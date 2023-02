Układ limfatyczny i jego funkcja

Reklama

Układ limfatyczny, nazywany również układem chłonnym to rozbudowana sieć naczyń transportujących limfę. Jest to bezbarwny płyn, który w przeciwieństwie do krwi, w różnych częściach swojego układu ma odmienny skład. Zawiera sole, białka, glukozę i inne substancje. Głównym zadaniem układu limfatycznego jest zbieranie nadmiaru limfy z tkanek ciała i transportowanie jej do krwi. Układ ten pełni również szereg innych ważnych funkcji. Przede wszystkim odpowiada za odporność człowieka. Chroni przed zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi. Ponadto oczyszcza organizm z toksyn. Limfa, która przemieszcza się po całym organizmie, zbiera wszystkie szkodliwe substancje i transportuje je do węzłów chłonnych. Tu są filtrowane, następnie transportowane do nerek i usuwane z organizmu. Działanie układu chłonnego jest również związane z wytwarzaniem przeciwciał. W węzłach chłonnych dochodzi do fagocytozy i rozmnażania limfocytów – białych krwinek, które są ważnymi komórkami układu odpornościowego.

Czym jest drenaż limfatyczny?

Manualny drenaż limfatyczny to rodzaj masażu uciskowego, który oddziałuje na układ chłonny. Pobudzając i usprawniając krążenie chłonki (limfy) w organizmie, poprawia motorykę całego układu limfatycznego. Podczas drenażu manualnego stosowane są specjalne techniki i chwyty terapeutyczne. Taki masaż stanowi zwykle kombinację ruchów okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpiących. Siła nacisku jest zawsze dostosowywana do okolic ciała i stanu pacjenta. Ruchy prowadzone są od części proksymalnych do dystalnych, a więc na przykład od okolic uda w kierunku stopy.

- Manualny drenaż limfatyczny to rodzaj masażu uciskowego, który oddziałuje na układ chłonny. Pobudza i usprawnia krążenie chłonki, czyli limfy w organizmie oraz poprawia motorykę całego układu limfatycznego. Podczas drenażu manualnego stosowane są specjalne techniki i chwyty terapeutyczne. Zazwyczaj jest to kombinacja ruchów okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpiących. Co ważne siła nacisku podczas drenażu limfatycznego powinna być zawsze dostosowywana do okolic ciała i stanu osoby, którą masujemy – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Reklama

Wskazania do drenażu limfatycznego

Reklama

Głównym wskazaniem do wykonania drenażu są zastoje limfatyczne, a więc obrzęki pojawiające się na ciele. Mowa tu o obrzękach pierwotnych i wtórnych, tłuszczowych, pourazowych, żylno-limfostatycznych oraz pooperacyjnych, na przykład po mastektomii u kobiet. Bardzo często masaż ten wykonuje się jako profilaktykę układu odpornościowego, pomocniczo przy odchudzaniu, likwidowaniu cellulitu oraz wspomagająco przy niwelowaniu uczucia „ciężkich nóg”. Nierzadko drenaż limfatyczny wykorzystywany jest u sportowców jako element regeneracji powysiłkowej. Wskazany jest również przy chorobach zwyrodnieniowych stawów.

Przeciwwskazania do drenażu limfatycznego

Drenaż limfatyczny jest masażem bezpiecznym, ale mimo to nie można go wykonać u każdego. Do głównych przeciwwskazań należą:

• ostre choroby wirusowe i bakteryjne

• gorączka

• zaawansowana miażdżyca naczyń

• nadciśnienie tętnicze

• zakrzepica

• choroby nowotworowe

• niewyrównana niewydolność serca

• niewydolność nerek i wątroby

• epilepsja

• uchyłkowatość jelit (zwłaszcza gdy drenaż wykonuje się w okolicach brzucha)

• uszkodzenia na skórze i choroby skórne

• guzki w okolicach węzłów chłonnych

• miesiączka

Efekty drenażu limfatycznego są bardzo pozytywne. Wpływają na samopoczucie i wygląd. Dzięki niemu możemy zlikwidować obrzęki z różnych części ciała – również zapalne i zastoinowe, przyspieszyć regenerację organizmu i oczyścić go z toksyn. Drenaż wyraźnie poprawia stan i wygląd skóry. Przyczynia się do zmniejszenia cellulitu i wysmuklenia ciała. Poprawia przemianę materii w partiach skórnych, podskórnych oraz w mięśniach. Przyspiesza metabolizm tkanki tłuszczowej. Odżywia skórę i sprawia, że staje się bardziej promienna, jędrna i elastyczna. Stanowi również wsparcie w walce z zespołem ciężkich nóg oraz w leczeniu niewydolności układu krążenia i limfatycznego. Przynosi relaks i odprężenie. Zwiększa sprawność i regeneruje po intensywnym wysiłku.