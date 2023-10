Laminowanie włosów

Jednym z popularnych w ostatnim czasie zabiegów oferowanych przez salony fryzjerskie jest laminowanie włosów. Dzięki niemu na włosach powstaje ochronna warstwa, zabezpieczająca i zapobiegająca uszkodzeniom spowodowanym przez niekorzystne czynniki zarówno atmosferyczne jak i mechaniczne (np. używanie suszarki czy prostownicy). W efekcie laminowania łuski włosów są domknięte, włosy odzyskują zdrowy wygląd, stają się gładkie, błyszczące, sypkie i pięknie się układają.

Laminowanie włosów i proteiny

Podczas zabiegu laminowania wykorzystuje się proteiny, które odbudowują i wzmacniają włosy. Sprawiają, że stają się one elastyczne. Proteiny uzupełniają bowiem wszystkie ubytki w strukturze włosa. Niedobór protein objawia się łamaniem i kruszeniem włosów oraz ich puszeniem. Włosy stają się wówczas matowe i szorstkie.

Domowy sposób na laminowanie włosów

Zabieg laminowania włosów u fryzjera kosztuje kilkaset złotych. W związku z tym nie zawsze możesz sobie na niego pozwolić. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób. Jest niedrogi, a przy tym jego efekt można śmiało porównać do tego ze specjalistycznego salonu.

Wystarczy, że sięgniesz po galaretkę owocową i poświęcisz trochę czasu. Po zaproponowanym przez nas zabiegu poczujesz się jak po wizycie w luksusowym salonie fryzjerskim.

Domowe laminowanie włosów galaretką przygotuje je na jesienno-zimowe trudy w postaci deszczu, śniegu, mrozu i wiatru. Niestraszny im będzie także wszechobecny smog czy przesuszone powietrze w pomieszczeniach. Nawet codzienne noszenie czapki przestanie być dla nich szkodliwe.

Galaretka owocowa - jak działa na włosy?

Zawarty w galaretce cukier nawilża włosy. Natomiast żelatyna, mająca w sobie białko bogate w proteiny - wygładza i nabłyszcza. Ponadto galaretka owocowa zawiera kwas cytrynowy, który skutecznie zamyka łuski włosów.

Laminowanie włosów galaretką - co warto wiedzieć?

Laminowanie włosów galaretką bywa też nazywane galaretkowaniem włosów. Efekty laminowania włosów galaretką utrzymują się od 2 do 3 myć. Miej jednak na uwadze, że zabieg ten dostarcza włosom jednorazowo dużą dawkę protein. Z tego powodu zawsze obserwuj reakcję swoich włosów i nie powtarzaj zabiegu częściej niż co 2 lub 3 tygodnie. Zbyt duża dawka protein może sprawić, że uzyskasz efekt odwrotny do zamierzonego - twoje włosy staną się przesuszone, matowe i sztywne.

Warto wiedzieć, że w przypadku szczególnie jaśniejszych kolorów włosów konkretny smak użytej galaretki może nadać im delikatne, kolorowe refleksy. Na przykład galaretka o smaku cytrynowym - nada delikatny złoty kolor, zaś kiedy użyjesz truskawkowej - możesz spodziewać się refleksów czerwonych.

Laminowanie włosów galaretką - prosty przepis

Składniki:

2 łyżki galaretki owocowej,

3-4 łyżki wrzącej wody,

1 łyżka odżywki do włosów (najlepiej zawierającej emolient).

Przygotowanie:

galaretkę dokładnie rozpuść i rozmieszaj we wrzącej wodzie,

lekko przestudź,

kiedy galaretka zacznie tężeć - dodaj odżywkę i wymieszaj.

Nakładanie: