzeba upewnić się, że w systemie nie ma przecieków ani korozji.
- Zabezpieczenie zaworów zewnętrznych: Należy zakręcić dopływ wody i usunąć resztki cieczy z rur prowadzących np. do ogrodu czy na balkon.
- Instalacja czujników temperatury: Urządzenia te pomogą szybko wykryć spadek temperatury w krytycznych, narażonych na wychłodzenie punktach.
