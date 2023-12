Trzeba przyznać, że Małgorzata Socha z roku na rok wygląda coraz piękniej i młodziej. Gwiazda na branżowych wydarzeniach zawsze prezentuje nienaganne stylizacje oraz makijaż. Okazuje się, że Socha ma kilka sposobów na to, by jak najdłużej zachwycać młodzieńczym wyglądem.

Jak Małgorzata Socha dba o urodę? Zdradzamy jej triki

Małgorzata Socha doskonale wie, jak podkreślić atuty swojej urody. Na co dzień stawia na makijaż, który jest delikatny i nie obciąży jej cery. Zdarzają się jednak i dni, kiedy całkowicie rezygnuje z make-upu - wtedy również wygląda idealnie. Okazuje się, że jej sekretem jest odpowiednia pielęgnacja cery.

Dziennikarze serwisu twojstyl.pl dotarli do informacji, że Małgorzata nigdy nie stosowała zabiegów medycyny estetycznej. Aktorka przede wszystkim stawia na domową pielęgnację. 43-latka uwielbia naturalne kosmetyki. W jej rutynie pielęgnacyjnej znajdziemy głównie krem nawilżający oraz wysokiej jakości serum do twarzy. Co kilka dni wykonuje też peeling oraz maseczki nawilżającej.

Małgorzata Socha zdradziła sekret pięknej cery

Jakiś czas temu gwiazda dodała na swoje instagramowe konto post, w którym wyjawiła, co stosuje w swojej codziennej pielęgnacji.

Też od roku używam (...) maseczka ze śluzu ślimaka jest rewelacyjna, krem rozjaśnił piegi, płatki kolagenowe pod oczy sprawiają cuda, serdecznie polecam - czytamy w sieci.

Z kolei w rozmowie z portalem topestetic.pl Socha zdradziła, jak dba o cerę. Okazuje się, że jej codzienna rutyna pielęgnacyjna jest bardzo poukładana.

Najpierw oczyszczam skórę, następnie psikam skórę hydrolatem, a potem nakładam serum, krem pod oczy i krem do twarzy - przyznała aktorka.