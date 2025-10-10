Tym nietypowym dodatkiem jest cytryna. Chociaż zazwyczaj nie kojarzymy jej z kawą, tworzy ona zaskakująco udane połączenie.

Dlaczego warto dodać cytrynę do kawy?

Kawa z cytryną to nie tylko solidna dawka energii na start dnia. Ten miks to także naturalny akcelerator metabolizmu, który skutecznie pobudza jelita do działania. Nie można też zapomnieć o samym smaku - jest wyjątkowy. Cytryna wprowadza orzeźwiającą, lekką nutę, która stanowi miłą odmianę od ciężkiego espresso, czy klasycznego caffe latte lub cappuccino.

Picie kawy z cytryną ma szereg korzyści zdrowotnych:

Świeży, cytrusowy smak: Urozmaica codzienny rytuał.

Wsparcie dla jelit: Cytryna dostarcza witaminę C oraz pektyny , które działają jak naturalny prebiotyk , wspierając florę bakteryjną.

oraz , które działają jak naturalny , wspierając florę bakteryjną. Poprawa trawienia: To połączenie pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit, ułatwiając wypróżnianie. Dodatkowo kofeina zwiększa tempo przemiany materii, co może wspomagać utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Ważne Ważna uwaga: Najlepiej pić ją przed śniadaniem lub z lekkim posiłkiem. Jeśli jednak masz refluks lub bardzo wrażliwy żołądek, bądź ostrożny.

Wysoka temperatura może niszczyć część składników odżywczych. Dlatego plasterek cytryny lub sok dodaj do kawy, która lekko ostygła.

Przepis na klasykę: Espresso Romano

Najlepszą kawę z cytryną, znaną jako Espresso Romano, przygotowuje się tradycyjnie we Włoszech.

Składniki: Świeżo palona, dobrej jakości kawa (najlepiej espresso), cytryna. syrop smakowy / cukier / inny słodzik (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Zaparz mocne espresso (w ekspresie, kawiarce lub inny preferowany sposób). Kluczowa jest jakość ziaren.

Przelej kawę do filiżanki i poczekaj, aż ostygnie.

i poczekaj, aż ostygnie. Wrzuć do środka plasterek cytryny lub wyciśnij kilka kropel soku (dla bardziej intensywnego smaku). Zasada jest prosta: nie więcej niż 5-6 ml soku na każde 30 ml espresso.

lub wyciśnij kilka kropel soku (dla bardziej intensywnego smaku). Zasada jest prosta: nie więcej niż 5-6 ml soku na każde 30 ml espresso. Opcjonalnie dodaj miód, syrop lub inny wybrany słodzik.

