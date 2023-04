Przede wszystkim prawidłowo wykonane oczyszczenie pozwala na pozbycie się resztek makijażu, nadmiaru sebum oraz wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia na powierzchni skóry. Jest to najlepsza recepta aby uzyskać piękną i zdrową skórę. Bez odpowiedniego oczyszczenia stan skóry ulega pogorszeniu, pory zostają zapchane, a na powierzchni cery mogą pojawić się wypryski, zaczerwienienia oraz podrażnienia.

Reklama

Warto również wspomnieć, że zanieczyszczona i zapchana skóra nie przyjmuje składników aktywnych zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych, których używamy, w takim stopniu jak oczyszczona. Dlatego nasz ulubiony krem może nie być już tak skuteczny jak wcześniej. Dodatkowo niewłaściwie oczyszczona skóra wolniej się regeneruje, może stać się przez to szara, ziemista i pozbawiona blasku.

Oczyszczenie skóry to nie tylko zmycie resztek makijażu, to również pozbycie się niewidocznych zanieczyszczeń z powierzchni skóry. Z tego względu osoby, które nie malują się na co dzień, również powinny taki proces dodać do swojej rutyny pielęgnacyjnej.

Reklama

Na rynku jest wiele produktów do oczyszczania skóry twarzy w różnej postaci. żele, musy, pianki i płyny. Jaki produkt wybieramy zależy od potrzeb naszej skóry. Skóra wrażliwa potrzebuje innego traktowania niż skóra np. trądzikowa.

Jeśli skóra ma być dobrze oczyszczona i przygotowana na przyjęcie składników odżywczych znajdujących się np. w kremie czy serum, warto postawić na profesjonalne kosmetyki do oczyszczenia, ponieważ zawierają one większe stężenie składników oczyszczających, a przy tym nie wysuszają skóry.

Poprawny proces oczyszczenia skóry powinien składać się z kilku etapów

Reklama

KROK 1

Demakijaż – zaczynając od oczu, następnie przechodzimy do demakijażu ust, a na koniec pozbywamy się resztek makijażu z pozostałych części skóry twarzy. Do demakijażu szczególnie wrażliwych okolic oczu polecamy wody micelarne, natomiast do pozbycia się makijażu wodoodpornego rekomendujemy płyny dwufazowe.

KROK 2

Żel/pianka/mus do mycia twarzy – kolistymi ruchami wmasowujemy ulubiony produkt w skórę, a następnie zmywamy go letnią wodą. Dzięki temu pozbywamy się wszystkich zanieczyszczeń oraz pozostałości po produktach, których użyliśmy podczas demakijażu. Formę produktu dopasowujemy do swoich preferencji.

KROK 3

Tonik – Ważnym krokiem domykającym codzienne oczyszczenie powinien być tonik. Jest to element, który często zostaje pomijany w pielęgnacji twarzy, jednak odgrywa bardzo dużą rolę. Tonik jest odpowiedzialny za przywrócenie skórze odpowiedniego, naturalnego pH. Zachwianie tej równowagi może spowodować, że nasza cera stanie się bardziej narażona na negatywne czynniki zewnętrzne. Ponadto tonik w codziennej pielęgnacji sprawia, że nasza skóra lepiej przyjmuje składniki aktywne danego kosmetyku, a sam posiada dodatkowo właściwości np. kojące czy nawilżające.

KROK 4

Peeling – minimum raz w tygodniu zaleca się stosować peeling dobrany do potrzeb swojej skóry. Peeling oczyszcza mocniej i dogłębniej niż żel do codziennego stosowania. Dodatkowo jest odpowiedzialny za złuszczenie martwego naskórka, dzięki czemu nasza skóra staje się bardziej promienna, a kosmetyki do makijażu lepiej się prezentują.

Zabiegi kosmetologiczne z zakresu oczyszczenia skóry

Właściwie dopasowane profesjonalne zabiegi wykonane przez specjalistów są tak samo ważne jak codzienna pielęgnacja w domu. Oczyszczając skórę w domu działamy tylko na jej powierzchni, natomiast Kosmetolog będzie działał na wielu poziomach naszej skóry. Nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz, czyli tam, gdzie my sami nie damy radę dotrzeć.

Należy pamiętać, że każda skóra jest inna. Czasami możemy nie zdawać sobie sprawy, że skóra jest skórą np. po części tłustą, albo, że zaczerwienienia to tak naprawdę trądzik różowaty. Dlatego bardzo ważna jest konsultacja z kosmetologiem, który pomoże określić typ skóry i dopiero wtedy dobierze odpowiedni zabieg.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów kliniki medycyny estetycznej Drzazga Clinic.