Aneta Kręglicka przed laty była pierwszą Polką, która wygrała konkurs Miss Świata. Chociaż koronę i tytuł otrzymała w 1989 roku, to przez cały czas uchodzi za jedną z najpiękniejszych kobiet. Kręglicka regularnie pojawia się na imprezach branżowych, gdzie zachwyca swoim nienagannym wyglądem. Na najnowszym pokazie Macieja Zienia zdradziła, co robi, by wyglądać tak promiennie.

Aneta Kręglicka ostro o medycynie estetycznej

Aneta Kręglicka w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" wyjawiła, jaki ma stosunek do medycyny estetycznej. Okazuje się, że modelka sama jest naturalna. Wyznaje zasadę, że lepiej postawić na odpowiednio dobraną pielęgnację, niż na dużą integrację w wygląd.

"Jestem za naturą i nawet z upływającym wiekiem uważam, że dobra pielęgnacja i nie za duża ingerencja sprawia, że jesteśmy po prostu sobą. A ja chciałabym być podobna zawsze do siebie" - powiedziała Aneta.

Aneta Kręglicka zdradziła sekret swojej urody

Aneta Kręglicka została również zapytana o to, jakie zabiegi wybiera. Na jaw wyszło, że od lat stosuje mezoterapię. Wykonuje ten zabieg co trzy miesiące. Z kolei dwa razy do roku stawia na laser. Na co dzień dba o regularną pielęgnację skóry oraz masaże.

"Wbrew temu, co może myślą niektórzy, stosuję wyłącznie naturalne zabiegi. Moim ulubionym zabiegiem od lat, jest mezoterapia i rzeczywiście stosuję ją co trzy miesiące. Mniej więcej wtedy, gdy mam czas. Czasami dwa razy do roku zdarza mi się skorzystać z laserów. A tak to naprawdę pielęgnacja i masaże. Sama masuję sobie ciało i twarz. To są naprawdę moje codzienne zabiegi" - przyznała Kręglicka.

Aneta Kręglicka opowiada o swojej diecie

Jakiś czas temu Aneta Kręglicka w odpowiedzi na pytanie fanki zdradziła, jak wygląda jej dieta. Modelka podzieliła się szczegółowym jadłospisem, który w jej przypadku doskonale się sprawdza. Zdradziła, co je na śniadanie, obiad oraz kolację. Wymieniła też produkty, których unika w swojej diecie.

"Dzień zaczynam ciepłą wodą z cytryną, zimą plus imbir. Śniadanie jem duże, są to płatki owsiane na wodzie z gotowanym też na wodzie jabłkiem z cynamonem i goździkami, do tego orzechy, śliwki suszone i koniecznie gęsty, śmietankowy jogurt. Poza tym jajka, sery i mój wynalazek – mozarellę z powidłami plus czarna kawa. Obiad to zwykle mieszane pieczone i surowe warzywa, ziarna, zawsze awokado, rukola lub inne sałaty, ryby. Unikam mięsa i makaronów, ale uwielbiam pizzę, burratę i sushi. Kolacji nie jadam, czasami pieczone jabłko lub owoc, nie za późno" - pisała w sieci.

Gwiazda dodała, że regularnie ćwiczy. Okazuje się, że treningi wykonuje aż cztery razy w tygodniu.

"A figurę zawdzięczam też sportowi. 4 x w tygodniu biegam i ćwiczę" - przyznała Kręglicka.