Wiotkość, utrata jędrności i elastyczności skóry, widoczne zmarszczki dotyczą nie tylko skóry twarzy, ale także szyi i dekoltu. Często sami nieświadomie przyczyniamy się do szybkiego procesu starzenia się skóry i powstawania zmarszczek i bruzd. Szyja i dekolt regularnie wystawiona na działanie promieni UV bez odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej i bez odpowiedniej pielęgnacji opartej przede wszystkim na jej nawilżaniu, są bardzo podatna na niekorzystne działanie czasu. Skóra na szyi i na dekolcie, podobnie jak na twarzy, z wiekiem traci sprężystość i jędrność.

Reklama

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że starzenie skóry zaczyna się już ok. 25-30 roku życia, a pojawiające się na niej zmiany w postaci m.in. zmarszczek są efektem zmian zachodzących w naszej fizjologii i strukturze skóry. Ubytek kolagenu odpowiada za gęstość i elastyczność skóry, z którego składa się w 70-85% skóra właściwa i zmniejszającą się ilość kwasu hialuronowego i tkanki tłuszczowej. Niestety procesy starzenia się skóry na szyi są bardziej widoczne niż na innych partiach ciała, gdyż skóra szyi jest cieńsza, zawiera również mniej elastyny i kolagenu stanowiących „stelaż”. Nienaturalne, pochylone pozycje także nie sprzyjają naszej szyi i mogą wpływać nie tylko na bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, ale także przyczyniać się do szybszego powstawania zmarszczek i bruzd.

Jeśli chcemy prawidłowo zadbać o wygląd skóry szyi oraz profilaktykę przeciwstarzeniową, podstawą jest codzienna pielęgnacja. Regularne aplikowanie kremów i serum będzie sprzyjać skórze, która na szyi niestety łatwo traci elastyczność i jest podatna na przesuszenie. Kolejnym istotnym elementem, który może efektywnie wspierać kondycję naszej szyi i dekoltu są masaże.

- Wygląd oraz kondycja skóry szyi czy dekoltu nierozerwalnie wiążą się z funkcjonowaniem mięśni twarzy – i na odwrót. Stosując masaże, na przykład japoński masaż twarzy, szyi i dekoltu możemy wpływać na lepsze dotlenienie i odżywienie tych partii ciała. Wykorzystywanych w trakcie zabiegu wiele technik o różnej intensywności pozwala efektywnie stymulować głębokie warstwy skóry i mięśni. Ma to bardzo korzystny wpływ na wygląd skóry. Mocniej dotleniona, promienna i ujędrniona pod wpływem terapii manualnej skóra wygląda zdrowiej i młodziej.- mówi Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Japoński masaż twarzy może dać wiele korzyści skórze szyi i dekoltu, gdyż rozluźnia napięte mięśnie, co przekłada się na zmniejszenie widoczności zmarszczek. Poprawia także krążenie krwi pobudzając skórę do regeneracji, ale przede wszystkim co jest istotne w przypadku cienkiej skóry szyi, przyczynia się do zwiększania jej elastyczności poprzez pobudzenie do produkcji kolagenu i elastyny. Głęboki masaż japoński jest często postrzegany jako alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej.

Reklama

- Efekty masażu można również utrwalać przez wykonanie na jego ostatnim etapie kinezjotapingu, czyli oklejania skóry taśmami. Taping w powiązaniu z profesjonalnie wykonanym masażem twarzy, szyi i dekoltu, choćby z masażem Kobido, będzie wspomagał m.in. obniżenie napięcia powierzchniowego, rozluźniał mięśnie, poprawiał krążenie krwi i limfy czy poprawiał elastyczność oraz jędrność skóry.Skuteczność działania tapingu zależy przede wszystkim od prawidłowej aplikacji taśm, dlatego warto skorzystać z takiego zabiegu połączonego z masażem u profesjonalisty. – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Aby zachować jak najdłużej skórę szyi i dekoltu w dobrej kondycji, warto poświęcić jej równie dużo uwagi, co twarzy. Nie zapominajmy, że istotna jest nie tylko właściwa pielęgnacja, ale także stymulowanie głębokich warstw skóry i mięśni, które można uzyskać przez masaż.