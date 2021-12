Proces rozjaśniania włosów polega na pozbawieniu ich naturalnego pigmentu, a dokładnie na utlenieniu melaniny, czyli naturalnego barwnika włosa. Jest to forma koloryzacji, dzięki której przy włosach naturalnego koloru można uzyskać zazwyczaj jaśniejszy kolor.

- W procesie rozjaśniania włosów wykorzystuje się zazwyczaj wodę utlenioną lub sól nadkwasów. Dzięki działaniu odpowiednich substancji chemicznych łuski włosa są rozchylane, a do środka wnikają substancje reagujące w procesach chemicznych z naszą melaniną. Skutkiem ubocznym tego procesu jest uszkodzenie naturalnej osłonki włosa. Jest to spowodowane rozpulchnieniem włosa za pomocą składników o pH alkalicznym, takich jak amoniak czy etanoloamina. Takie działanie ma za zadanie ułatwienie przenikania składników mieszaniny przygotowanej do rozjaśniania w celu możliwie jak największego utlenienia melaniny, do odcieni blond tak aby w kolejnym etapie po rozjaśnianiu uzyskać pożądany kolor farbowania. – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Włosy pokryte są warstwą łusek, które stanowią barierę ochronną przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz. W normalnych warunkach łuski włosów są zamknięte i przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom. Poddając włosy koloryzacji, na przykład rozjaśnianiu, łuski zostają rozchylone za pośrednictwem substancji chemicznych, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję włosów. Mogą pojawić się na przykład w ich strukturze mikrouszkodzenia. Włosy wówczas stają się bardziej podatne na łamanie i kruszenie się. Może również zwiększyć się wrażliwość włosów na czynniki atmosferyczne, na przykład zmiany temperatur czy zbyt mocną ekspozycję na promienie UV, przy braku odpowiedniej ochrony. Pod wpływem procesu koloryzacji, jakim jest także rozjaśnianie, może nastąpić znaczne osłabienie właściwości elastycznych i mechanicznych włosa. Dlatego kluczowe znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja i regeneracja rozjaśnionych włosów.

3 ważne kroki w dbaniu o rozjaśniane włosy

Kosmyki poddawane rozjaśnianiu mogą być mocno przesuszone, dlatego istotne jest zastosowanie efektywnej pielęgnacji, służącej w pierwszej kolejności ich nawilżeniu. Do realizacji tych potrzeb warto włączyć preparaty zawierające emolienty i humektanty, które pomogą w przywracaniu elastyczności i nawodnieniu włosów. Zanim zaczniemy myśleć o poprawie kondycji włosów po koloryzacji, możemy również zadziałać proaktywnie, czyli już na etapie samego zabiegu rozjaśniania. Pomóc może nam w tym nie tylko wybranie doświadczonego specjalisty, które przeprowadzi zabieg koloryzacji, ale także skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań wzmacniających włosy typu „plex”. Polega to na włączeniu do procesu dodatkowych substancji technologicznie zaawansowanych, aby chronić mostki disiarczkowe. W efekcie można uzyskać wytworzenie wiązań jonowych wzmacniających łańcuchy keratynowe, dzięki czemu można zredukować ilość uszkodzeń włosów, jak również wzmocnić samą strukturę włosa.

Istotne jest także zakwaszanie włosów, realizowane bezpośrednio po procesie ich rozjaśniania. Pomaga to zmniejszyć porowatość włosów, która powstała wskutek działania alkalicznych składników. Zakwaszanie włosów po koloryzacji pozwala przywrócić włosom ich naturalny poziom pH, co pozytywnie wpływa na domykanie otwartych łusek i połysk włosów. Dlatego z myślą o realizacji zabiegów zakwaszania włosów, należy szukać preparatów do włosów zawierających w swoim składzie np. ocet jabłkowy, który wpłynie na obniżenie pH w kierunku kwaśnego.

Oprócz nawilżania i zakwaszanie, warto do procesu pielęgnacji rozjaśnionych włosów włączyć także preparaty i zabiegi działające odżywczo i regenerująco na łodygi włosa. Jest to pożądany element, gdyż pozwala na wzmacnianie włosów posiadających mikrouszkodzenia, powstałe w wyniku koloryzacji.

- Puder z japońskiej czarnej perły, puder diamentowy czy ekstrakt z zielonego kawioru, drogocenne właściwości tych substancji, stosowanych w dostępnych na rynku preparatach i zabiegach, mogą zapewnić włosom zdrowy wygląd i efektywnie je regenerować. Dla przykładu sproszkowana czarna perła służy m.in. odbudowywaniu ubytków we włosach, a ekstrakt z zielonego kawioru pomaga w uzyskaniu dobrego poziomu hydratacji włosów. Są to działania, których potrzebują włosy poddawane regularnej koloryzacji – komentuje Anna Mackojć, trycholog.

W pielęgnacja włosów rozjaśnianych warto uwzględniać m.in. efektywne nawilżanie, domykanie rozchylonych łusek, zakwaszanie, jak również głęboką regenerację łodyg włosów. Kosmyki poddawane regularnej koloryzacji są osłabione, uwrażliwione i często przesuszone, wymagają więc większej uwagi i systematycznej pielęgnacji.