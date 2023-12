Na wielu etykietach kosmetycznych można przeczytać wielkie napisy np. "bez silikonów". Może to dawać do zrozumienia konsumentowi, że ten składnik jest zły i dobrze, że nie ma go w składzie.

Silikony mają jednak tę właściwość, że poprawiają strukturę kosmetyków, a także w znacznym stopniu ułatwiają aplikację produktu. Sprawdźcie, czym są oraz jak wprowadzić je do codziennej pielęgnacji.

Czym są silikony? Podpowiadamy

Silikony nie mają zapachu ani barwy. Są to związki chemiczne, które odporne są na promieniowanie UV. Można je spotkać w kosmetykach do makijażu, jak np. bazy pod makijaż, podkłady czy w produktach do włosów.

Silikony w kosmetykach - mity i fakty na temat tych składników

W sieci krąży wiele mitów związanych z silikonami w kosmetykach. Miałyby one między innymi zapychać pory, wywoływać alergie, przenikać przez skórę, prowadzić do trądziku czy stanów zapalnych. Okazuje się jednak, że większość tego typu stwierdzeń jest nieprawdziwa.

Silikony w kosmetykach działają jedynie na zewnątrz i wcale nie przenikają przez skórę. Dodatkowo nie podrażniają jej, dlatego często obecne są w dermokosmetykach. Silikony nie zapychają porów oraz nie wywołują powstawania zaskórników. Są z kolei odpowiedzialne za wygładzenie skóry, dlatego często dodaje się je do składu podkładów.

Silikony w kosmetykach do włosów - co dają?

Silikony zostawiają na włosach cienką i lekką warstwę. Ich obecność w odżywkach jest niezastąpiona, ponieważ sprawią, że pasma znacznie lepiej będą się rozczesywać. Silikony chronią również włosy przed plątaniem oraz elektryzowaniem się.

Silikony w kremach - dlaczego warto wybierać takie kosmetyki?

Silikony wygładzają skórę oraz delikatnie ją zmiękczają. W kremach, które w swoim składzie mają silikony, pożądane są także takie substancje aktywne jak retinol czy witamina C. Dzięki temu efekty wygładzenia odczuwalne będą już po pierwszej aplikacji produktu.

Silikony w produktach do makijażu

Silikony doskonale sprawdzą się u osób o skórze tłustej oraz takich, u których występują rozszerzone pory. Kosmetyki z dodatkiem silikonów wygładzą powierzchnię skóry, a także zmniejszą produkcję sebum. Dodatkowo napną cerę i wyrównają jej powierzchnię.