Jeśli zakup prezentów zostawiliście na ostatnią chwilę, warto skorzystać z naszych pomysłów. Parę dni przed tym ważnym dniem można kupić coś, co spodoba się każdemu. Mowa o kosmetykach. Ucieszą się z nich zarówno panie, jak i panowie.

Balsamy do ciała i żele pod prysznic na świąteczny prezent

Balsamy do ciała i żele pod prysznic to produkty, których używa praktycznie każdy. Jeśli nie mamy pomysłu na prezent dla bliskich, warto wręczyć właśnie taki upominek. Tego typu produkty dostępne są zarówno w drogeriach, jak i perfumeriach. W okresie świątecznym występują w prezentowych opakowaniach, dlatego nie musicie ich nawet owijać w papier czy wkładać do torebek prezentowych.

Balsamy oraz żele pod prysznic nie tylko pięknie pachną, ale również nawilżają, odżywiają oraz pielęgnują naszą skórę od stóp do głów. Są wręcz niezastąpione na co dzień. Szczególnie przydadzą się zimą, kiedy nasza skóra wystawiona jest na działanie szkodliwych czynników.

Perfumy oraz wody toaletowe na prezent

Jeśli dobrze znacie osobę, która będzie obdarowywana, doskonałym wyborem mogą okazać się perfumy lub wody toaletowe. Warto zapoznać się z ogromnym asortymentem perfumerii czy drogerii, które w swojej ofercie mają całą masę produktów dostępnych na każdą kieszeń.

Produkty do makijażu jako świąteczny prezent

Produkty do makijażu do doskonały pomysł na świąteczny prezent. W sklepach znajdziemy wiele paletek cieni, szminek, pędzli czy gąbeczek. By jednak prezent był w pełni udany, warto wcześniej zrobić krótki wywiad, czego dana osoba potrzebuje lub jakie kolory są jej ulubionymi. Dzięki temu unikniemy wpadki.

Gotowe zestawy prezentowe pod choinkę

Jeśli jednak w ogóle nie macie czasu na poszukiwania, koniecznie kupcie gotowy zestaw prezentowy. Takie pudełka najczęściej są już ozdobione i nie wymagają dodatkowego pakowania. Firmy bardzo często wystawiają je w swoich sklepach w niższej cenie, tak by klienci mogli nabyć je w atrakcyjnej ofercie. Kosmetyczne boxy mają pełnowymiarowe kosmetyki, które normalnie kosztują znacznie więcej niż przed okresem świątecznym.

Drogerie i perfumerie proponują swojej klienteli gotowe zestawy z perfumami, żelami pod prysznic, balsamami do ciała, a nawet szamponami i odżywkami do włosów.

Karta podarunkowa do perfumerii czy drogerii

Karta podarunkowa do perfumerii lub drogerii również może być trafionym prezentem. Warto jednak wybrać bon do takiego sklepu, w którym wiemy, że obdarowywana osoba będzie mogła wybrać coś dla siebie. W większości miejsc kartę podarunkową doładujemy dowolną kwotą.