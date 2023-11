Szczotkowanie ciała to po prostu suchy masaż ciała szczotką. Pobudza krążenie, dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza i ma ładniejszy kolor. Sprawia, że szybciej złuszcza się naskórek, pobudza komórki do pracy i wytwarzania substancji jak kolagen czy elastyna. Wystarczy kilka minut dziennie. Ważny jest sposób, w jaki go wykonujemy.

Szczotkowanie krok po kroku

Wybierz szczotkę z miękkim włosiem lub średniotwardym, nakładaną na rękę.

Szczotkowanie wykonuj przed kąpielą.

Za pierwszym razem nie naciskaj na szczotkę zbyt mocno. Masaż wykonuj delikatnie. Dopiero po kilku sesjach, gdy skóra się przyzwyczai, stopniowo zwiększaj nacisk.

Dopiero po kilku sesjach, gdy skóra się przyzwyczai, stopniowo zwiększaj nacisk. Szczotkowanie zacznij od stóp i kieruj się w stronę serca. Wykonuj go na wyprostowanych łydkach. Zgięcie ich, może spowodować powstanie drobnych zatorów i limfa nie będzie krążyć.

Wykonuj go Zgięcie ich, może spowodować powstanie drobnych zatorów i limfa nie będzie krążyć. Posuwistymi ruchami szczotki, od kostki do kolan, masuj skórę. Wykonuj po 3 pociągnięcia szczotką kostka-kolano i przesuwaj się obok. W ten sposób wyszczotkuj obie łydki.

od kostki do kolan, masuj skórę. Wykonuj po 3 pociągnięcia szczotką kostka-kolano i przesuwaj się obok. W ten sposób wyszczotkuj obie łydki. Następnie ruchami okrężnymi wymasuj uda . Po udach zgodnie z ruchem wskazówek zegara wyszczotkuj brzuch. Okrężne ruchy pomagają pozbyć się skórki pomarańczowej.

. Po udach Okrężne ruchy pomagają pozbyć się skórki pomarańczowej. Kolejny obszar do masowania to piersi. Masuj, zataczając koła, od pachy zgodnie ze wskazówkami zegara wokół jednej piersi i od pachy zgodnie ze wskazówkami zegara wokół drugiej.

Masuj, zataczając koła, od pachy zgodnie ze wskazówkami zegara wokół jednej piersi i od pachy zgodnie ze wskazówkami zegara wokół drugiej. Ruchami posuwistymi wymasuj ręce. Najpierw jedną od palców do szczytu ramion, następnie drugą.

Pamiętaj, by szczotkować zawsze w kierunku serca. Dlatego szyję masuj z góry na dół. Posuwistymi ruchami, podobnie jak łydki.

Dlatego Posuwistymi ruchami, podobnie jak łydki. Na koniec wymasuj twarz s pecjalną, mniejszą szczotką do twarzy. Od ust do ucha, od nosa do ucha i czoło okrężnymi ruchami. Wystarczy po 2-3 przeciągnięcia szczotką w każdym miejscu.

pecjalną, mniejszą szczotką do twarzy. Od ust do ucha, od nosa do ucha i czoło okrężnymi ruchami. Wystarczy po 2-3 przeciągnięcia szczotką w każdym miejscu. Do wymasowania pleców potrzebna będzie szczotka na długiej rączce. Szczotka powinna mieć stronę z gumowymi wypustkami i to nimi masujemy plecy. Gumowe wypustki działają silniej i z powodzeniem możemy użyć ich w miejscach, gdzie mamy cellulit. Kurs prawidłowego szczotkowania ciała możemy obejrzeć np. w "Pytaniu na śniadanie". Zaprezentowała go kosmetolog Małgorzata Gasztych.

Czy szczotkowanie ciała jest dla wszystkich zdrowe?

Flebolog dr. Łukasz Paluch na swoim koncie na Instagramie ostrzega, że jeśli mamy predyspozycje do niewydolności żylnej lepiej szczotkować się na mokro i omijać miejsca poszerzenia naczyń żylnych (czyli nie szczotkujemy po żylakach).

"U osób zdrowych zwiększony przepływ wpływa korzystnie, natomiast u pacjentek z predyspozycją do niewydolności żylnej może spowodować przeciążenie naczyń najbardziej powierzchownie położonych i przez to powodować wystąpienie pajączków"- ostrzega.

"Aby zaradzić temu, powinniśmy wykonywać szczotkowanie na mokro w celu zmniejszenia drażnienia włosia o skórę. Najlepiej wykonywać to zmoczoną szczotką lub podczas kąpieli. Takie działanie zapewni z jednej strony stymulacje układu limfatycznego, a z drugiej nie przeciąży naszych naczyń" - dodaje.