Na "dzień dobry" dobry sen

Przysłowie mówi: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”, w urodowym kodeksie powinno brzmieć: jak się wyśpisz, tak będziesz wyglądać. Sen jest jak najlepszy kosmetyk. Dlatego każdego dnia dbaj o jego higienę, a nie będziesz musiała maskować jego deficytu. Mgiełka SESDERMA SERENITY Mgiełka Face & Pillow nie tylko dba o skórę (zapewnia świeży wygląd, działa antyoksydacyjnie oraz opóźnia proces starzenia), ale także dzięki zawartości melatoniny ma korzystny wpływ na regulację rytmu okołodobowego. A Ty wstajesz po prostu… piękniejsza!

Wypróbuj: Sesderma Sernity Mgiełka Face & Pillow, 110 zł/100 ml

Sprzymierzeńcy piękna

Krem pod oczy, dobry produkt pielęgnacyjny i SPF to obowiązkowe trio w codziennej pielęgnacji i sposób, by skóra nie potrzebowała „,maskowania”. By wzmocnić przeciwobrzękowa działanie kremu pod oczy, warto przechowywać go w lodówce. Krem pod oczy Iwostin Age Lift m.in. spłyca zmarszczki, redukuje cienie i obrzęki wokół oczu, a także wygładza i rozjaśnia skórę, redukując przebarwienia. Teraz czas na aplikację produktu pielęgnacyjnego. Wybierz krem lub serum, które pomoże wydobyć naturalny blask, np. Zo® Skin Health Illuminating AOX Serum łagodzi liczne oznaki stanu zapalnego, wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek oraz dzięki zawartości mikroskładników mineralnych, takich jak: tlenek tytanu, mika, dwutlenek cyny, tlenki żelaza, pozostawia na skórze subtelnie perłowe wykończenie i rozświetlony wygląd. Jeśli Twoja skóra ma skłonność do powstawania niedoskonałości, postaw na produkt do skóry problemowej, np. Garnier Pure Active Serum przeciw niedoskonałościom z kwasami AHA i BHA, oczyszczającym węglem i wyrównującym koloryt niacynamidem. Na koniec czas na produkt z SPF. By wyrównać koloryt skóry, wybierz ten z odrobiną pigmentu – efekt będzie niezwykle delikatny. Nieco więcej produktu możesz nałożyć na okolice oczu, by ukryć ewentualne cienie. ZO® SKIN HEALTH SMART TONE SPF 50 zawiera kolorowe perełki, które podczas aplikacji uwalniają pigmenty, dostosowując się do kolorytu skóry i nadają jej zdrowy blask oraz promienny wygląd.

Wypróbuj: Iwostin Age Lift krem pod oczy, 69 zł/15 ml | Zo® Skin Health Illuminating AOX Serum, 830 zł/50 ml | Garnier Pure Active Serum przeciw niedoskonałościom, 44,99 zł/30 ml | Zo® Skin Health Smart Tone SPF 50, 365 zł/45 ml

Gdzie jest kolor?

No dobrze, ale co z podkreśleniem rzęs, brwi i dodaniem odrobiny koloru? Tutaj także wkracza pielęgnacja! Jeśli wzmocnisz włoski, maskara będzie mogła odjeść w zapomnienie! Cashmere lash Brow Wzmacniające serum do brwi i rzęs zawiera peptyd, który pobudza i odżywia rzęsy, wpływając na poprawę ich wzrostu oraz gęstości. Rzęsy i brwi możesz zdefiniować też za pomocą produktu ze szczoteczką, takiego jak Eisenberd Paris Brow Definer&Lash Primer, który został wzbogacony ekstraktem z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze. Cień, bronzer i rozświetlacz z powodzeniem zastąpisz… olejkiem do twarzy i ciała z drobinkami. Z ich pomocą „makijaż” będzie świeży i delikatny. Efektu glow doda Yoskine Natural Glow Shinning Goddness Body, Face 7 Hair Oil, który dzięki zawartości oleju macadamia i oleju ze słodkich migdałów, fantastycznie regeneruje i odżywia skórę, a złociste drobiny zapewniają muśnięty słońcem blask. Zmysłowość ust pomoże podkreślić, np. Nuxe RÊVE DE MIEL® Miodowy olejek do ust. Niezwykły komfort po aplikacji to zasługa formuły balsamu z miodem lawendowym prosto z Prowansji oraz organicznego oleju lniankowego (camelina oil).

Wypróbuj: Cashmere Lash Brow, 39,99 zł/2,5 ml | Eisenberd Paris Brow Definer&Lash Primer, 180 zł/7 ml | Yoskine Natural Glow Shinning Goddness Body, Face & Hair Oil, 99,99 zł/100 ml, Nuxe RÊVE DE MIEL® Miodowy olejek do ust, 72 zł/10 ml

Włosy bez stylizatorów?

Jeśli wybierzesz odpowiednią pielęgnację, będzie to możliwe! Barwa Naturalna Odżywka Octowa w sprayu dzięki obecności wyciągu z octu jabłkowego, przywraca włosom blask i zdrowy wygląd. W połączeniu z maceratami owoców moreli, jabłka, brzoskwini oraz zawartym w formule hydrolizatem jedwabiu, skutecznie ułatwia rozczesanie splątanych włosów i zapobiega ich puszeniu się. Po spryskaniu, łuski włosów domykają się, a co za tym idzie, ich struktura staje się jedwabiście gładka. Czynność uprzyjemnia zapach kosmetyku, który przywodzi na myśl świeże jabłka.

Wypróbuj: Barwa Naturalna Odżywka Octowa w sprayu, 10,49 zł/200 ml