Proces siwienia związany jest z funkcjonowaniem komórek macierzystych, odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. Zapas pigmentu wraz z upływem czasu wyczerpuje się na zawsze, a w efekcie włosy stają się siwe. Siwienie włosów jest naturalną cechą związaną z wiekiem i skorelowaną z chronologicznym starzeniem się włosów, ale także może być efektem silnego stresu, co potwierdzili niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Harwardzie. Jeśli włosy siwe występują przed 20 rokiem życia, mówi się o przedwczesnym siwieniu. Przedwczesne siwienie może być związane ze zmianami autoimmunologicznymi, na przykład bielactwem, anemią złośliwą lub chorobami tarczycy.

Według najnowszych badań naukowych za siwe włosy odpowiedzialny jest przede wszystkim proces zwiększonej produkcji w organizmie nadtlenku wodoru, który ma działanie wybielające. W młodym wieku nadtlenek wodoru produkowany przez komórki ciała szybko ulega rozkładowi na tlen i wodór, dlatego nie wyrządza w organizmie większych szkód. Wraz z wiekiem proces rozkładu tej substancji spowalnia się i hamuje syntezę melaniny w mieszkach włosowych, co pozbawia włosy koloru. Enzymem odpowiedzialnym za proces rozbijania nadtlenku wodoru na tlen i wodór jest katalaza.

Aby opóźnić proces siwienia lub kiedy już ono występuje, powinno się suplementować PABA (kwas p-aminobenzoesowy lub para-aminobenzoesowy) potocznie nazywany witaminą B 10. Który jest wykorzystywany do tworzenia się kwasu foliowego. Pozyskujemy go z wołowiny, wieprzowiny, cielęciny, podroby, a także jajek i jogurtów czy drożdży. Ważna jest również miedź, która odgrywa istotną rolę w procesach melanogenezy. Należy jednak z nią postępować ostrożne ponieważ można szybko przedawkować. Znajduje się ona w orzechach nerkowca, bananach, nasionach słonecznika, brokułach. W diecie należy również uwzględnić witaminy z grupy B szczególnie B12. Ponieważ jej niedobór może działać na wzrost homocysteiny. Jej nadmiar może podnosić poziom nadtlenku wodoru, którego wysoki poziom powoduje zwiększenie enzymu oksydaza ksantynowa co przekłada się na odbarwienie się włosów. Ważny jest również kwas foliowy występujący w ciecierzycy, białej fasoli i awokadao oraz siarka znajdująca się w cebuli, czosnku, rzodkwi, rzepie czy rzeżusze.

- Mieszek włosowy jest wyposażony w dwa rezerwuary komórek macierzystych. Pierwsze to komórki macierzyste odpowiedzialne za przyrost włosa, a drugie to komórki macierzyste melanocytów, które tworzą pigment. Tak więc w początkowej fazie wzrostu włosa, komórki macierzyste melanocytów syntetyzują melaninę (barwnik), tak aby nowe włosy rosły z typowym dla danej osoby kolorem. Każdy mieszek opleciony jest współczulnym układem nerwowym. Tłumacząc język naukowy na bardziej przystępny - można powiedzieć, że naukowcom udało się ustalić, iż ostry stres upośledza funkcjonowanie komórek macierzystych odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. To powoduje, że zapas pigmentu wyczerpuje się na zawsze, a w efekcie włosy stają się siwe – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

O siwe włosy też należy dbać. Z pozoru mogą wydawać się sztywne i szorstkie, ale w efekcie są słabsze niż włosy z pigmentem. Często ich struktura jest sucha i pusząca się. Dlatego powinno się korzystać z masek czy odżywek o działaniu silnie nawilżającym i utrzymującym hydratacje we włosie. Siwe włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji dopasowanej indywidualnie do kondycji i stanu struktury włosów. Jeśli chcemy pozostać przy siwym kolorze i nie farbować siwych włosów można korzystać z szamponów tzw. niebieskich czy fioletowych które zneutralizują odcień żółci czy nieestetyczne odbarwienia wynikające z pozostałości czy resztkowych ilości melaniany dając piękny chłodny odcień.