Plamy na paznokciach po owocach mogą być trudne do usunięcia, ale są dostępne różne domowe metody, które mogą pomóc:

Płyn do mycia naczyń: Możesz spróbować zmyć plamy za pomocą ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Najpierw namocz paznokcie w ciepłej wodzie przez około 10 minut, a następnie użyj szczoteczki do zębów i płynu do mycia naczyń, aby delikatnie oczyścić obszar.

Biały ocet: Możesz też spróbować namoczyć paznokcie w białym occie na około 10 minut, a następnie przemyć je szczoteczką do zębów.

Sok z cytryny: Sok z cytryny jest naturalnym wybielaczem i może pomóc w usunięciu plam. Namocz paznokcie w soku z cytryny przez 10-15 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą.

Pasta do zębów: Pasta do zębów z dodatkiem wybielacza może pomóc usunąć plamy. Nałóż pastę na paznokcie, poczekaj kilka minut, a następnie przemyj szczoteczką do zębów i ciepłą wodą.

Soda oczyszczona: Zrób pastę z sody oczyszczonej i wody, nałóż na paznokcie i delikatnie przemyj szczoteczką do zębów.

Pamiętaj, aby po każdej z tych procedur nałożyć na skórę dłoni i paznokcie krem nawilżający, ponieważ te metody mogą być dość wysuszające.

Jeśli domowe metody nie działają, może warto skonsultować się z profesjonalnym kosmetyczką lub dermatologiem.