Olejowanie sprawia, że skóra jest gładka i elastyczna. Zapobiega też parowaniu wody z naskórka, więc skóra zyskuje lepsze nawilżenie. Zabieg ten pochodzi z Azji. Oryginalnie Azjatki robią sobie długie masaże olejem, by pobudzić krążenie i by składniki odżywcze z oleju lepiej się wchłonęły. My mamy skórę wrażliwszą, która jest poddawana innym czynnikom pogodowym.

Dla naszej skóry twarzy, jej długie masowanie olejem jest wręcz szkodliwe. Może tylko zaburzyć gospodarkę wodno-lipidową i doprowadzić do powstania egzem. By pobudzić krążenie, i dzięki temu olej dobrze się wchłonął, wystarczy 3 minuty masażu twarzy i 15 minut masażu całego ciała. Zabieg wykonuj raz w tygodniu, a w pozostałe dni używaj kremów czy balsamów. Pamiętaj, że zbyt częste stosowanie oleju, np. codziennie, może pogorszyć stan skóry, bo może zakłócić naturalny proces rogowacenia naskórka.

Jaki olej wybrać?

Stosuj oleje naturalne, tłoczone na zimno, nierafinowane. Przed użyciem porcję oleju zawsze wymieszaj pół na pół z substancją nawilżającą. Do twarzy – z kwasem hialuronowym lub żelem aloesowym, do ciała – z balsamem nawilżającym. Azjatki używają samego oleju, ale żyją w wilgotniejszym klimacie. Oleju używaj zawsze oszczędnie, ok. 3-5 kropli na twarz, kilkanaście kropli na ciało.

Sprawdzą się oleje kosmetyczne jak olej z pestek malin, arbuza czy brzoskwini. Możemy też sięgnąć po oleje jadalne spożywcze jak olej rzepakowy, słonecznikowy czy oliwę.

Kenijska aktorka Lupita Nyong’o (40 l.) na twarz nakłada mieszankę olejów kukui i z awokado. Wymieszaj je pół na pół. Oleje te nie tylko nawilżają, ale i rozświetlają skórę.

Gwyneth Paltrow (51 l.) na twarz stosuje olej kokosowy. Olej ten wygładza skórę, łagodzi stany zapalne, regeneruje i usuwa niedoskonałości skóry.

Zabieg krok po kroku

By olej zadziałał skutecznie, ważny jest sposób aplikacji.