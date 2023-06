Perłowa koloryzacja

Reklama

Wyrafinowany, ale jednocześnie totalnie naturalny i dopasowany do indywidualnych cech look? To najbardziej oczekiwany w kwestii koloru włosów rezultat, którego osiągnięcie umożliwia totalny hit tegorocznego lata – French Balayage Pearls. To technika koloryzacji łącząca delikatne i stopniowe rozjaśnianie z neutralizacją tonów, w efekcie oferując wielowymiarową, świetlistą oraz perłową koloryzację. Do wyboru są tutaj 2 beżowe, opalizujące, świetliste tony i 3 chłodne. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie odcienia do indywidualnych cech, a tym samym zapewnienie w pełni naturalnego efektu.

Maksymalne wygładzenie w stylizacji

Reklama

Wet hair to dobrze znany już efekt, który od kilku sezonów można obserwować na Instagramie wśród najbardziej popularnych it-girls. Latem 2023 będzie można go zobaczyć w kilku odsłonach – na rozpuszczonych, zaczesanych do tyłu włosach, a także w mocno ściśniętym koczku. Uzyskanie takiego rezultatu w każdym przypadku warto zacząć od wyciągnięcia włosów urządzeniem do stylizacji. Świetnie sprawdzi się tu prostownica parowa, która błyskawicznie wyprostuje i wygładzi pasma, a jednocześnie je wypielęgnuje. Następnym, a zarazem ostatnim krokiem przy tej stylizacji powinna być aplikacja kosmetyku wygładzającego.

Zupełnie odwrotny, ale równie popularny, typowo wakacyjny sposób stylizacji włosów, który zatriumfuje również w 2023 roku to surferskie fale. To uwielbiana od kilku sezonów fryzura, dodająca uroku oraz umożliwiająca podkreślenie naturalnej urody.

Najmodniejsze cięcia

Reklama

Formą, która regularnie wraca na szczyt listy trendów, jest tzw. bob. Latem 2023 najmodniejszy będzie box bob, czyli bardzo klasyczna fryzura, bez większego cieniowania, której charakterystyczną cechą jest mocna, ciężka linia. Alternatywą dla tej fryzury, którą również będzie można zobaczyć na ulicach latem 2023, będzie delikatnie cieniowanie. Od tego znanego sprzed lat, odróżni je maksymalna naturalność. Z mody nie wychodzą też grzywki, szczególnie te w wersji ‘curtain-bangs’, czyli dłuższe, rozchodzące się na boki i delikatnie wpadające w oczy. Niezmiennie są one uwielbiana za efekt wyszczuplenia oraz wydłużenia twarzy.

Lato 2023 to konkretne rodzaje cięć, koloryzacji oraz stylizacji – wszystkie w duchu trendu na naturalność oraz dające możliwość modyfikacji i dostosowywania do indywidualnych cech. Typ karnacji, kształt twarzy, wysokość czoła czy typ skrętu włosa – te wszystkie elementy mają duże znaczenie przy jakimkolwiek wyborze związanym z włosami, również tym dotyczącym pielęgnacji. Tylko ta dobrze dobrana, uwzględniająca potrzeby włosów oraz dostosowana do pory roku, pozwoli utrzymać pożądany efekt przez długi czas.

Naturalność i spektakularność mogą iść w parze, a trendy na nadchodzące lato pokazują, że to właściwe podejście!