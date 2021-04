Każdej z nas zdarzyło obudzić się tak późno, że na przygotowanie się do pospiesznego wyjścia z domu było dosłownie kilka minut. W takiej sytuacji dość często pomijamy dbanie o fryzurę. Oczywiście, włosy można spryskać suchym szamponem i związać w kucyk. Istnieją jednak proste sposoby, dzięki którym nasza fryzura będzie wyglądała efektownie, mimo, że poświęciłyśmy jedynie krótką chwilę na jej przygotowanie.

Pół-kok na czubku głowy

Bardzo często podczas snu z tyłu głowy robi nam się tzw. „gniazdo”, ale łatwo temu zaradzić. Wystarczy, że wierzchnią część włosów zbierzesz na czubku głowy w mały koczek i zabezpieczysz gumką lub wsuwkami, a resztę zostawisz rozpuszczoną. Dzięki temu Twoje włosy nie będą wyglądały nieświeżo.

– Uniesienie górnej warstwy włosów i zebranie jej w luźnego koka lub związanie w kucyk w stylu Ariany Grande, to świetna propozycja dla kobiet, które nie mają rano czasu na układanie fryzury. To bardzo proste ułożenie i łatwo wykonać je w domu. Dodatkowo, uniesione włosy wyostrzą kości policzkowe i podkreślą oczy. Dla uzyskania bardziej „romantycznego” efektu, warto zostawić przy twarzy luźne kosmyki. Ta ponadczasowa fryzura sprawdzi się u kobiet zarówno z długimi, jak i z krótszymi włosami – wyjaśnia Piotr Sierpiński stylista fryzur i właściciel atelier Piotr Sierpiński, Hair.

Gładki kucyk

Przygładzone włosy, związane nisko w kucyk to ostatni krzyk mody wprost z wybiegów. Często można zaobserwować go również u celebrytek i gwiazd wielkiego ekranu. Wystarczy delikatnie wygładzić włosy prostownicą, zrobić przedziałek na bok, założyć kosmyki za ucho i związać tuż przy karku. Taka szybka, uniwersalna fryzura sprawdzi się zarówno do sportowej, jak i eleganckiej stylizacji.

– Oprócz wyprostowania włosów, warto utrwalić je dodatkowo za pomocą jedwabiu do włosów lub żelu. Dzięki temu włosy będą idealnie wygładzone. Ważne jednak, żeby produkt, którego użyjemy nie miał w składzie zbyt dużej ilości olejów, ponieważ mogą one niepotrzebnie obciążyć pasma i sprawić, że będą wyglądały na przetłuszczone – tłumaczy Piotr Sierpiński.

Fale prosto z plaży

Cieplejsze dni nadchodzą wielkimi krokami, a wraz z nimi moda na plażowe fale – fryzurę inspirowaną surferkami, których włosy zroszone są kroplami słonej wody i muśnięte morską bryzą. Jeśli nie czujesz się dobrze w upięciach, a chciałabyś szybko urozmaicić swój codzienny look, jest na to prosty sposób. Musisz jedynie spryskać włosy sprayem z solą morską i delikatnie je ugnieść.

– Plażowe fale powinny być delikatnie sztywne i dość matowe. Ten efekt zapewnia sól morska. To świetny, bardzo szybki sposób na ciekawą fryzurę, ponieważ nie wymaga używania lokówki – wystarczy spray, który dodatkowo podkreśli naturalny skręt. Takie rozwiązanie sprawdzi się także u kobiet z prostymi pasmami, choć efekt będzie znacznie delikatniejszy. Należy pamiętać, że roztwór soli morskiej lekko wysusza włosy, dlatego następnego dnia po takiej stylizacji, dobrze jest użyć głęboko nawilżającej odżywki – radzi Piotr Sierpiński.

Zaspanie nie zawsze musi wiązać się z pośpiechem i niedbałym wyglądem. Wystarczy kilka minut, aby Twoje włosy wyglądały tak, jakbyś poświęciła wiele czasu na ich układanie. Szykując się do wyjścia z domu, warto znać kilka prostych trików, dzięki którym unikniesz spóźnienia. Te rozwiązania sprawią, że nie tylko urozmaicisz swoje codzienne stylizacje, ale także zawsze będziesz na czas.