– Nie znam chyba kobiety, która nie chciałaby zawsze wyglądać pięknie i młodo. Niestety wiele kobiet ma niedobory składników odżywczych, a to może mieć niekorzystny wpływ na ich wygląd. W większości przypadków nie jest to wynik zaniedbania, a braku wiedzy na temat tego, jakie produkty spożywcze mogą pozytywnie oddziaływać na urodę. Jakość posiłków wpływa bowiem nie tylko na zdrowie, ale także na wygląd zewnętrzny. Lśniące włosy, jędrną skórę i twarde paznokcie zawdzięczamy odpowiedniej dawce witamin A, E, C, D i witamin z grupy B oraz składnikom mineralnym, takim jak siarka, cynk i magnez. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, co powinno znaleźć się w codziennej diecie, aby ta przyczyniła się do zdrowego i pięknego wyglądu. I nie są to żadne wymyślne produkty. Wszystkie dostępne są na wyciągnięcie ręki, na przykład w internetowym sklepie spożywczym Barbora, gdzie codziennie można zamówić świeże produkty z dostawą do domu – mówi ekspert Barbora Polska, dietetyk, specjalista ds. żywienia człowieka.

Jaja, sery, szpinak czy jarmuż to produkty, które powinny znaleźć się na talerzu tych kobiet, którym zależy na pięknej, świetlistej cerze, wolnej od przebarwień i zmian trądzikowych. Te produkty są bowiem źródłem witaminy A, zwanej witaminą urody. Reguluje ona procesy łuszczenia się i odnowy naskórka oraz pobudza wzrost tkanki nabłonkowej skóry, dlatego też chętnie dodawana jest do kremów.

Natka pietruszki, papryka, brukselka, kalafior, czarna porzeczka, kiwi i agrest, bogate są w witaminę C. Bierze ona udział w większości procesów zachodzących w organizmie, a ponieważ jest rozpuszczalna w wodzie, nie da się jej zmagazynować na zaś i należy stale uzupełniać. Witamina C uszczelnia naczynia krwionośne, co jest szczególnie ważne przy cerze naczyniowej, a ponieważ bierze udział w spalaniu tłuszczu, to w pewnym stopniu wspomaga odchudzanie.

Banany, kasza gryczana, groch, fasola i wątróbka to z kolei produkty bogate w witaminy z grupy B, które wpływają na poprawę stanu skóry, włosów i paznokci. Odpowiedni ich poziom w organizmie wpływa leczniczo na procesy zapalne, a także zapobiega siwieniu i łysieniu. Witaminy te umożliwiają także odpowiedni przepływ impulsów nerwowych w skórze i tkance podskórnej, a tym samym zapewniają prawidłowe funkcjonowanie gruczołów potowych i łojowych, co bezpośrednio wpływa np. na szybkość przetłuszczania się włosów.

Oleje tłoczone na zimno, pestki słonecznika, dyni, migdały oraz orzechy włoskie i ziemne to produkty wpływające na odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry. Dzieje się tak za sprawą obecnej w nich witaminy E, zwanej witaminą młodości, odpowiedzialnej za opóźnienie procesów starzenia się skóry poprzez eliminowanie wolnych rodników odpowiadających za powstawanie zmarszczek. Ponadto wspomaga ona ochronę skóry przed promieniami UV i jest stosowana pomocniczo w walce z łuszczycą, egzemami, trądzikiem oraz w leczeniu podrażnień skórnych.

Kolejną witaminą ważną z punktu widzenia kobiecej urody jest witamina D. Jej niedobór wpływa na spadek jędrności skóry i przyspiesza procesy starzenia. Tej witaminy nie znajdziemy w owocach czy warzywach, jedynie niewielkie ilości w produktach pochodzenia zwierzęcego, w tłustych rybach, jajach, nabiale czy słoneczniku. Jednak ze względu na trudną jej dostępność w żywności konieczna jest suplementacja witaminy D3 lub odpowiednia ekspozycja na słońce, która przyczynia się do jej wytwarzania w naszej skórze. Wyżej wymienione produkty są także bogate w kwasy Omega 3 i Omega 6, które chronią skórę od zewnątrz, poprawiając jej napięcie, nawilżenie i zapewniając odpowiednie pH. Łagodzą również poparzenia słoneczne, wzmacniają paznokcie i zmniejszają ich łamliwość, poprawiają kondycję włosów, zapobiegając ich wypadaniu, rozdwajaniu się końcówek i łamaniu, pomagają w walce z łupieżem. Dodatkowo uspokajają stany zapalne spowodowane AZS, działają antyalergicznie, antydepresyjnie, przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

W cebuli i czosnku znajduje się siarka, która wpływa na detoksykację organizmu i jest pomocna w walce z łupieżem. Natomiast w jajach, ryżu i żółtych serach znajduje się cynk, wspomagający produkcję kolagenu, zatem ma pozytywny wpływ na redukcję zmarszczek i umożliwia szybką regenerację skóry uszkodzonej przez promienie słoneczne.

– Oprócz wyżej wymienionych witamin i minerałów ogromną rolę dla zdrowia i urody odgrywają antyoksydanty. Ich bogatym źródłem są przetwory pomidorowe, różowe grejpfruty, brzoskwinie, owoce jagodowe, herbata, czekolada, czerwone wino, ciemne winogrona czy jabłka. Sprzyjają one redukcji tkanki tłuszczowej, zmarszczek, przeciwdziałają degradacji kolagenu i działają odmładzająco – dodaje ekspert.