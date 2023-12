Czym jest tajemniczy składnik yu-su-ru? Jest to… woda ryżowa! Zawiera one cenne proteiny i skrobię z ryżu, która dobrze odżywia i nawilża zarówno skórę, jak i włosy. Woda ryżowa ma witaminę E, cynk, magnez i potas. A do tego zawiera inozytol, jest to substancja, która penetruje pasma włosów i naprawia je od środka. Dzięki temu włosy są sprężyste, gładkie i mniej się puszą czy elektryzują. Inozytol zwiększa też elastyczność skóry, nawilża ją i zapobiega pękaniu naczyń krwionośnych oraz tworzeniu się pajączków. Przeciwdziała też tworzeniu się cellulitu.

Jak wykorzystać wodę ryżową w pielęgnacji włosów?

Jak przygotować? Z wody z namoczenia ryżu łatwo zrobisz domową płukankę do włosów. Pół szklanki ryżu zalej 1,5 szklanki gorącej wody. Zostaw na 20 minut pod przykryciem. Odcedź ryż (możesz go wykorzystać w kuchni), a wodę odstaw na 2-3 dni by sfermentowała. Mieszaj ją codziennie.

Jak stosować? Włosy umyj szamponem i zwilż wodą ryżową. Możesz wodę przelać do atomizera i spryskać nią włosy. Spłucz dokładnie po 20 minutach. Pozostawianie niedokładnie spłukanej wody sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. Wodę najlepiej wykorzystywać na bieżąco. Możesz ją przechowywać w lodówce maksymalnie do tygodnia.

W gotowych kosmetykach warto szukać fermentowanej wody ryżowej, octu ryżowego lub ekstraktu ryżowego z ziaren ryżu siewnego, a także z komosy ryżowej (ma podobne właściwości jak ryż).

Przykładowe kosmetyki do włosów z wodą ryżową, octem ryżowym lub proteinami ryżu

. 1 NaturalMe, Płukanka do włosów Ryżowa, ok. 25zł /250 ml. Zawiera ocet ryżowy, inulinę i ekstrakt z bawełny. Ma działanie odbudowujące. Zawarty w niej ocet ryżowy chroni keratynę, zapewniając zdrowy wygląd. Przywraca połysk zniszczonym włosom i dodatkowo chroni przed łupieżem.

2. HairBoom Rice Rehab, Ryżowa płukanka octowa, ok. 28 zł/200 ml. Zawiera fermentowaną wodę ryżową, ocet jabłkowy i trehalozę. Wzmacnia suche i zniszczone włosy.

3. Barwa Cosmetics Natural Rice, Odżywka do włosów do spłukiwania, 15 zł/200 ml. Odżywia i wzmacnia suche i cienkie włosy. Zawiera proteiny ryżu i olej kokosowy. Ułatwia rozczesywanie włosów.

4. Anwen, Hair Me More, Szampon zwiększający objętość włosów, 35 zł /200 ml. Zawiera hydrolizowane proteiny ryżowe, aloes i ekstrakt z amarantusa. Chroni strukturę włosów i zwiększa ich odporność na wysuszanie. Zwiększa objętość włosów i unosi je u nasady. Idealny zimą, gdy nosimy czapki.

5. YOPE Hydrate my hair, Odżywka bez spłukiwania w postaci mgiełki, ok. 30 zł /150 ml. Zawiera proteiny komosy ryżowej, wodę bambusową, ekstrakt z lnu, tulsi i moringi oraz inulinę i sok z aloesu. Nawilża i wygładza.

6. Aterra, Toner do twarzy, 25 zł/150 ml. Zawiera fermentowaną wodę ryżową i ekstrakt z białej herbaty. Dedykowany do przecierania skóry twarzy, ale można nim odświeżać także skórę głowy. Doskonale nawilża.

Jak wykorzystać wodę ryżową w pielęgnacji cery?

Wodą ryżową warto przemywać także twarz, a nawet całe ciało. Ma właściwości oczyszczające i rozjaśniające przebarwienia. Dodaje skórze kolorytu i opóźnia jej starzenie się. Spłyca też zmarszczki. Można jej używać jak żelu do mycia twarzy czy płynu do kąpieli. Przechowuj w lodówce do tygodnia, ale najlepiej nie rób preparatów na zapas.

Jak zrobić? Zmiel pół szklanki surowego brązowego ryżu (np. w młynku do kawy). Zalej gorącą wodą (najlepiej podgrzaną mineralną). Zostaw na 20 minut, odcedź ryż. Wodę odstaw na 2-3 dni, by sfermentowała. Mieszaj codziennie. Stosuj 2-3 razy w tygodniu (a nawet codziennie) jak tonik, przecierając twarz. Przechowuj w lodówce do tygodnia.

Jeśli chcesz uzyskać żel, 3 czubate łyżki zmielonego ryżu zalewaj gorącą wodą, mieszając aż powstanie gęsta papka. Dodaj odrobinę mydła do mycia twarzy. Taką miksturą myj twarz 2 razy dziennie. Jeśli chcesz zastosować jak płyn do kąpieli, do 3 łyżek zmielonego ryżu dodaj nieco więcej wody niż w przypadku żelu. Wlej do wanny i uzupełnij wodą. Taka kąpiel ujędrni skórę i ukoi podrażnienia.

Do kąpieli czy przemywania twarzy możesz używać także odcedzonej wody po gotowaniu ryżu. Pamiętaj jednak by do wody nie dodawać soli ani innych przypraw, a ryż gotować najlepiej w wodzie przefiltrowanej. Woda z gotowania ryżu ma mniej właściwości odżywczych, jak woda fermentowana z niegotowanego ryżu. Ponadto jest gęściejsza i kleista. Można ją rozcieńczyć do uzyskania pożądanej konsystencji.

Przykładowe kosmetyki do twarzy i ciała z ekstraktem z ryżowych otrębów, olejem ryżowym lub

1. Yasumi, Rice Face krem, Ryżowy krem do twarzy, ok. 75 zł/ 50 ml. Zawiera ekstrakt z otrębów ryżowych, oleje jojoba i ze słodkich migdałów. Chroni włókna kolagenowe przed działaniem wolnych rodników, odżywia i poprawiają kondycję skóry.

2. Your Natural Side, Olej ryżowy, 20 zł/100 ml. Polecany jest w pielęgnacji suchej skóry. Po umyciu niewielką ilość oleju wcieramy w twarz, ciało czy zniszczone paznokcie. Możemy też nałożyć na włosy na 30 minut, a następnie umyć głowę szamponem.

3. Bioaqua, Krem do twarzy z ekstraktem z ryżu, 25 zł/ 50 g. Proteiny ryżu pomagając zniwelować pierwsze objawy starzenia się. Spłycają drobne zmarszczki, wygładzają i zmiękczają skórę. Pobudzają też produkcję kolagenu.

4. Barwa Naturalna, Ultranawilżający krem do rąk i paznokci, ok. 10 zł/ 75 ml. Zawiera proteiny ryżu, glicerynę i lanolinę. Szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu. Przywraca elastyczność skórze, a dłoniom zdrowy wygląd.

5. Bielenda, Kremowe mleczko ryżowe do kąpieli, ok. 25 zł/400 ml. Zawiera skrobię ryżową, olej z ryżu, hydrolizowane proteiny ryżu, ekstrakt z owsa i wyciąg z kamelii japońskiej. Dobrze nawilża i natłuszcza skórę.

6. Nivea, Glow rice scrub, Scrub rozświetlający, ok. 20 zł/ 75 ml. Zawiera puder ryżowy, sok w malin i pantenol. Delikatnie złuszcza naskórek, dzięki czemu cera staje się gładka i promienna.