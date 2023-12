W dzisiejszym świecie nie mamy zbyt dużo czasu, by wykonywać wieloetapową pielęgnację. Rytuał musi być prosty i minimalistyczny. W 2024 roku branża kosmetyczna zwróci na to większą uwagę i zaproponuje swoim odbiorcom produkty, które sprawdzą się nawet wśród tych, którzy mają spore wymagania.

Minimalistyczny rytuał pielęgnacyjny na 2024 rok

Minimalistyczny rytuał nazywany jest przez niektórych "skip care" i polega na ograniczeniu do niezbędnego minimum punktów pielęgnacji oraz ilości stosowanych na co dzień kosmetyków. Jest on przeciwieństwem wieloetapowych koreańskich rytuałów pielęgnacyjnych.

Najnowszy trend sprawia, że wydajemy mniej pieniędzy na różne produkty. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ produkujemy mniej odpadów. Dodatkowo zmniejszamy ryzyko podrażnień skóry.

Skip Care, czyli minimalistyczny rytuał pielęgnacyjny - krok po kroku

Jednym z pierwszych kroków w minimalistycznym rytuale pielęgnacyjnym jest dopasowanie odpowiednich produktów do potrzeb naszej skóry. Warto określić składniki, które są potrzebne skórze, zwracając uwagę na jej charakterystyczne cechy. Tutaj ważną rolę odgrywa skład produktów. Warto stawiać na te naturalne i ekologiczne.

W naszej minimalistycznej kosmetyczce powinny znaleźć się więc 4 podstawowe kosmetyki: produkt do oczyszczania, tonik, krem na dzień/SPF, a także serum.

Minimalistyczny rytuał pielęgnacyjny - jakie kosmetyki wybrać?

Produkt do oczyszczania skóry - ten kosmetyk powinien być łagodny. Najlepiej sprawdzi się tutaj płyn micelarny, który usunie wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia z powierzchni naszej cery.

Tonik - najlepiej jeśli ma prosty skład. Tego typu produkty przywracają skórze jej naturalne pH, a co za tym idzie, sprawiają, że mikrobiom skóry jest zrównoważony. Dodatkowo bariera ochronna skóry dobrze funkcjonuje.

Krem na dzień/SPF - skóra pozbawiona odpowiedniego nawilżenia jest szorstka w dotyku. Dodatkowo wyraźnie widać na niej zmarszczki. Krem na dzień lub SPF sprawdzą się w ciągu dnia, kiedy będziemy chcieli ochronić naszą cerę.

Serum - ten skoncentrowany kosmetyk w swoim składzie ma masę składników, które można zastosować pod krem lub nawet jako jego zastępstwo. Najlepiej wybrać serum z witaminą C lub witaminą E.