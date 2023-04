Pielęgnację skóry twarzy na wiosnę warto rozpocząć od intensywnej regeneracji, która usunie ślady szarej cery po zimie, nawilży odpowiednio skórę, przywróci jej koloryt i blask. Proces ten należy zacząć od prawidłowego oczyszczania i złuszczania skóry z wykorzystaniem na przykład kosmetyków zawierających kwasy owocowe AHA. Wykorzystując właściwości poszczególnych kwasów można złuszczać i normalizować skórę, uelastyczniać ją czy spłycać drobne zmarszczki. Przy regeneracji skóry po zimie kluczowe znaczenie będzie miała odbudowa bariery hydrolipidowej. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące właściwej pielęgnację skóry twarzy czy doboru odpowiednich preparatów, możemy skorzystać z konsultacji kosmetologicznej.

Warto jednak nie skupiać się tylko na zastosowaniu dobrze dobranych kosmetyków i zabiegów, gdyż wzmacnianie skóry i zdrowy wygląd to także zasługa wartościowej i dobrze zbilansowanej diety. Najważniejsze jest dostarczenie zdrowych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych. Wśród najważniejszych witamin dla zdrowej i pięknej skóry wymienia się witaminę C, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. To właśnie ona bierze udział w syntezie kolagenu, wspomaga redukcję przebarwień i walkę z wolnymi rodnikami. Dobrą witaminą dla zdrowej cery jest również witamina E, która neutralizuje wolne rodniki i tym samym opóźnia proces starzenia się skóry. Łagodzi także podrażnienia i działa na skórę nawilżająco. Bardzo pomocna jest również witamina D, która redukuje wydzielanie sebum, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi stany zapalne. Z kolei za poziom nawilżenia, poprawę kolorytu i funkcji ochronnych skóry odpowiada witamina A. Dieta realizowana z myślą o zdrowej i dobrze odżywionej od wewnątrz skórze powinna również zawierać składniki mineralne jak m.in. cynk, krzem, selen, miedź czy siarkę. W codziennym menu nie może zabraknąć także kwasów tłuszczowych, głównie Omega 3 i Omega 6, ponieważ działają przeciwstarzeniowo i regulują gospodarkę lipidową naskórka.

Myśląc o regeneracji skóry na wiosnę, ale dbając również o jej profilaktykę przeciwstarzeniową, warto włączyć do dbania o wygląd masaże twarzy. Jednym z rodzajów masaży, które bardzo pozytywnie oddziałuje na kondycję skóry jest na przykład masaż Kobido stanowiący kombinację tradycyjnych japońskich koncepcji medycznych oraz technik manipulacji ręką. Siła masażu Kobido tkwi w jego złożoności i odpowiedniej intensywności. W odróżnieniu od innych metod, masaż Kobido działa nie tylko na powierzchni twarzy, ale przede wszystkim na głębszych warstwach skóry, tkanek podskórnych i tłuszczowych, jak również powięzi i mięśni.

Masaż twarzy, szczególnie Kobido to forma rytuału, składającego się z kilku etapów i zestawów technik. Kluczowym elementem zabiegu jest głęboki masaż, drenaż limfatyczny i rozbudowana akupresura twarzy. Specjaliści opracowują także autorskie wersje intensywnego masażu japońskiego, wzbogacając go na przykład powięziowym masażem interbukalnym, jak również techniką masażu kulami solnymi i kinesiotapingiem.

Masaż twarzy przy jego prawidłowym i regularnym wykonywaniu może być naturalną alternatywą dla inwazyjnej medycyny estetycznej.

- Wygląd oraz kondycja skóry twarzy nierozerwalnie wiążą się z funkcjonowaniem mięśni twarzy. Stosując masaże, na przykład japoński masaż twarzy, możemy wpływać na lepsze dotlenienie i odżywienie skóry. Wykorzystywanych w trakcie zabiegu wiele technik o różnej intensywności pozwala efektywnie stymulować głębokie warstwy skóry i mięśni. Ma to bardzo korzystny wpływ na wygląd, gdyż mocniej dotleniona, promienna i ujędrniona pod wpływem terapii manualnej skóra wygląda zdrowiej i młodziej - mówi Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Wiosna sprzyja odnowie i dla wielu osób jest motywacją do zadbania o urodę i zdrowszy wygląd. Masaże twarzy mają dobroczynny wpływ na kondycję skóry, ponieważ regularnie wykonywane pobudzają tkanki do naturalnej regeneracji, dotleniają skórę poprawiając jej ukrwienie, zwiększają w skórze naturalną produkcję kolagenu i elastyny. W efekcie odmładzają skórę przez redukcje zmarszczek i zwiotczeń, wpływają korzystnie na modelowanie twarzy, a nawet pomagają usuwać toksyny z organizmu. Podchodząc holistycznie do tematu zdrowia i urody, warto włączyć masaże twarzy jako jeden z elementów naturalnego dbania o wygląd i samopoczucie.