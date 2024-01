Konturowanie twarzy jest bardzo proste, jeśli wcześniej pozna się odpowiednią technikę. Jeśli wydawało ci się, że zajmuje to sporo czas, to jesteś w dużym błędzie. Wypróbuj nasze sprawdzone triki, które pomogą ci uzyskać wymarzony makijaż.

Jak konturować twarz? Podpowiadamy

Konturowanie twarzy jest istotne, kiedy chcemy wyszczuplić owal oraz nadać mu wymarzony kształt. To właśnie dlatego trzeba wiedzieć, jak poprawnie wykonać taki makijaż.

Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy zadbać o odpowiednią pielęgnację skóry. Maska nawilżająca oraz krem SPF to podstawa, bez której nie powinniśmy zaczynać malowania cery. Jeśli już wykonamy pierwsze kroki pielęgnacyjne, możemy przejść do nakładania podkładu - zależy nam na tym, by uzyskać jednolitą bazę.

Podczas doboru odpowiedniego bronzera postawmy na taki, który będzie nieco ciemniejszy. Dzięki temu lepiej wysmuklimy twarz. Zazwyczaj ten kosmetyk nakładamy na linię żuchwy, nos czy kości policzkowe.

Po aplikacji bronzera trzeba go dokładnie rozblendować. Dzięki temu unikniemy odznaczających się granic oraz uzyskam naturalny efekt.

Jak przygotować twarz do konturowania? Sprawdzone triki

Twarz do konturowania przygotujmy tak, jak pod swój codzienny makijaż. Najpierw należy wykonać oczyszczanie, a następnie nawilżanie skóry. Po tym zabiegu warto wyrównać koloryt podkładem oraz nałożyć korektor na przebarwienia lub drobne niedoskonałości. Jeśli konturowanie chcemy wykonać produktami suchymi, powinniśmy wcześniej oprószyć twarz pudrem.