Oregano – więcej niż przyprawa do pizzy

Choć większość osób kojarzy oregano z kuchnią włoską, to zioło ma niesamowite właściwości odświeżające. Zawarte w nim naturalne olejki eteryczne, zwłaszcza karwakrol i tymol, pomagają zredukować nieprzyjemny zapach, a nogom przynoszą uczucie ulgi i lekkości.

Ciepła kąpiel z dodatkiem oregano to naturalny sposób na zmęczone, spuchnięte i przegrzane stopy. Taka kąpiel nie zaszkodzi, a może przynieść naprawdę przyjemny efekt. Stopy będą miękkie, odświeżone i zrelaksowane.

Oregano a grzybica stóp

Grzybica stóp to dość powszechny problem. Objawia się świądem, pieczeniem, łuszczeniem naskórka i nieprzyjemnym zapachem. W takich przypadkach warto zadbać nie tylko o leczenie, ale też o regularną pielęgnację i higienę. Tu właśnie dobrze sprawdza się kąpiel z oregano.

To zioło ma naturalne właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne, dzięki czemu może łagodzić dyskomfort i ograniczać rozwój drobnoustrojów na powierzchni skóry. Oczywiście nie zastępuje leczenia, ale może wspierać codzienną pielęgnację.

Kąpiel stóp z suszonym oregano. Przepis

Ten prosty, domowy rytuał możesz zrobić w kilka minut.

Składniki:

2–3 łyżki suszonego oregano,

1 litr ciepłej wody,

Jak to zrobić:

Wsyp oregano do miski i zalej litrem gorącej wody.

Odstaw na 10 minut, żeby zioło dobrze się zaparzyło.

Gdy woda przestygnie dolej ją do ciepłej wody w misce i zanurz w niej stopy na 15–20 minut.

Po kąpieli dokładnie osusz stopy, także między palcami i nałóż lekki krem nawilżający.

Wskazówka: jeśli masz wrażliwą skórę, możesz dodać łyżkę zwykłej soli kuchennej, to dodatkowo zmiękczy naskórek.

Mieszanka z oregano i olejkiem – dla mocniejszego efektu

Jeśli chcesz połączyć działanie ziół z aromaterapią, możesz dodać odrobinę olejku z oregano.

Składniki:

1 litr ciepłej wody,

2 łyżki suszonego oregano,

2–3 krople olejku z oregano (rozcieńczone wcześniej w łyżce oleju roślinnego, np. migdałowego lub oliwy).

Jak to zrobić:

Zaparz suszone oregano w gorącej wodzie przez 10 minut.

W międzyczasie połącz olejek z oregano z łyżką oleju bazowego.

Wlej napar i olejek do miski, dobrze wymieszaj.

Zanurz stopy i mocz je przez 10–15 minut.

Po wszystkim dokładnie osusz stopy, zwłaszcza przestrzenie między palcami.

Taka kąpiel działa oczyszczająco i odświeżająco, a przy okazji poprawia samopoczucie.

Dlaczego warto moczyć stopy w naparze z oregano?

Moczenie stóp w ziołowych naparach to prosty domowy rytuał, który nie tylko pomaga utrzymać higienę, ale też łagodzi uczucie ciężkości, odświeża i daje wytchnienie. Oregano możesz traktować jako naturalny dodatek pielęgnacyjny – bezpieczny, tani i pachnący. Poza tym piękny zapach naparu wypełnia całe pomieszczenie, co też działa relaksująco.