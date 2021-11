Nadmierne przetłuszczanie się włosów występuje kiedy dochodzi do intensywnej pracy gruczołów łojowych skóry głowy. Trzeba pamiętać, że to skóra głowy produkuje za dużo sebum, a nie włosy. Złe nawyki jak suszenie zbyt gorącym powietrzem suszarki i niewłaściwa profilaktyka mogą przyczynić się do nadmiernego przetłuszczania i nieestetycznego wyglądu.

Zbyt wysoka temperatura powietrza niekorzystnie wpływa na łodygę włosa. Wówczas włosy stają się podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne, co w końcowym efekcie może zwiększyć prawdopodobieństwo łamliwości włosów. Jeśli więc nie jesteśmy w stanie zrezygnować z suszenia włosów ciepłym powietrzem na rzecz ich naturalnego wyschnięcia, zwróćmy uwagę na możliwość regulacji temperatury nawiewu. Nie wybierajmy najwyższej pozycji nawiewu, która sprzyja szybkości suszenia włosów, ale może przyczyniać się do przesuszania i łamliwości kosmyków. Reklama - Wysoka temperatura może powodować również nadmierną produkcję sebum z gruczołów łojowych lub potu z gruczołów potowych. Jest to naturalna fizjologiczna reakcja termoregulacji w naszym organizmie. Pocimy się i wydzielamy więcej sebum przy wysokich temperaturach. Tak wiec jeśli chcemy, aby gruczoły nie pracowały nadmiernie, musimy dobierać odpowiednią temperaturę suszenia w naszej suszarce - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii. Kiedy myjemy włosy ciepłą wodą, dochodzi do rozchylenia łusek, niestety regularne gorące powietrzne szczególnie gdy trzymamy suszarkę zbyt blisko może wyrządzić ubytki w strukturze włosa. Zdrowym i mocnym włosom suszarka nie powinna zaszkodzić, ale osłabionym i zniszczonym już tak. Ważne jest aby zmieniać kolejność podczas używania suszarki, dzięki temu pasma są suszona na przemian i zmniejsza się ich szansa na przegrzanie. Nie należy również rozplątywać włosów podczas suszenia. To czynność należy wykonywać po osuszeniu, aby dodatkowo nie uszkodzić mechanicznie włosów. Decydując się na suszenie włosów, korzystajmy z preparatów zapewniających im termoochronę. Warto również wspomnieć o funkcji jonizacji jako dodatek do suszarek. Jonizacja zapewni włosom połysk i jedwabistą gładkość poprzez emitowanie ładunków osiadających na włosach. Dodatkowym walorem tej funkcji zminimalizowanie efektu elektryzowania się włosów. - Pierwszym krokiem, gdy skóra głowy zbyt szybko się przetłuszcza, jest prawidłowa pielęgnacja i wyeliminowanie złych nawyków, które również wpływają na nadmierną aktywność gruczołów łojowych. Jeśli po zastosowaniu dobrych praktyk związanych z profilaktyką skóry nie zauważymy poprawy, należy rozważyć skorzystanie z konsultacji specjalisty. Warto znaleźć przyczynę, która odpowiada za nadmierne przetłuszczanie się włosów, gdyż może to być nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny – mówi trycholog. Dbać o skórę głowy z tendencją do nadmiernego łojotoku można poprzez stosowanie płukanek ziołowych. Warto pamiętać, że do takich płukanek można wykorzystać pokrzywę, lawendę, olejek z drzewa herbacianego, łopian, mięte, szałwię czy skrzyp polny. Ekstrakty takie będą regulować sekrecję sebocytarną, działać antyseptycznie, ale również zapewniać funkcjonowanie płaszcza hydrolipidowego, który jest niezwykle istotny w przypadku walki z łojotokiem.