Na proces starzenia się włosów ma wpływ zarówno fizjologia naszego organizmu, zachodzące w nim wraz z wiekiem zmiany, jak również czynniki zewnętrzne. Fenotyp starzenia się włosów jest powiązany z kilkoma procesami. Jednym z nich jest starzenie się samego mieszka włosowego, które zauważamy w postaci siwienia. Mechanizm siwienia w uproszczeniu polega na wyczerpaniu się pigmentu we włosach. Na stanie włosów odbija się również proces starzenia się samej skóry. Skóra głowy wraz z wiekiem staje się bardziej wrażliwa, podatna na podrażnienia i przesuszona. Pojawiające się w wieku dojrzałym problemy ogólnoustrojowe, na przykład endokrynologiczne, metaboliczne czy związane z przyjmowaniem leków, mają także wpływ na kondycję naszych kosmyków. Dodatkowo oddziaływanie czynników zewnętrznych powoduje m.in. fotostarzenie się włosów.

Pierwsza oznaka starzenia się włosów - zmniejszenie tempa wzrostu

Wraz z wiekiem włosy rosną wolniej. Wynika to ze starzenia się komórek ciała i zmian hormonalnych zachodzących w organizmie. Aby zrozumieć proces starzenia się włosów, należy najpierw poznać proces cyklu życiowego włosa, w którym wyróżniamy 3 główne fazy. Pierwsza faza, czyli anagen trwa od 2 do 7 lat. Nazywana jest fazą aktywną lub fazą wzrostu włosa. Druga faza, zwana przejściową, czyli katagen trwa od 7 do 21 dni. Trzecia faza to telogen, czyli faza spoczynku i wypadania włosa, która trwa od 1 do 3 miesięcy.

- Przebieg cyklu włosowego jest dla organizmu zaprogramowany genetycznie. Co teoretycznie oznacza, że na długość trwania poszczególnych faz nie mamy wpływu. Okazuje się jednak, że niestety w praktyce faza anagenu może zostać skrócona w efekcie oddziaływania na włosy szkodliwych czynników zewnętrznych. Może to wynikać na przykład z zażywanych leków, przebytych chorób z wysoką gorączką, zbyt ubogich czy restrykcyjnych diet, a nawet z powodu przewlekłego stresu. Wówczas może nastąpić spowolnienie tempa podziałów komórkowych i skrócenie czasu trwania fazy aktywnej wzrostu włosa. W takim przypadku czas anagenu z przykładowych 5 lat może skrócić się nawet do 3 lat - tłumaczy trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Co to oznacza dla cebulki włosa? Będzie ona zdecydowanie słabsza. W efekcie włosy będą cieńsze, mniej witalne i szybciej zaczną wypadać. Jest to zjawisko, który można zaobserwować u pań w okresie menopauzalnym, kiedy pod wpływem zmian zachodzących w gospodarce hormonalnej podziały komórkowe spowalniają. W wyniku tego procesu włosy rosną wolniej, co oznacza że, mieszki włosowe nie pracują już na takich obrotach jak dotychczas.

Druga oznaka starzenia się włosów – zmiany w gęstości, elastyczności i połysku

Proces starzenia się włosów można także zaobserwować w formie zmian samej średnicy i właściwości strukturalnych włosa. Kosmyki dotknięte upływem czasu są mniej podatne na rozciąganie i zginanie. Mają także zmniejszoną elastycznością. Na utratę gęstości włosów oddziałują w dużym stopniu zmiany hormonalne zachodzące wraz z wiekiem w organizmie. Nie bez znaczenia dla ich kondycji w wieku dojrzałym ma również dieta, choroby z którymi borykamy się wraz ze starzeniem się organizmu czy przyjmowane leki. Negatywnie na osłabione włosy wpływają realizowane przez lata zwyczaje stylizacyjne, na przykład nadużywanie przyrządów do stylizacji czy zbyt ciasne upięcia. Możemy także zaobserwować, że wraz z wiekiem włosy tracą naturalny połysk, są bardziej suche i szorstkie. Jest to powiązane z produkcją sebum przez gruczoły łojowe.

Trzecia oznaka starzenia się włosów – siwizna

Tak naprawdę to siwienie jest pierwszą mocno widoczną oznaką starzenia się włosów, które wiele kobiet chce jak najszybciej ukryć, decydując się na regularną koloryzację. Proces siwienia włosów jest powiązany z funkcjonowaniem komórek macierzystych melanocytów, które są odpowiedzialne za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. Wraz z upływem czasu zapas pigmentu wyczerpuje się na zawsze, wówczas włosy stają się siwe. Jest to naturalna cecha procesu jakim jest siwienie, skorelowana z chronologicznym starzeniem się włosów. Nie tylko wiek wpływa na pojawienie się siwych włosów na głowie, może to być również efekt silnego stresu. W przypadku, gdy siwe włosy występują w młodym wieku, na przykład przed 20 rokiem życia, czyli etapem zanim w naszym organizmie zaczyna się proces starzenia, mamy do czynienia z przedwczesnym siwieniem. Przyczyną wówczas mogą być problemy autoimmunologiczne, powiązane na przykład z bielactwem.

Jak wzmocnić włosy, gdy dotyka je upływ czasu?

Zdrowe włosy dodają młodego wyglądu. Upływ czasu widać na naszej głowie w postaci na przykład niemaskowanej koloryzacją siwizny, ale także kondycji włosów, które stają się matowe, bardziej podatne na uszkodzenia i zaczynają wypadać. Dzięki zastosowaniu jednak odpowiednich kuracji odmładzających, silnie regenerujących włosy, możemy znacznie poprawić ich kondycję i witalność.

- Jednym z elementów procesu odmładzania włosów jest przywracaniu prawidłowego cyklu wzrostu włosa, który może zostać zakłócony przez czynniki zewnętrzne, jak m.in. restrykcyjne diety, przyjmowane leki czy stres. Odkryciem potwierdzonym wynikami badań jest zastosowanie na przykład terapii polegającej na regularnej suplementacji proteoglikanami. Ich zadaniem jest wyrównanie fazy anagenu do prawidłowego czasu jej trwania. Dodatkowo proteoglikany wpływają pozytywnie na aktywację komórek macierzystych w mieszkach włosowych, aby finalnie zapoczątkować i wyrównać fazę anagenu. Do kuracji anti – aging dla włosów można włączyć także mocno regenerujące zabiegi trychologiczne wykorzystujące siłę pudru z japońskiej, czarnej perły, pudru diamentowego oraz ekstrakt z zielonego kawioru – mówi trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

W procesie wzmacniania włosów dotkniętych upływem czasu można zastosować także terapię fotodynamiczną, czyli systemem PDT, która wpływa dobrze na wzmacnianie i porost nowych włosów.

Współczesna trychologia daje nam wiele możliwości, aby spowolnić proces starzenia się włosów przez ich aktywną stymulację i głęboką regenerację. Duże znaczenie dla kondycji naszych włosów w wieku dojrzałym mają także zdrowe nawyki, dobra dieta oraz higieniczny tryb życia.