Małgorzata Kożuchowska w polskim show-biznesie obecna jest już od wielu lat. Mimo tego, że jest już po pięćdziesiątce, trzeba przyznać, że wygląda rewelacyjnie. Figury oraz pięknej cery może pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka.

Fani nie jeden raz pytali ją o sekret jej urody. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów gwiazda postanowiła opowiedzieć o swojej pielęgnacyjnej rutynie.

Jak Małgorzata Kożuchowska dba o cerę?

Małgorzata Kożuchowska jakiś czas temu udzieliła wywiadu dziennikarzom "VIVA!". Opowiedziała w nim o tym, jak dba o swoją cerę. Okazuje się, że gwiazda przede wszystkim stawia na relaks. Odpoczynek po ciężkim dniu pracy jest dla niej bardzo ważny.

"Nic nie jest w stanie zastąpić snu czy odpoczynku. To widać najlepiej po urlopie, gdy wracamy zrelaksowani, wypoczęci, a skóra wygląda młodo" - powiedziała aktorka.

Na jaw wyszło również to, że ogromną wagę Kożuchowska przywiązuje do starannego demakijażu twarzy. W codziennej pielęgnacji jest to bardzo ważne, ponieważ wpływa na kondycję naszej skóry.

Sekret doskonałej figury Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z "Twoim Stylem" wyznała, że stosuje dietę, która została ułożona na podstawie jej badań genetycznych. Aktorka często je kasze, warzywa, a także ryby. Gwiazda stara się również regularnie ćwiczyć. W sezonie zimowym stawia na jazdę na nartach, z kolei latem gra w tenisa.

Małgorzata Kożuchowska na co dzień rezygnuje z makijażu

Małgorzata Kożuchowska z racji wykonywanego przez siebie zawodu na co dzień rezygnuje z makijażu. Aktorka nie chce obciążać skóry, ponieważ na planach zdjęciowych bardzo często jest mocno malowana.

"Ponieważ spędzam dużo czasu na planie, dużą wagę przywiązuję do jakości kosmetyków. Dbam o demakijaż i wybieram takie kosmetyki, nawet te kolorowe, które jednocześnie odżywiają, pielęgnują skórę" - powiedziała Kożuchowska w rozmowie z "Vivą!".

Sekret gładkiej skóry Małgorzaty Kożuchowskiej

Kożuchowska od jakiegoś czasu stała się wierną fanką zabiegu Kobido. Jest to bardzo intensywny masaż twarzy. Zabieg ma na celu wygładzić zmarszczki oraz podnieść owal. Dzięki niemu skóra prezentuje się zdrowo oraz jest promienna.