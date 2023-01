Przełom roku to czas makijażowych ekspresji. Święta, sylwester, karnawał i studniówki są okazją do tworzenia kreatywnych kompozycji, dzięki którym staniesz się królową imprezy. Styliści wskazują, że w tym roku najmodniejsze są stylowe brązy i śmiałe brokaty – także te w srebrnej tonacji. Nowy Rok to czas dobrych postanowień – także tych makijażowych, a raczej… demakijażowych! Po kreatywnych szaleństwach ręka w rękę z cieniami, masakrą i eye-linerem, czas pomyśleć o perfekcyjnym oczyszczeniu skóry. Ekspert podpowiada, jak przekuć postanowienie noworoczne w dobre nawyki demakijażowe.

Po pierwsze, oczyszczaj delikatnie i skutecznie

Czy to możliwe? Kosmetolodzy wskazują, że jak najbardziej! Kluczem do oczyszczenia z efektem 10/10 bez podrażnienia skóry o wyjątkowych potrzebach jest absolutna delikatność i wykorzystanie produktów przeznaczonych do cery wrażliwej lub atopowej. O czym pamiętać? Po pierwsze, jeśli jesteś „wrażliwcem”, unikaj mydeł.

– Cera sucha i wyjątkowo wrażliwa często odznacza się podwyższonym pH. Mydła dodatkowo wpływają na zwiększanie tego współczynnika. To bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ sprzyja ono niszczeniu naturalnego mikrobiomu. Pamiętajmy, że pożyteczne bakterie nie rozwijają się prawidłowo na skórze o zbyt wysokim pH – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Solvrex®. – Jeśli nasza skóra jest szczególnie reaktywna, powinnyśmy wybierać delikatne preparaty micelarne lub specjalne produkty do oczyszczania cery atopowej. W ten sposób utrzymujemy odpowiedni poziom pH i tworzymy właściwe warunki do rozwoju pożytecznego mikrobiomu, który stanowi barierę ochronną. Dla „wrażliwców” to bezcenne – dodała.

Jak wskazują eksperci, równie istotne jak dobór preparatów myjących, jest zachowanie szczególnej delikatności podczas wykonywania samej procedury oczyszczania. Po pierwsze, nie należy mocno pocierać skóry wacikiem, gąbką ani ręcznikiem. Zamiast tego delikatnymi ruchami dotykajmy twarzy, stopniowo osuszając ją po myciu. Po drugie, unikajmy namaczania skóry. Długie kąpiele sprzyjają powstawaniu mikrouszkodzeń. Dotyczy to zarówno twarzy, jak całego ciała. Nasza skóra zdecydowanie „wybiera” prysznic.

Po drugie, zaufaj micelom

Czym są micele? To „cząsteczki do zadań specjalnych” i – jeśli mamy skórę o zwiększonej wrażliwości – to nasz największy demakijażowy sprzymierzeniec. Micele to niewielkie cząsteczki zbudowane z cząstek lipofilowych (tłuszczowych) i hydrofilowych (wodnych). Dzięki swoim unikalnym właściwościom działają jak gąbka wchłaniająca zanieczyszczenia znajdujące się na skórze. Produkty oparte na bazie miceli pozwalają nam uniknąć pocierania i procedur, które mogłyby podrażnić cerę. A – w przypadku cery wrażliwej – to właściwość „na wagę złota”.

– Skóra bardzo wrażliwa może wymagać ekstremalnie delikatnego demakijażu – wykonanego niemal kilkoma muśnięciami wacika – mówi Agnieszka Kowalska. – Odpowiedzią na jej potrzeby są produkty micelarne – w płynie lub w kremie. Oba rodzaje kosmetyków perfekcyjnie oczyszczają skórę. Możemy wybrać taką formę, jaka zapewnia nam największy komfort podczas pielęgnacji – dodaje.

Po trzecie, tonizacja

Podczas codziennego rytuału pielęgnacyjnego zwykle pamiętamy o oczyszczeniu, a następnie chętnie stosujemy kremy nawilżające… zapominając o jednym z kluczowych kroków, czyli o tonizacji. Jej celem jest normalizacja pH skóry po myciu i demakijażu, co sprzyja zachowaniu naturalnego, wspomnianego wcześniej, cennego mikrobiomu. Jak podkreślają kosmetolodzy, odpowiednio wykonane oczyszczenie cery wrażliwej zawsze powinno zostać zwieńczone użyciem toniku „dla wrażliwców”. A zatem: oczyszczenie, tonizacja i nawilżenie – to trio, dzięki któremu skóra zachowa równowagę i piękny wygląd.

Skóra o szczególnych potrzebach wymaga bardzo delikatnej i wyjątkowo skutecznej opieki – już na etapie demakijażu. Perfekcyjna pielęgnacja cery wrażliwej to taka, którą wykonujemy bardzo regularnie, delikatnie i z zastosowaniem odpowiednich produktów – nie zawierających mydła, ale za to bazujących na mocy miceli. Wrażliwa skóra otoczona odpowiednią opieką bardzo szybko odwdzięczy się olśniewającym wyglądem przez cały rok… Czy warto podjąć demakijażowe postanowienia noworoczne? Kosmetolodzy wskazują, że tak!